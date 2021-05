Малките сиви извънземни – историята на един културен феномен

С ъвременната популярна култура изобилства от чудати образи, които са повече от добре познати на милиони хора по цял свят. Един от тях е този на малките сиви извънземни. Днес той се е превърнал в своеобразен символ на вярата, че ние не сме единствените интелигенти същества във Вселената. В същото време, малките сиви извънземни често се свързват и с някои конспиративни теории.

На какво се дължи тяхната популярност?

За да дадем отговор на този въпрос, първо трябва да се върнем повече от век назад във времето. През 1891 г. е публикуван романът на Кенет Фолингсби „Приказка за бъдещето“. В него главният герой се среща с извънземни, които имат сива кожа, а главите им са с формата на балон. Две години по-късно излиза статия на Хърбърт Уелс, озаглавена „Човекът през милионната година“. В нея той описва своята визия за начина, по който ще изглеждат хората в бъдещето. Според прословутия фантаст, те няма да имат носове, усти и коса, а главите им ще са значително по-големи.

Най-голямо влияние върху изграждането на образа на малките сиви извънземни всъщност има романът „Непознатата опасност“ на шведския писател Густав Сандгрен (той написал въпросната книга под псевдонима Габриел Линде). В него авторът описва представители на извънземна раса, които имат големи глави без коса, имат широки черни очи, ниски са на ръст и носят костюми, направени от специален сив материал. Романът съдържал и илюстрации, като изображенията на въпросните извънземни напомнят изключително много на малките сиви извънземни.

Нов етап от развитието на този образ настъпил през 1965 г. Тогава в няколко американски вестника е публикувана необичайната история на Бети и Барни Хил. Двойката твърди, че е била отвлечена от хуманоидни извънземни със сива кожа. Разказът им привлича голямо внимание. Един от хората, заел се да разследва случая, е писателят Мартин Котмайър. През 1990 г. той публикува статия, в която изразява предположението, че спомените на Барни Хил, които били разкрити под хипноза, всъщност най-вероятно не са реални. Котмайър смята, че мъжът е повлиян от епизод на фантастичния сериал „До краен предел“, в който били показани изглеждащи по сходен начин извънземни. Въпросният епизод бил излъчен 12 дни преди хипнотичния сеанс на Барни Хил.

Каквато и да е истината, популярността на малките сиви човечета започнала да става все по-голяма. През 80-те години на миналия век много хора започнали да ги свързват с предполагаемата катастрофа на извънземен космически кораб в Розуел, Ню Мексико, през 1947 г. В медиите се появили внушителен брой публикации, в които се твърдяло, че от останките на кораба били извадени телата на няколко малки сиви извънземни (твърди се, че едното от тях дори било живо). През 1987 г. писателят Уайтли Страйбър пък публикувал книгата „Причастие“, в която описва своите срещи с представители на няколко чуждопланетни цивилизации. Едни от извънземните били сиви на цвят, ниски и с големи глави. Книгата предизвикала сензация, станала бестселър на вестник „Ню Йорк Таймс“ и дори се сдобила с екранизация през 1989 г., в която участвал известният холивудски актьор Кристофър Уокън.

