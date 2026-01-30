Свят

Доналд Тръмп съди IRS и Министерството на финансите за 10 милиарда долара

Жалбата на Тръмп твърди, че IRS и Министерството на финансите не са успели да предотвратят неоторизиран достъп до неговите данъчни досиета, които са използвани за „левичарски публикации“

30 януари 2026, 17:10
Доналд Тръмп съди IRS и Министерството на финансите за 10 милиарда долара
Източник: Getty Images

Д оналд Тръмп съди Службата за вътрешни приходи (IRS) и Министерството на финансите за 10 милиарда долара, твърдейки, че агенцията неправомерно е обявила данъчните му декларации по време на първия му мандат, предаде Newsweek.

През 2019 и 2020 г. бившият подизпълнител на IRS Чарлз Литълджон е споделил данъчните декларации на Тръмп с медии, включително „Ню Йорк Таймс“ и „ПроПублика“.

Тръмп, заедно с двамата си най-големи синове и семейния си бизнес „Тръмп Организейшън“, сега твърдят, че IRS и Министерството на финансите са се провалили в „задължението си да опазват“ поверителните данни, според съдебен иск, подаден в четвъртък, 29 януари, във федерален съд във Флорида.

Делото идва след години на обществени и правни битки за достъп до данъчната информация на Тръмп.

По-рано тази седмица Министерството на финансите отмени договори на стойност 21 милиона долара с Booz Allen Hamilton, бивш работодател на Литълджон, заради нарушението.

Министърът на финансите Скот Бесънт заяви в изявление: „Booz Allen не успя да приложи адекватни мерки за сигурност за защита на чувствителни данни, включително поверителна данъчна информация, до която е имала достъп чрез договорите си със Службата за вътрешни приходи.“

Жалбата на Тръмп твърди, че IRS и Министерството на финансите не са успели да предотвратят неоторизиран достъп до неговите данъчни досиета, които по-късно са били използвани в репортажи от това, което искът нарича „левичарски публикации“.

В съдебния иск се твърди, че IRS и Министерството на финансите са били „задължени да разполагат с подходящи технически системи, системи за проверка на служители, за сигурност и мониторинг, за да предотвратят неправомерното поведение на Литълджон“, но че „не са предприели такива задължителни предпазни мерки“.

Делото е заведено в Южния окръг на Флорида и включва Доналд Дж. Тръмп-младши и Ерик Тръмп като изпълнителни вицепрезиденти на „Тръмп Организейшън“ в качеството им на ищци. Те твърдят, че са претърпели репутационни и финансови щети от разкритията.

Литълджон се призна за виновен през 2023 г. за неразрешено разкриване на информация от данъчни декларации и беше осъден през 2024 г. на пет години затвор за изтичане на данъчните досиета на Тръмп и поверителни данъчни данни на хиляди богати лица.

„Ню Йорк Таймс“ съобщи през 2020 г., че Тръмп е платил 750 долара федерални данъци върху доходите през 2016 г. и че не е плащал данъци върху доходите в 10 от предходните 15 години.

В иска на Тръмп се казва: „Ответниците са причинили на ищците репутационни и финансови щети, публично унижение, несправедливо опетниха бизнес репутацията им, представиха ги в невярна светлина и негативно повлияха на президента Тръмп и на обществения статут на останалите ищци.“

Никол М. Арджентиери, която е работила в Министерството на правосъдието като действащ помощник главен прокурор на Криминалния отдел, заяви по-рано: „Чарлз Литълджон е злоупотребил с позицията си на консултант в Службата за вътрешни приходи, като е разкрил хиляди федерални данъчни декларации и друга частна финансова информация на американци пред новинарски организации.“

Литълджон заяви в съда преди произнасянето на присъдата си, че е действал поради „искрено, но погрешно убеждение, че служа на обществото. Взех решението си с пълното съзнание, че вероятно ще се озова в съдебна зала.“

Делото ще продължи във федералния съд, където се очаква правителството да отговори на жалбата. Съдебният спор може да провери обхвата на федералната отговорност съгласно законите за поверителност на данъкоплатците и как съдилищата оценяват щетите, свързани с неоторизирани разкрития.

Източник: Newsweek    
Доналд Тръмп Съдебен иск Изтичане на данни Данъчни декларации IRS Министерство на финансите Чарлз Литълджон Поверителност на данните Репутационни щети Booz Allen Hamilton
Последвайте ни

По темата

Мария Габриел е назначена за помощник генерален директор по комуникации и информация на ЮНЕСКО

Мария Габриел е назначена за помощник генерален директор по комуникации и информация на ЮНЕСКО

Линдзи Вон е в болница след падане на Световната купа в Кран Монтана

Линдзи Вон е в болница след падане на Световната купа в Кран Монтана

Съдът изпраща Кирил Петков във Варна за скенер на мозъка

Съдът изпраща Кирил Петков във Варна за скенер на мозъка

"Благодаря му, че ми позволи да го победя": Новак Джокович сломи фаворита Яник Синер

Връщат на хората парите за саниране

Връщат на хората парите за саниране

pariteni.bg
Как да почистим правилно ушите на кучето си

Как да почистим правилно ушите на кучето си

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 4 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 4 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 4 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Берлин използва "пингвинът нихилист", за да насърчи европейската солидарност

Берлин използва "пингвинът нихилист", за да насърчи европейската солидарност

Свят Преди 15 минути

Германският външен министър публикува в своя акаунт в Инстаграм генерирано чрез изкуствен интелект видео с любимата на интернет меланхолична птица

<p>Борисов: ЕС спешно да изгради отбранителни способности до 2030 г.</p>

Борисов пред Манфред Вебер: ЕС спешно да изгради отбранителни способности до 2030 г.

