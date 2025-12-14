Изтеглят от пазара партиди сухо мляко за кърмачета заради бактерии

Проф. Кантарджиев алармира за сериозно увеличение на случаите на грип у нас

П артиди от мляко за кърмачета се изтеглят от българския пазар, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните. Причината е наличие на микроорганизма Bacillus cereus, открит на една от производствените линии във фабриката, в която се произвеждат засегнатите партиди.

Няма данни за регистрирани случаи на заболяване, свързани с консумацията на засегнатите продукти, а изземването е изцяло предпазно.

Компанията производител съдейства за доброволното изземване на партидите. От там посочват, че потребителите могат да разпознаят продуктите, включени в изземването, по следната информация, посочена върху опаковката:

• Пълно наименование на продукта и партиден номер:

NAN OPTIPRO 1 (12x400g) 52870346A B

NAN COMFORTIS 1 (6x800g) 52820346A E

NAN OPTIPRO 1 (6x800g) 52850346A C

• Срок на годност – 10.27 (валиден и за трите продукта)

Клиенти, закупили продукт от засегната партида, не следва да го използват. Продуктите могат да бъдат върнати в търговския обект, от който са купени, като заплатената за тях сума ще бъде възстановена.

В случай на въпроси или притеснения относно възможни симптоми, се препоръчва консултация с лекар или специалист.