Доналд Тръмп съди IRS и Министерството на финансите за 10 милиарда долара

Д оналд Тръмп съди Службата за вътрешни приходи (IRS) и Министерството на финансите за 10 милиарда долара, твърдейки, че агенцията неправомерно е обявила данъчните му декларации по време на първия му мандат, предаде Newsweek.

През 2019 и 2020 г. бившият подизпълнител на IRS Чарлз Литълджон е споделил данъчните декларации на Тръмп с медии, включително „Ню Йорк Таймс“ и „ПроПублика“.

Тръмп, заедно с двамата си най-големи синове и семейния си бизнес „Тръмп Организейшън“, сега твърдят, че IRS и Министерството на финансите са се провалили в „задължението си да опазват“ поверителните данни, според съдебен иск, подаден в четвъртък, 29 януари, във федерален съд във Флорида.

Делото идва след години на обществени и правни битки за достъп до данъчната информация на Тръмп.

По-рано тази седмица Министерството на финансите отмени договори на стойност 21 милиона долара с Booz Allen Hamilton, бивш работодател на Литълджон, заради нарушението.

Министърът на финансите Скот Бесънт заяви в изявление: „Booz Allen не успя да приложи адекватни мерки за сигурност за защита на чувствителни данни, включително поверителна данъчна информация, до която е имала достъп чрез договорите си със Службата за вътрешни приходи.“

Жалбата на Тръмп твърди, че IRS и Министерството на финансите не са успели да предотвратят неоторизиран достъп до неговите данъчни досиета, които по-късно са били използвани в репортажи от това, което искът нарича „левичарски публикации“.

В съдебния иск се твърди, че IRS и Министерството на финансите са били „задължени да разполагат с подходящи технически системи, системи за проверка на служители, за сигурност и мониторинг, за да предотвратят неправомерното поведение на Литълджон“, но че „не са предприели такива задължителни предпазни мерки“.

Делото е заведено в Южния окръг на Флорида и включва Доналд Дж. Тръмп-младши и Ерик Тръмп като изпълнителни вицепрезиденти на „Тръмп Организейшън“ в качеството им на ищци. Те твърдят, че са претърпели репутационни и финансови щети от разкритията.

Литълджон се призна за виновен през 2023 г. за неразрешено разкриване на информация от данъчни декларации и беше осъден през 2024 г. на пет години затвор за изтичане на данъчните досиета на Тръмп и поверителни данъчни данни на хиляди богати лица.

„Ню Йорк Таймс“ съобщи през 2020 г., че Тръмп е платил 750 долара федерални данъци върху доходите през 2016 г. и че не е плащал данъци върху доходите в 10 от предходните 15 години.

В иска на Тръмп се казва: „Ответниците са причинили на ищците репутационни и финансови щети, публично унижение, несправедливо опетниха бизнес репутацията им, представиха ги в невярна светлина и негативно повлияха на президента Тръмп и на обществения статут на останалите ищци.“

Никол М. Арджентиери, която е работила в Министерството на правосъдието като действащ помощник главен прокурор на Криминалния отдел, заяви по-рано: „Чарлз Литълджон е злоупотребил с позицията си на консултант в Службата за вътрешни приходи, като е разкрил хиляди федерални данъчни декларации и друга частна финансова информация на американци пред новинарски организации.“

Литълджон заяви в съда преди произнасянето на присъдата си, че е действал поради „искрено, но погрешно убеждение, че служа на обществото. Взех решението си с пълното съзнание, че вероятно ще се озова в съдебна зала.“

Делото ще продължи във федералния съд, където се очаква правителството да отговори на жалбата. Съдебният спор може да провери обхвата на федералната отговорност съгласно законите за поверителност на данъкоплатците и как съдилищата оценяват щетите, свързани с неоторизирани разкрития.