България Преди 23 минути

Борисов е в хърватската столица Загреб за участие в Срещата на върха на ЕНП

<p>Дванадесет държави предупредиха за риск от ядрена авария</p>

Дванадесет държави предупредиха МААЕ за риск от ядрена авария в Украйна

Свят Преди 1 час

Смята се, че атаките срещу подстанции и все по-сериозните щети по електропреносната мрежа представляват заплаха за ядрената сигурност

Зазидаха живо коте в стена в Бургас, спасиха го след 9 дни

Зазидаха живо коте в стена в Бургас, спасиха го след 9 дни

България Преди 1 час

Случаят може да се бъде разглеждан и като престъпление

Шестима военнослужещи в олимпийския отбор за Милано Кортина 2026

Шестима военнослужещи в олимпийския отбор за Милано Кортина 2026

България Преди 1 час

На форума България ще бъде представена от общо 20 състезатели в шест зимни спорта

"Искам да влияя чрез музиката" – Danbie откровено за новия си път

"Искам да влияя чрез музиката" – Danbie откровено за новия си път

Любопитно Преди 1 час

В епизод 2 от третия сезон на The Voice Cast е Дани Балевска, известна в мрежите като Danbie

<p>Коя е номинацията на Тръмп за председател на Федералния резерв</p>

Тръмп номинира Кевин Уорш за председател на Федералния резерв

Свят Преди 2 часа

Той никога няма да ви разочарова, каза американският президент

Зеленски предизвика Путин: Каня го в Киев, ако посмее

Зеленски предизвика Путин: Каня го в Киев, ако посмее

Свят Преди 2 часа

Той подчерта, че иска да сключи конструктивно споразумение, което да сложи край на войната

<p>Ким Кардашиян разкри истината за изтритите снимки с Хари и Меган</p>

Ким Кардашиян разкри истината за изтритите снимки с Хари и Меган от партито на майка ѝ

Любопитно Преди 2 часа

Ким Кардашиян разкри, че изтриването на снимките ѝ с принц Хари и Меган Маркъл от Instagram е било невинно решение, свързано с Деня на възпоменанието, а не резултат от скандал

Коктейл с течен азот спука стомаха на мъж

Коктейл с течен азот спука стомаха на мъж

Свят Преди 2 часа

Експерти съветват хората, които консумират такива коктейли, да изчакат „димът“ от течния азот да се разпръсне напълно, преди да отпият

МВР и Агенция "Митници" с рекорден ръст на иззети наркотици през 2025 година

МВР и Агенция "Митници" с рекорден ръст на иззети наркотици през 2025 година

България Преди 2 часа

Проверени са близо 22 хиляди питейни и увеселителни заведения и близо 20 хиляди наркосборища

Обрат при доходите: България напусна последното място по реален стандарт в ЕС

Обрат при доходите: България напусна последното място по реален стандарт в ЕС

България Преди 2 часа

Вече не сме в „червената зона“: Минималната ни заплата прескочи психологическата граница от 1000 единици. Но най-високата минимална заплата в Съюза е точно 4,4 пъти по-голяма от нашата

В Русе ще строят център за бежанци с европейски средства

В Русе ще строят център за бежанци с европейски средства

България Преди 2 часа

Средствата за бъдещия бежански център са осигурени от Европейската комисия и са в размер на 7,7 милиона евро

Прокуратурата разследва побой пред дискотека във Видин

Прокуратурата разследва побой пред дискотека във Видин

България Преди 3 часа

Двама души са с телесни повреди след инцидент на публично място, започва досъдебно производство

Урсула фон дер Лайен покани Кристалина Георгиева на ключов семинар

Урсула фон дер Лайен покани Кристалина Георгиева на ключов семинар

Свят Преди 3 часа

Семинарът ще предостави възможност за стратегическа дискусия за укрепването на конкурентната позиция на ЕС

Срещу 8000 евро: Съдът пусна на свобода шофьора, причинил фаталната катастрофа край Телиш

Срещу 8000 евро: Съдът пусна на свобода шофьора, причинил фаталната катастрофа край Телиш

България Преди 3 часа

Прокуратурата настояваше Димитров да остане в ареста, защото може да се укрие или да извърши ново престъпление

Всичко от днес

От мрежата

Как да защитим лапите на кучето си през зимата

dogsandcats.bg

Колко породи кучета има в света?

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Вера Шандел представя „Животът на Едит Пиаф“ през март

Edna.bg

Reformer Pilates: Тренировката, която трансформира тялото ти

Edna.bg

Ботев Пловдив прати трети играч под наем в Спартак Варна

Gong.bg

Ноле: Чувството е сякаш вече съм спечелил 25-ия си турнир от Големия шлем

Gong.bg

Линдзи Вон падна в Кран-Монтана, откараха я с хеликоптер в болница

Nova.bg

Всички от ръководството на Сметната палата са съгласни да оглавят служебния кабинет

Nova.bg