Най-странните теории за Слънчевата система

Б лагодарение на модерните технологии и напредъка на науката, през последните десетилетия астрономите успяха да разгадаят някои от най-големите загадки на Слънчевата система. Въпреки това, тя продължава да крие много тайни, а редица въпроси все още нямат задоволителни отговори. По тази причина не е особено изненадващо, че съществуват някои теории, свързани със Слънчевата система, които са, меко казано, необичайни. В следващите редове може да се запознаете с част от тях:

Теорията на Великовски

Имануил Великовски е писател от руско-еврейски произход, който е най-известен с книгата си „Сблъсъкът на световете“. Тя е публикувана през 1950 г. и става бестселър в САЩ. В нея Великовски изказва предположението, че много от събитията, описани в Библията, са се случили наистина и са били предизвикани от различни космически обекти. Според него, Венера е образувана преди няколко хилядолетия след сблъсък между Марс и Юпитер и първоначално била комета. Тя предизвикала невъобразим хаос в Слънчевата система, както и поредица катаклизми на Земята.

Идеите на Великовски били отхвърлени единодушно от научната общност. В продължение на близо две десетилетия той бил персона нон грата в американските колежи и университети. Постепенно, обаче, неговите публични изяви започнали да привличат все по-голямо внимание. През 70-те години на миналия век Великовски изнесъл редица лекции в Северна Америка и Европа, но въпреки всичките си усилия, така и не успял да промени мнението на учените.

Обама е посещавал Марс?

44-ият президент на САЩ Барак Обама е в центъра на редица конспиративни теории. Някои смятат, че той няма американско гражданство, а други – че е мюсюлманин, но не го признава публично. Някои хора пък вярват в една още по-странна теория. Според нея, през 80-те години на миналия век Обама е участвал в тайна програма на ЦРУ и DARPA (правителствена агенция към американското Министерство на отбраната, която се занимава с разработването на нови технологии за армията) и е пътувал във времето. Той участвал в няколко опасни мисии и дори бил телепортиран на Марс, за да преговаря с извънземни същества. В основата на тази налудничава теория стоят разказите на двама души, които твърдят, че са били част от същата програма.

Колония на Марс

Броят на учените, които смятат, че колонизирането на Марс може да се окаже от ключово значение за оцеляването на човечеството, непрекъснато се увеличава. Все по-актуален става въпросът кога човешки крак ще стъпи на Червената планета. В същото време, обаче, някои хора смятат, че вече съществува колония на Марс, но това е дълбоко пазена тайна. Популярността на теорията нарасна значително през 2014 г., когато жена, представяща се само с името Джаки, заяви, че е бивш служител на НАСА и е видяла с очите си как астронавти се разхождат по повърхността на Марс.

Какво всъщност твърди въпросната жена? По думите ѝ, през 70-те години на миналия век тя била част от програмата „Викинг“, в рамките на която до Червената планета бяха изпратени два апарата. Един ден, докато преглеждала направените от тях кадри, тя забелязала как две фигури се приближават към спускаемия модул на „Викинг 2“. Джаки незабавно съобщила на своите ръководители за видяното от нея, но те потулили случая. Тя добавя, че не е напълно сигурна дали това са били астронавти или извънземни същества. Преди да повярвате на нейните думи, имайте предвид, че Джаки е автор и на друга шокираща теория, според която атентатите от 11 септември 2001 г. са измама, а самолетите, врязали се в Световния търговски център в Ню Йорк – холограми.

Космическият телескоп „Хъбъл“ и Луната

Една от най-популярните конспиративни теории гласи, че кацането на Луната е фалшифицирано и астронавти никога не са стъпвали на нейната повърхност. Поддръжниците ѝ често отбелязват, че НАСА може много лесно да опровергае въпросното твърдение, използвайки космическия телескоп „Хъбъл“. С негова помощ могат да бъдат направени снимки на оборудването, изоставено на нашия естествен спътник. Според тях, фактът, че учените от НАСА все още не са направили това, означава, че крият нещо.

На пръв поглед това твърдение звучи правдоподобно. „Хъбъл“ все пак направи редица изумителни снимки на далечни галактики – така че едва ли ще е проблем да заснеме Луната. Всъщност, проблем има. „Хъбъл“ е един от най-големите телескопи, създавани някога. Той е конструиран с една основна цел – да надникне в някои от най-отдалечените кътчета на Вселената. Резолюцията на изображенията, които прави, е такава, че малки обекти като изоставеното оборудване на Луната ще бъдат силно размазани и няма как да бъдат забелязани. Астрономът Фил Плейт добавя, че дори и да имаше как да бъдат направени подобни снимки, поддръжниците на конспиративните теории едва ли щяха да се впечатлят и веднага биха ги определили като фалшификати.

Климатичните промени и Слънчевата система

Учените по цял свят се единодушни, че климатичните промени представляват една от най-сериозните опасности, пред които човечеството се е изправяло. Въпреки предупрежденията на експертите, някои хора са скептични и отказват да повярват, че това е реален проблем. Те смятат, че човешката дейност не влияе върху климата и че става въпрос за напълно естествени процеси, върху които няма как да въздействаме. Има и такива, които вярват в една наистина необичайна теория. Според тях, цялата Слънчева система се затопля и не става въпрос за явление, което се наблюдава единствено на Земята. Те твърдят, че има доказателства за климатични промени и на други планети, сред които Марс и Юпитер. Тук трябва да се отбележи, че поддръжниците на тази теория така и не могат да дадат отговор на въпроса каква всъщност е причината за това предполагаемо затопляне.

