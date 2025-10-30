Жители на „Люлин“ на протест заради кризата с боклука

ПП-ДБ за Бюджет 2026: Допълнителните разходи за работещите и за бизнеса не са оправдани

Пеевски за изборите в Пазарджик: Всичко е било пърформанс, организиран от "пуделите и пачките"

Ж ители на софийския квартал „Люлин“ излизат на протест. Причината е кризата с боклука, която продължава близо месец. Очаква се протестиращите да блокират движението на кръстовището на бул. „Царица Йоана“ и „Петър Дертлиев“. Според хората кризата с боклука се задълбочава заради липсата на сметоизвозване, предава NOVA.

Кризата с боклука в София: Сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село" е почти възстановено

До тук се стигна, след като договорите за сметопочистване на „Люлин“ и „Красно село“ изтекоха, а столичният кмет заяви, че няма да подпише договор на необосновано висока цена за сметоизвозване.

Според Ради Миланов, който е един от организаторите, обещанията не са били изпълнени.

Криза с боклука в София: Общината поема отпадъците на 300 000 столичани

"Чухме лъжи и оправдания. Кофите преливат, през нощта е имало акция по събиране на боклуците с камиони от други райони. Целта е малко преди протеста да се позачисти, да ни замажат очите, но това не е дългосрочно решение, а за една нощ. Не вярваме на кмета, затова ще се съберем на протест. Ще дойдат хора, които искат да живеят в един чист град. Онлайн групи, приближени на ПП, започнаха атаки", каза той.