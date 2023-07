Националният исторически музей: Съкровищница на българското наследство

Б ългария е една от най-старите държави в света и за всички години от създаването си до днес (а дори и преди това) е натрупала толкова интересна, тежка и славна история, че за всеки българин трябва да е гордост неговият произход.

Колко обаче от истинската история се е съхранила и до днес? На кои факти да вярваме и на кои не? Всичко ли се знае за България от историческа гледна точка или тепърва има още какво да се разкрива? Няма как да дадем категоричен отговор на всички тези въпроси, но можем да се спрем на историята и по-важните експонати в един от най-значимите музеи в нашата страна – Националният исторически музей в София.

Националният исторически музей от 2003 г. се намира в подножието на Витоша в дом 1 на правителствената резиденция в кв. "Бояна". Той е един от най-богатите и интересни музеи на Балканите. В него се съхраняват стотици хиляди паметници на българското културно-историческо наследство от праисторията до днес.

Експонатите са подредени в 5 големи зали и няколко по-малки за временни експозиции. Сред най-известните колекции е Панагюрското златно съкровище от IV в. пр. Хр., свързано с тракийския цар Севт.

История на музея

Националният исторически музей е създаден с разпореждане на Бюрото на Министерския съвет през 1973 г. Първата експозиция е открита през 1984 г. в сградата на Съдебната палата в София в чест на 1300-годишнината от създаването на българската държава.

По решение на Министерския съвет от 15.04.1998 г. на музея е предоставен Дом № 1 в държавната резиденция Бояна. Новата експозиция е била тържествено открита от министър-председателя Иван Костов на 29 юни 2000 г.

Колекции и експозиции в Националния исторически музей

Богатата история на музея включва над 650 000 паметника на културата от различни периоди като палеолит, неолит, бронзова епоха, средновековие, нумизматика, накити, оръжия, текстилни изработки, църковно изкуство, документи, снимки, карти, мебели, старопечатни издания на различни езици, знамена, плакати и много други.

Постоянни експозиции на музея:

Актуални временни изложби:

