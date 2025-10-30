България

Жители на „Люлин“ на протест заради кризата с боклука

Очаква се протестиращите да блокират движението на кръстовището на бул. „Царица Йоана“ и „Петър Дертлиев“

30 октомври 2025, 09:15
МЕЧ: Киселова е скрила сигнали срещу

МЕЧ: Киселова е скрила сигнали срещу "Величие"
Управляващите решиха: 620 евро минимална заплата

Управляващите решиха: 620 евро минимална заплата
Разбиха две наркобази при мащабна акция в София, 64 души са задържани

Разбиха две наркобази при мащабна акция в София, 64 души са задържани
Пеевски за изборите в Пазарджик: Всичко е било пърформанс, организиран от

Пеевски за изборите в Пазарджик: Всичко е било пърформанс, организиран от "пуделите и пачките"
Моторист е в кома след катастрофа на голям столичен булевард

Моторист е в кома след катастрофа на голям столичен булевард
Борисов се подписа за оставката на шефа на КПК Антон Славчев

Борисов се подписа за оставката на шефа на КПК Антон Славчев
Избраха Костадин Ангелов за заместник-председател на Народното събрание

Избраха Костадин Ангелов за заместник-председател на Народното събрание
ПП-ДБ за Бюджет 2026: Допълнителните разходи за работещите и за бизнеса не са оправдани

ПП-ДБ за Бюджет 2026: Допълнителните разходи за работещите и за бизнеса не са оправдани

Ж ители на софийския квартал „Люлин“ излизат на протест. Причината е кризата с боклука, която продължава близо месец. Очаква се протестиращите да блокират движението на кръстовището на бул. „Царица Йоана“ и „Петър Дертлиев“. Според хората кризата с боклука се задълбочава заради липсата на сметоизвозване, предава NOVA.

Кризата с боклука в София: Сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село" е почти възстановено

До тук се стигна, след като договорите за сметопочистване на „Люлин“ и „Красно село“ изтекоха, а столичният кмет заяви, че няма да подпише договор на необосновано висока цена за сметоизвозване.

Според Ради Миланов, който е един от организаторите, обещанията не са били изпълнени.

Криза с боклука в София: Общината поема отпадъците на 300 000 столичани

"Чухме лъжи и оправдания. Кофите преливат, през нощта е имало акция по събиране на боклуците с камиони от други райони. Целта е малко преди протеста да се позачисти, да ни замажат очите, но това не е дългосрочно решение, а за една нощ. Не вярваме на кмета, затова ще се съберем на протест. Ще дойдат хора, които искат да живеят в един чист град. Онлайн групи, приближени на ПП, започнаха атаки", каза той.

Източник: NOVA    
люлин красно село боклук криза протест
Последвайте ни

По темата

Управляващите решиха: 620 евро минимална заплата

Управляващите решиха: 620 евро минимална заплата

Мъж падна от крепостта Царевец, тежко ранен е

Мъж падна от крепостта Царевец, тежко ранен е

Полицията издирва 15-годишно момиче от Благоевград

Полицията издирва 15-годишно момиче от Благоевград

„6-7“ е думата на годината – и никой не знае какво означава

„6-7“ е думата на годината – и никой не знае какво означава

Как бързите кредити вкарват в дългова спирала: Скрити такси и огромни суми

Как бързите кредити вкарват в дългова спирала: Скрити такси и огромни суми

pariteni.bg
Щипка свежест от подправки за Alfa Romeo Junior със Sport Speciale

Щипка свежест от подправки за Alfa Romeo Junior със Sport Speciale

carmarket.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 10 часа
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 10 часа
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 9 часа
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 9 часа

Виц на деня

- Случва ли се понякога да сте на различни мнения с жена ти? - Да и то много често! - И тя как реагира? -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>България реагира &quot;враждебно и агресивно&quot; на Русия</p>

Георг Георгиев: Реагираме изключително враждебно към нарушаване на въздушното пространство

България Преди 30 минути

Той определи действията на Руската федерация като "изключително провокативни"

Министър Mариан Бачев връчи наградите „Златен век“

Министър Mариан Бачев връчи наградите „Златен век“

България Преди 38 минути

Лауреатите са отличени за своя принос към българската култура и духовност

Скок на цената на природния газ в България

Скок на цената на природния газ в България

България Преди 1 час

КЕВР одобри поскъпване с близо 8%

<p>Исторически вот във Франция - &quot;Национален сбор&quot; проби санитарния кордон</p>

Френският парламент за първи път одобри текст, предложен от крайната десница на Льо Пен

Свят Преди 1 час

Макар текстът да няма правна сила, гласуването представлява значима символична победа за партията на Льо Пен

Мъж преби майка си с чук до смърт, избяга в гората крещейки "мама"

Мъж преби майка си с чук до смърт, избяга в гората крещейки "мама"

Свят Преди 1 час

Младежът казва на полицаите: “Отнех живота на мама”

Обозначени седалки в градския транспорт разказват за болката на хиляди жени

Обозначени седалки в градския транспорт разказват за болката на хиляди жени

Любопитно Преди 1 час

Сидни Суини впечатли без сутиен и прозрачна рокля на събитие на Variety

Сидни Суини впечатли без сутиен и прозрачна рокля на събитие на Variety

Любопитно Преди 2 часа

Суини определено се беше облякла, за да впечатли

Полски изтребители прехванаха руски самолет

Полски изтребители прехванаха руски самолет

Свят Преди 2 часа

Това е втори подобен инцидент над Балтийско море

.

Банките задържаха хиляди фалшиви банкноти

България Преди 2 часа

Увеличават се фалшивите банкноти у нас

<p>Ужасно миришещи дървета&nbsp;са &quot;опасност за безопасността&quot;&nbsp;</p>

Ужасно миришещи дървета са "опасност за безопасността" в Сакраменто

Свят Преди 2 часа

Две 75-годишни гинко дървета са заградени след като зловонният им плод, миришещ на „повръщано“, представлява опасност от подхлъзване, но и от остър мирис

о

Жена, родила шест деца, бягала от родилния дом във Варна след всяко раждане

България Преди 2 часа

Това става ясно от информация на община Варна за приемното родителство

„Това не се е случило!“: Ким Кардашиян твърди, че кацането на Луната е било фалшифицирано

„Това не се е случило!“: Ким Кардашиян твърди, че кацането на Луната е било фалшифицирано

Любопитно Преди 2 часа

Звездата обясни част от аргументите, които я карат да вярва в тази конспиративна теория

Бавачка от ада: Богата двойка намери дома си пропит с урина

Бавачка от ада: Богата двойка намери дома си пропит с урина

Свят Преди 2 часа

Жената скоро започнала да нарушава всяко правило, което семейство имало

Главният архитект на София спря строителството на сгради до река Драгалевска

Главният архитект на София спря строителството на сгради до река Драгалевска

България Преди 2 часа

Панайотова заяви, че всички закони, наредби и правила са нарушени

<p>Орбан иска освобождаване от американските санкции за руски петрол</p>

Важна среща във Вашингтон - Орбан "търси златна ера" с Тръмп

Свят Преди 2 часа

Двамата лидери ще сключат споразумения за сътрудничество в областите на енергетиката

ЕК: Не сравнявайте ядрените опити на Русия със САЩ

ЕК: Не сравнявайте ядрените опити на Русия със САЩ

Свят Преди 2 часа

Говорител на Европейската комисия заяви, че вместо да избере мира, Русия задълбочава напрежението с действия и думи

Всичко от днес

От мрежата

Може ли кучето да забременее още при първото си разгонване

dogsandcats.bg

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg
1

Отличиха Петър Терещенков като "спасител на есетрите"

sinoptik.bg
1

Повишен риск от атмосферно замърсяване

sinoptik.bg

„Изневерих в нощта преди сватбата“: Деми Мур с признание, което разтърси Холивуд

Edna.bg

Луната в Скорпион трансформира връзките ти! Готова ли си за дълбочина?

Edna.bg

Официално: Септември София има нов треньор

Gong.bg

Ахмед Хикмет: Трябва да направим така, че Своге да изглежда футболно добре

Gong.bg

Съветът за съвместно управление предлага: 620 евро минимална работна заплата и по-високи майчински

Nova.bg

Мащабна акция в София: 64 задържани, разбити са две наркобази

Nova.bg