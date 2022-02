Най-мистериозните срещи с НЛО през настоящия век

Д а се даде отговор на въпроса дали сме сами във Вселената не е никак лесна задача. Въпреки липсата на каквито и да е категорични доказателства, много хора не само вярват в съществуването на извънземни, но и са убедени, че те посещават нашата планета.

От началото на настоящия век има стотици случаи на предполагаеми наблюдения на мистериозни летателни апарати. Най-често за тези наглед изумителни събития има съвсем логични обяснения.

Някои срещи с НЛО обаче представляват истински загадки и продължават да озадачават учените.

Светлини в небето

На 14 юли 2001 г. десетки шофьори, пътуващи по магистрала „Търнпайк“ близо до Статън Айлънд, Ню Йорк, станали свидетели на феномен, който и до днес няма обяснение.

Някои от тях спрели и излезли от колите си, за да видят как над тях прелитат оранжеви и жълти светлини във V-образна формация. Часът бил малко след полунощ. Сред присъстващите бил лейтенантът от местната полиция Даниел Тарант, който споделя, че никога преди не е виждал нещо подобно.

„Спомням си, че забелязах общо 16 светлини. Какво представляваха те? Нямам никаква представа“, отбелязва Тарант.

„Беше невероятно. Светлините се носеха в небето, после изведнъж започнаха да изчезват една по една“, добавя друг от свидетелите – Джо Малвасио.

Властите получили десетки съобщения за загадъчни летящи обекти. Проведеното разследване разкрило, че по това време в района не е имало никакви пътнически или военни самолети, нито са преминавали сателити, които биха могли да са причина за подобен феномен.

Изтребители преследват НЛО

Един от най-известните случаи на наблюдение на НЛО се разиграл на 14 ноември 2004 г. Тогава екипажът на крайцера „Принстън“ забелязал на няколко пъти мистериозен летящ обект край бреговете на Сан Диего. Той се появявал на надморска височина от около 24 км. и след това политал към морето, спирайки на приблизително 7 км. от водната повърхност. Две седмици, след като обектът бил забелязан за пръв път, в района били изпратени два изтребителя FA-18F Super Hornet.

Единият от пилотите – Дейвид Фрейвър, разказал, че видял бял летателен апарат, дълъг около 12 м. Той се движел ниско и изглеждало така, сякаш водата под него кипи. Скоростта на обекта била много висока и опитите да бъде прихванат завършили с неуспех. Според свидетелите на случилото се по него нямало прозорци, дюзи, витла или крила. Малко по-късно той изчезнал, а в издирването му се включили още няколко изтребителя. Изненадващо, обектът отново се появил, а единият от самолетите, който бил снабден с инфрачервена камера, успял да го заснеме. През 2017 г. видеото беше разпространено от вестник „Ню Йорк Таймс“, а две години по-късно автентичността му беше потвърдена от Пентагона.

От американското министерство на отбраната все пак направиха едно важно уточнение – това по никакъв начин не означава, че обектът е с извънземен произход.

НЛО над летище „О’Хеър“

Екипажът на полет 446 се подготвял да излети от международното летище „О‘Хеър“ в Чикаго за Северна Каролина, когато служител на компанията „Юнайтед Еърлайнс“ забелязал нещо шокиращо – тъмносив обект, който кръжал над пистата. Той имал формата на чиния, а по-късно станало ясно, че общо 12 души го видели. Това се случило на 7 ноември 2006 г. След като в продължение на около 5 минути се носел спокойно във въздуха, той се изстрелял с висока скорост към небето и изчезнал за секунди.

Обектът пробил дупка в облаците, през която пилотите и механиците можели да видят синьото небе, разказват очевидци. Новината за мистериозната среща била съобщена от редица медии и бързо се превърнала в сензация. Въпреки това, властите решили да не разследват случая, тъй като радарите не засекли нищо необичайно. Според експертите, занимавали се със случая, най-вероятно става въпрос за метеорологичен феномен. Част от свидетелите, обаче, не скрили своето възмущение от действията на властите и отбелязали пред медиите, че видяното от тях по никакъв начин не може да бъде определено като природно явление.

Случаят Стивънвил

Малкото градче Стивънвил, намиращо се в щата Тексас, е известно предимно със своите ферми, но на 8 януари 2008 г. там се случило нещо, което привлякло вниманието на милиони американци. Десетки местни жители съобщили, че са забелязали странни бели светлини в небето.

The 2008 Stephenville, TX mass sighting was covered by the AP onsite.



Underrated mass sighting, seems like the Phoenix Lights of the 2000's. Also shown is interesting footage of another UFO seen by a witness.



#ufo #uap #ovni #ufotwitter pic.twitter.com/TJNSQrRCqd