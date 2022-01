Съществуват ли паралелни вселени?

В селената е невъобразимо голяма. Астрономите смятат, че съществуват трилиони галактики, като във всяка една от тях има трилиони звезди. Някои изследователи предполагат, че диаметърът на вселената е приблизително 7 млрд. светлинни години, докато други са на мнение, че тя е безкрайна.

Но дали е възможно да съществуват и непознати паралелни светове?

Това е една от най-често срещаните теми в научнофантастичните романи и филми, а в научните среди от дълги години се водят разгорещени спорове дали има някакви реални доказателства в подкрепа на тази теория.

Въпросът продължава да е изключително противоречив и до днес, а категоричен отговор към настоящия момент няма как да бъде даден.

Безкрайната инфлация

Преди около 13,7 млрд. години всичко, което познаваме днес, било събрано в една безкрайно малка точка – т. нар. сингулярност. Това се променило драстично след Големия взрив – мощна експлозия, при която били създадени материята, пространството и времето. За по-малко от секунда вселената се „разпръснала“ във всички посоки със скорост, надхвърляща тази на светлината. Въпросният процес се нарича космическа инфлация.

Според теорията за Големия взрив, вселената продължава да се разширява, но с по-ниска скорост. Със забавянето на инфлацията се образувала първична материя, както и радиация и постепенно започнали да се появяват атоми, молекули, а впоследствие и звезди.

Някои експерти са убедени, че теорията за Големия взрив представлява солидно доказателство в подкрепа на идеята, че съществуват паралелни светове. Теоретичният физик Александър Виленкин от университета Тъфтс в Масачузетс смята, че космическата инфлация не е приключила навсякъде по едно и също време. През 2011 г. той написал статия, в която предположил, че въпросният процес може да продължава в райони, които ние няма как да видим – това е т. нар. теория на безкрайната инфлация. В резултат всеки път, когато инфлацията приключи в даден район, се образува нова вселена, наподобяваща нещо като балон.

Тези вселени няма как да влязат в контакт помежду си, тъй като не спират да се разширяват. Нека си представим, че някак си успеем да изпратим астронавт до границата на нашата вселена. Колкото и да се опитва, той никога няма да успее да я прекрачи и да премине в съседния свят. Причината е, че границата непрекъснато ще се отдалечава от него със скоростта на светлината. Това всъщност е добра новина за астронавта. Повечето учени смятат, че условията в друга вселена биха били коренно различни от тези в нашата.

„Най-вероятно останалата част от т. нар. мултивселена е безлюдна пустош, в която няма необходимите условия за възникването и развитието на живот, но няма кой да се оплаче от това“, отбелязва Виленкин.

Квантовата механика и паралелните вселени

В опитите си да докажат, че съществуването на паралелни вселени е възможно, някои учени прибягват до квантовата механика, според която микрочастиците могат да се държат едновременно като вълни и частици. При извършване на наблюдения обаче ние можем да забележим само едно от тези две състояния. Според т. нар. Копенхагенска интерпретация на квантовата механика (прието е да се смята, че тя е създадена от Нилс Бор и Вернер Хайзенберг през 20-те години на миналия век), ние наблюдаваме крайния резултат тогава, когато вълната се „свие“ в една реалност.

Според теорията за паралелните вселени обаче всеки път, когато се наблюдава едното състояние, съществува и друг свят, в който различен квантов резултат става реалност. По този начин вселената, в която се намираме, на практика се разклонява в безкрайни свои алтернативни версии. Те са напълно отделени една от друга и никога не могат да се пресекат.

Казано по друг начин – възможно е някъде да съществува ваш двойник, който води съвсем различен живот, но вие никога няма да имате възможността да се запознаете с него.

Безкрайната вселена

Някои физици вярват в съществуването на една „по-плоска“ версия на мултивселената. Те основават своята теория на две предположения - че нашата вселена е безкрайна и има ограничен брой начини, по които нейните градивни елементи могат да се съчетаят. Това означава, че в подобно неограничено пространство дадена комбинация може да се повтори няколко пъти. В резултат някъде из далечните дебри на вселената е възможно да съществува точно копие на Слънчевата системата – и дори на вас самите.

Не всеки обаче споделя това мнение. Според противниците на теорията ако Големият взрив е довел до появата на вселената – както повечето учени смятат, то подобни идентични комбинации са на практика невъзможни. Именно това обяснява астрофизикът Итън Сийгъл в своя статия, публикувана през 2015 г.

Според него „броят на възможните резултати от съчетаването на частици клони към безкрайност по-бързо, отколкото броят на възможните вселени се увеличава поради инфлацията“.

Огледално отражение на нашата вселена

Съществува и още една, не по-малко екзотична теория, според която Големият взрив не само е довел до появата на нашата вселена, но и отбелязва края на друга времева линия. Какво означава това?

Обяснено най-просто, някои учени смятат, че съществува алтернативна версия на нашата вселена, която е нейно отражение и времето там тече в обратна посока.

„Според нас въпросната вселена в известен смисъл е същата като нашата, но нейният край бележи нашето начало“, отбелязва физикът Нийл Турок, който е един от създателите на теорията за суперструните (тя обеднява всички частици и фундаментални сили в природата и ги представя като трептения на микроскопични суперсиметрични струни).

В подобна вселена, която е огледално отражение на нашата, протоните ще са отрицателно заредени, а електроните ще носят положителен заряд. Действие като правенето на омлет там ще протича в обратна посока – т.е. яйцата първо ще са сготвени, преди отново да станат цели. В крайна сметка тази вселена ще се свие, вероятно до сингулярност, преди отново да се разшири в нашия собствен свят. Казано по друг начин, двете вселени са създадени в резултат на Големия взрив и се движат едновременно назад и напред във времето.

