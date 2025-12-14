България

Изтеглят от пазара партиди сухо мляко за кърмачета заради бактерии

Те са открити на една от производствените линии във фабриката, в която се произвеждат продуктите

14 декември 2025, 07:22
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Антон Кутев: Президентът може да подаде оставка преди назначаването на служебен кабинет

След оставката на кабинета: Ще бъдат ли блокирани парите на държавата?

Авариен генератор помага да се вдигне котвата на заседналия край Ахтопол танкер

Кои са най-търсените професии по региони и сектори

Терзиев: Боклукът няма да е причината, поради която да си тръгна от

Спряха движението за тирове през ГКПП „Капитан Петко войвода – Орменио“ от гръцка страна

Проф. Кантарджиев алармира за сериозно увеличение на случаите на грип у нас

П артиди от мляко за кърмачета се изтеглят от българския пазар, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните. Причината е наличие на микроорганизма Bacillus cereus, открит на една от производствените линии във фабриката, в която се произвеждат засегнатите партиди.

Няма данни за регистрирани случаи на заболяване, свързани с консумацията на засегнатите продукти, а изземването е изцяло предпазно.

Компанията производител съдейства за доброволното изземване на партидите. От там посочват, че потребителите могат да разпознаят продуктите, включени в изземването, по следната информация, посочена върху опаковката:

• Пълно наименование на продукта и партиден номер:

NAN OPTIPRO 1 (12x400g) 52870346A B
NAN COMFORTIS 1 (6x800g) 52820346A E
NAN OPTIPRO 1 (6x800g) 52850346A C

• Срок на годност – 10.27 (валиден и за трите продукта)

Клиенти, закупили продукт от засегната партида, не следва да го използват. Продуктите могат да бъдат върнати в търговския обект, от който са купени, като заплатената за тях сума ще бъде възстановена.

В случай на въпроси или притеснения относно възможни симптоми, се препоръчва консултация с лекар или специалист.

Източник: БАБХ    
бебешко мляко БАБХ бактерия
Какво време ни очаква в неделния ден

14 декември: Покоряването на Антарктида

Изтеглят от пазара партиди сухо мляко за кърмачета заради бактерии

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Над 270 000 българи си преместиха парите за втора пенсия

Как да познаем на колко години е едно куче

<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
14 декември: Покоряването на Антарктида

<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Петима задържани по подозрение, че планирали нападение на коледен базар в Германия

Свят Преди 29 минути

Двама убити и осем ранени при стрелба в университет в САЩ

Свят Преди 58 минути

Засега полицията не е разпространила информация за обстоятелствата, при които е станало нападението

<p>Откриха галактика, подобна на Млечния път, отпреди 12 млрд. години</p>

Индийски учени откриха галактика, подобна на Млечния път, отпреди 12 млрд. години

Любопитно Преди 1 час

НОИ обединява всички е-услуги в Единен портал от 2026 г.

НОИ обединява всички е-услуги в Единен портал от 2026 г.

България Преди 1 час

Всички справки и обезщетения на едно място

Среброто е удвоило стойността си: Поддържа ли златото същото темпо

Среброто е удвоило стойността си: Поддържа ли златото същото темпо

Свят Преди 9 часа

Търсим причината в дефицита на доставките, несигурността в тарифите и очакванията за намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв

Шестима миротворци на ООН от Бангладеш загинаха при удар с дрон в Судан

Свят Преди 9 часа

Временният лидер на страната Мохамад Юнус заяви, че е „дълбоко натъжен“ от случилото се

Фон дер Лайен: Освобождаването на политически затворници в Беларус засилва решимостта ни

Фон дер Лайен: Освобождаването на политически затворници в Беларус засилва решимостта ни

Свят Преди 10 часа

"Решимостта да продължим борбата за всички затворници, които все още са в затвора в Беларус"

Метеорният поток Геминиди ще се вижда тази нощ, пикът е утре

България Преди 11 часа

Геминиди е третият и последният от най-активните метеорни потоци за годината – след Квадрантиди и Персеиди

САЩ: Беларус се е съгласиха да спрат прелитанията на балони в Литва

Свят Преди 11 часа

Балоните, използвани от контрабандисти на цигари, предизвикаха на няколко пъти затваряне на летището във Вилнюс през последните месеци

Учени откриха изненадваща причина за хроничното бъбречно заболяване

Любопитно Преди 12 часа

Бъбреците работят неуморно всеки ден, без да привличат внимание, но изпълняват жизненоважна роля за организма

Дик Ван Дайк на своя 100-годишен юбилей: Не ми стига, живее ми се още

Любопитно Преди 12 часа

Актьорът е известен с ролята си на веселия коминочистач Бърт в "Мери Попинс"

ЕС призова Иран да освободи носителката на Нобелова награда за мир за 2023 г. Наргес Мохамади

Свят Преди 12 часа

Тя е арестувана в Иран заедно с още най-малко осем активисти

Русия е атакувала с дрон турски товарен кораб, заяви Киев

Свят Преди 12 часа

На борда на поразения плавателен съд "Вива" е имало 11 турски граждани

Стрелба срещу американски войници в Сирия

Свят Преди 13 часа

Инцидентът е първият по рода си, откакто ислямистките сили свалиха дългогодишния сирийски лидер Башар Асад

Влиза в сила новият график за движение на влаковете на БДЖ

България Преди 13 часа

В повечето региони на страната се запазва досега действащото разписание

Масов протест срещу режима на Орбан след разкрития за малтретиране на деца

Свят Преди 13 часа

Хиляди унгарци демонстрираха в Будапеща от центъра на Пеща през Дунав към кабинета на Орбан в замъка Буда

