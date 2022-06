Мрачната история на Берлинската стена

П оследиците за Германия след поражението, което претърпява през Втората световна война, са изключително тежки.

Нейната столица Берлин е поделена на четири окупационни зони между страните победителки – САЩ, Франция, Великобритания и СССР. Източната част, която е под контрола на съветските войски, впоследствие става столица на Германската демократична република (ГДР). Трите западни зони пък се обединяват във Федерална република Германия (ФРГ). Разделението между двете държави води до издигането на един от най-известните символи на Студената война – Берлинската стена. По-официални данни, в периода 1961 – 1989 г. най-малко 140 души са убити, опитвайки се да я преминат или загиват при инциденти, свързани със стриктния граничен контрол.

Смъртта на Петер Фехтер

Петер Фехтер бил на 18 години, когато решил да избяга от Източен Берлин на Запад при сестра си. Това се случило през 1962 г. – само година след издигането на стената. По това време вече имало 12 случая на хора, убити при опита им да напуснат съветския сектор. Това обаче не уплашило Фехтер и неговия приятел Хелмут Кубелик. На 15 август те набелязали място, на което да прескочат оградата. То се намирало близо до американския сектор и контролно-пропускателния пункт „Чекпойнт Чарли“. Два дни по-късно младежите пристъпили към осъществяването на своя дързък план за бягство.

West Berliners erecting a memorial for Peter Fechter, who was shot on August 17, 1962 by GDR border guards while attempting to escape over the Berlin Wall.



Photo: Wieczorek