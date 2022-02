Това нова Студена война ли е?

П рез ноември 1989 г., когато падна Берлинската стена, ние вярвахме, че старото разделение на света на Изток срещу Запад е просто история. Тъй като идеологическият конфликт между капитализма и комунизма изчезна, вече имахме чувството, че всички сме на една и съща страна, разказват от BBC.

Проблемът беше, че за Владимир Путин, някогашен офицер от КГБ, позициониран в Източна Германия, разпадането на Съветския съюз се превърна в горчиво лично негодувание, което се задълбочаваше с годините. Фактът, че Украйна, някога ключова част от СССР, се отцепи от Руската федерация, беше обида за всичко, в което Путин вярваше.

Нямаше и значение, че Русия е подписала международно споразумение, приемащо границите на новата украинска държава. През 2014 г. президентът Путин намери начин да превземе Крим, най-символичната руска част на Украйна, като вкара войниците си на полуострова.

След провеждането на референдум в Крим, в който преобладава етническо руско население, Путин превърна града в част от руската държава. Тези действия бяха против международното право, но Западът все пак продължи да се придържа към идеята, че може да прави бизнес с Русия на Путин.

Имаше речи и санкции от Запада, но нищо, което да накара президента Путин или неговите сътрудници да се замислят сериозно над действията си.

Defender of the Fatherland Day: The President laid a wreath at the Tomb of the Unknown Soldier by the Kremlin Wall https://t.co/jCAiRegYC0 pic.twitter.com/p6VSOHC5x1 — President of Russia (@KremlinRussia_E) February 23, 2022

Същото се случи, когато враговете на Путин или хората от старото КГБ и неговия наследник ФСБ (Федерална служба за сигурност), считани за предатели, бяха отровени, застреляни или унищожени по един или друг начин в Европа. Западът отправи предупреждения и наложи нови санкции, но Русия на Путин беше готова да живее с тях.

През последните 10 години Русия започна да формира нови връзки с Китай - не непременно враждебни към Запада, но все пак осигуряващи си взаимна подкрепа в лицето на западната критика.

Президентът Си Дзинпин и президентът Путин създадоха група за взаимна подкрепа. Сега Китай отказва да осъди Русия за действията ѝ в Украйна, а хората в Тайван, отцепилата се от Китай територия, за която Си Дзинпин винаги е отказвал да каже със сигурност, че няма да "похити", започват да се чудят дали те не са следващите.

Meeting with President of China Xi Jinping: trade and economic cooperation, countering COVID-19, opening of the #Beijing2022 Olympics https://t.co/DjlhUsaUOk pic.twitter.com/9yem7RmRUw — President of Russia (@KremlinRussia_E) February 4, 2022

Като цяло в момента светът е много по-тревожно място, отколкото преди няколко години. За сравнение, годините на Студената война бяха далеч по-прости и в по-голямата си част правилата бяха много по-ясни – ако едната страна навлезе в пространството на другата, имаше ясната заплаха от тотално взаимно унищожение.

След рухването на комунизма обаче старият ред беше променен. Сега границите са толкова неясни, че никой не знае къде минават червените линии.

Според някои политици и академици НАТО е трябвало да поеме друг подход след падането на Берлинската стена - трябвало е да избягва да унижава Москва, взимайки старите ѝ сателити от Източна Европа "на борда".

Самото предположение, че Украйна може един ден да се присъедини към НАТО (въпреки че винаги се е смятало за малко вероятно), вбеси Кремъл и убеди президента Путин, че трябва да се справи с Украйна веднъж завинаги.

Всеки знае, че това е негова политика и само негова. Различни руски политици и дори някои водещи военни фигури са се изказвали срещу всякаква инвазия. Но Путин не промени мнението си. За него Русия трябва да излезе като категоричен победител.

Но военни действия като тези, както е известно, са способни да се объркат.

Путин наистина успя "да победи" в Крим преди осем години и позицията му у дома беше значително подсилена. Може би сега той отново ще успее, като пробие украинските въоръжени сили, постигайки някои значителни печалби, след което бързо ще се оттегли и ще проведе парад на победата.

Напълно възможно е.

Но да предположим, че това няма да се случи по този начин. Ако руските войници започнат да загиват в значителни количества и санкциите срещу Русия започнат да имат ефект, тогава позицията на Путин ще пострада.

Meeting with permanent members of the Russian Security Council. The main focus is on the protection of Russians' personal data https://t.co/vOcavcdRaU pic.twitter.com/q9BtyRhVeP — President of Russia (@KremlinRussia_E) February 2, 2022

Какво ще прави Путин тогава? Отговорът е само един - той ще потисне всяка вътрешна критика дори още повече, отколкото сега, в името на националната сигурност.

Русия дори сега е изненадващо отворено общество в сравнение с миналото. Това със сигурност може да се промени. Руската икономика ще пострада, а китайската помощ няма да компенсира загубата.