Извънземното чудовище, което ужаси САЩ

Ф латуудс е малко градче с население от около 300 души, което се намира в американския щат Западна Вирджиния. През 1952 г. там се случило нещо, което привлякло вниманието на цялата страна. Тогава една жена и шест момчета на възраст между 10 и 17 години видели ужасяващо създание, разказът за което ужасило милиони американци. Днес, чудовището от Флатуудс е неделима част от американския фолклор, а самото градче е популярна туристическа дестинация. Стотици любопитни туристи се стичат там всяка седмица, за да видят къде са се разиграли мистериозните събития – и, разбира се, да се сдобият с някой сувенир, свързан с чудовището.

Очи в очи с чудовището от Флатуудс

Въпреки че вече се смрачавало, братята Ед и Фреди Мей (на 13 и 12 години) все още си играели в двора на училището във Флатуудс заедно с техния приятел Томи Хайър. Изведнъж, над главите им преминал някакъв ярък обект, който се разбил в намираща се наблизо ферма. Те веднага отишли при майката на братята Мей, след което заедно се отправили към мястото на сблъсъка, за да видят какво точно се е случило. По пътя, към тях се присъединили още няколко момчета, едното от които взело със себе си своето куче.

Малко по-късно, те се разбягали ужасени. „Седем жители на окръг Бракстън съобщиха, че са видели 3-метрово чудовище, подобно на това на Франкещайн, в района на Флатуудс“, съобщил местен вестник няколко дни по-късно. В статията се отбелязвало още, че „17-годишният Джийн Лемън, член на Националната гвардия, ръководел групата, когато видял две светещи очи в едно дърво…той изкрещял от ужас и паднал по гръб, когато видял 3-метрово чудовище с кървавочервено тяло и зелено лице, което сякаш излъчвало светлина“. Според очевидците, ноктите на създанието били остри и дълги, но добавили, че не са съвсем сигурни, тъй като около него имало гъста мъгла. Историята постепенно се превърнала в сензация и привлякла вниманието на редица големи медии, а госпожа Мей и Джийн Лемън дори посетили Ню Йорк, за дадат интервю за телевизия CBS, отбелязва Андрю Смит, който е управител на музея на чудовищата във Флатуудс.

Истина или измислица?

„Това бяха най-изплашените хора, които някога съм виждал“, разказва журналистът Лий Стюард, който се заел с разследването на мистериозния случай. Самият той, въоръжен с пушка, се отправил към мястото на зловещата среща с чудовището, след като свидетелите му разказали какво са видели. „Просто няма как да са си измислили подобна история толкова бързо“, написал Стюард в статия, отпечатана през 1952 г.

Не всички споделяли мнението на журналиста. В друга статия, публикувана по същото време, се казва, че „представителите на щатската полиция се присмели на свидетелските разкази“, според които чудовището „пораснало от два на пет метра само за 24 часа“. Джон Гибсън, който познава лично свидетелите, си спомня ясно ужаса, изписан по лицата им. По думите му, „едно от момчетата подмокрило панталоните си, а кучето Рики се върнало с присвита опашка“. Въпреки това, той също не вярва, че са видели чудовище. „Великденският заек не съществува. Нито Дядо Коледа. Не вярвам и в т. нар. Зелено чудовище от Флатуудс. Въпреки това, няма как да отрека, че то помогна много на нашето градче, тъй като представлява стабилен източник на приходи от туристи“, отбелязва Гибсън, добавяйки, че за две години той успял да продаде около 1000 керамични фигурки на чудовището, всяка от които струва по 30 долара.

В разгара на Студената война

За да се разберат по-добре причините, превърнали историята за чудовището от Флатуудс в сензация, трябва да се вземе предвид каква била ситуацията в САЩ през 1952 г. По това време Студената война била в разгара си. Само три години по-рано СССР провел първото си успешно изпитание на атомна бомба. Военновъздушните сили постоянно следели небесата в търсене на вражески бомбардировачи, а двойката Джулиъс и Етел Розенберг получили смъртни присъди, тъй като изпратили тайни документи за американските атомни оръжия на съветските власти (те били екзекутирани през 1953 г. по обвинения в шпионаж в полза на СССР).



Сенатор Джоузеф Маккарти на свой ред привлякъл вниманието на много хора с твърденията, че комунисти са успели да проникнат в редица американски компании и държавни институции, включително в Държавния департамент. Всеобщата параноя била подхранвана от продължаващата Корейска война, в която хиляди американски войници загубили живота си. На фона на тази напрегната ситуация, редица медии започнали да публикуват материали, в които се говорело за летящи чинии и извънземни, посещаващи нашата планета. Няколко месеца преди събитията във Флатуудс, списание LIFE предизвикало сензация със статия, в която се твърдяло, че военновъздушните сили са готови да признаят за съществуването на неидентифицирани обекти, които най-вероятно представляват извънземни космически кораби.

Космическа самота

Как подобни истории привлекли вниманието на толкова много хора? Психологът Клей Раутлидж смята, че повечето почитатели на идеята за съществуването на НЛО и посетители от космоса всъщност не вярват в нея. „Те изпитват своеобразна космическа самота, а въпросната идея им дава надежда, че ние сме част от нещо по-голямо, че не сме просто обикновени организми, разхождащи се по повърхността на Земята“, отбелязва той. Братята Мей на свой ред не са съгласни с мнението на Раутлидж и продължават да твърдят, че са видели ужасяващо извънземно създание през 1952 г. Те вече не разговарят с журналисти, което едва ли е особено изненадващо. „Вече са уморени, все пак са дали около 100 000 интервюта“, отбелязва Андрю Смит.

Когато става въпрос за чудовището от Флатуудс, няма как да не се спомене името на писателя Грей Баркър. Той не просто разследвал случая в продължение на години и спомогнал за неговото популяризиране, но и впоследствие се превърнал в един от най-видните експерти по темата за НЛО. Именно той въвел за пръв път термина „Мъже в черно“, след като разбрал, че следователи от американските военновъздушни сили са посетили Флатуудс. Приятелите на Баркър, обаче, споделят, че самият той не вярвал в твърденията за извънземни същества, посещаващи планетата ни. По думите им, той се захванал с писането на статии и книги, посветени на тази тема, по една проста причина – парите, които те му носели.

