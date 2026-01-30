Свят

Иран заплаши да обяви въоръжените сили на ЕС за "терористични организации"

Външните министри от ЕС взеха решение за включване на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция в списъка на съюза на терористичните организации

30 януари 2026, 19:40
Иран заплаши да обяви въоръжените сили на ЕС за "терористични организации"
Източник: iStock

И ран планира да обяви за "терористистични организации" въоръжените сили на държавите от ЕС, който вчера включи Корпуса на гвардейците на Ислямската революция в списъка си на терористичните организации, предаде Ройтерс, като се позова на висшия ирански служител по сигурността Али Лариджани.

"Следователно последиците ще се стоварят върху европейските държави, които предприеха подобни действия", написа днес в "Екс" Лариджани, който е секретар на Върховния съвет за национална сигурност на Иран.

ЕС определи Иранската революционна гвардия за терористична организация

Външните министри от ЕС взеха вчера решение за включване на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция в списъка на съюза на терористичните организации. 

Източник: БТА, Николай Велев    
Иран Европейски съюз Терористични организации Корпус на гвардейците Въоръжени сили на ЕС Али Лариджани Национална сигурност Международни отношения Списък с терористи Реципрочни действия
Последвайте ни

По темата

Мария Габриел е назначена за помощник генерален директор по комуникации и информация на ЮНЕСКО

Мария Габриел е назначена за помощник генерален директор по комуникации и информация на ЮНЕСКО

Линдзи Вон е в болница след падане на Световната купа в Кран Монтана

Линдзи Вон е в болница след падане на Световната купа в Кран Монтана

Тод Бланш: Публикували сме над три милиона страници от досиетата по делото

Тод Бланш: Публикували сме над три милиона страници от досиетата по делото "Епстийн"

"Благодаря му, че ми позволи да го победя": Новак Джокович сломи фаворита Яник Синер

Връщат на хората парите за саниране

Връщат на хората парите за саниране

pariteni.bg
Нови 681 патрулки за КАТ, в какво ще се возят полицаите

Нови 681 патрулки за КАТ, в какво ще се возят полицаите

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 4 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 4 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 4 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Борисов: ЕС спешно да изгради отбранителни способности до 2030 г.</p>

Борисов пред Манфред Вебер: ЕС спешно да изгради отбранителни способности до 2030 г.

България Преди 2 часа

Борисов е в хърватската столица Загреб за участие в Срещата на върха на ЕНП

<p>Пеевски: Сезирам ВСС за снизходителното отношение на съда&nbsp;към поредния убиец на пътя</p>

Пеевски: Сезирам Инспектората на ВСС за снизходителното отношение на Плевенския окръжен съд към поредния убиец на пътя

България Преди 2 часа

В отговор на тази крещяща несправедливост, аз ще внеса сигнал до Инспектората на ВСС и ще настоявам за задействане на всички законови механизми за контрол

<p>Израел отново ще отвори граничния пункт &quot;Рафах&quot;</p>

Израел отново ще отвори граничния пункт "Рафах" в неделя

Свят Преди 3 часа

Израел затвори граничния пункт "Рафах" през май 2024 г., около 9 месеца след началото на войната в Газа

<p>Дванадесет държави предупредиха за риск от ядрена авария</p>

Дванадесет държави предупредиха МААЕ за риск от ядрена авария в Украйна

Свят Преди 3 часа

Смята се, че атаките срещу подстанции и все по-сериозните щети по електропреносната мрежа представляват заплаха за ядрената сигурност

Зазидаха живо коте в стена в Бургас, спасиха го след 9 дни

Зазидаха живо коте в стена в Бургас, спасиха го след 9 дни

България Преди 3 часа

Случаят може да се бъде разглеждан и като престъпление

Шестима военнослужещи в олимпийския отбор за Милано Кортина 2026

Шестима военнослужещи в олимпийския отбор за Милано Кортина 2026

България Преди 3 часа

На форума България ще бъде представена от общо 20 състезатели в шест зимни спорта

"Искам да влияя чрез музиката" – Danbie откровено за новия си път

"Искам да влияя чрез музиката" – Danbie откровено за новия си път

Любопитно Преди 3 часа

В епизод 2 от третия сезон на The Voice Cast е Дани Балевска, известна в мрежите като Danbie

<p>Изпращат Кирил Петков във Варна за скенер на мозъка</p>

Съдът изпраща Кирил Петков във Варна за скенер на мозъка

България Преди 3 часа

Според баща му изследването трябва да установи има ли данни за употреба на наркотици, след като кръвни и космени тестове са били отрицателни

<p>Коя е номинацията на Тръмп за председател на Федералния резерв</p>

Тръмп номинира Кевин Уорш за председател на Федералния резерв

Свят Преди 3 часа

Той никога няма да ви разочарова, каза американският президент

Зеленски предизвика Путин: Каня го в Киев, ако посмее

Зеленски предизвика Путин: Каня го в Киев, ако посмее

Свят Преди 4 часа

Той подчерта, че иска да сключи конструктивно споразумение, което да сложи край на войната

<p>Ким Кардашиян разкри истината за изтритите снимки с Хари и Меган</p>

Ким Кардашиян разкри истината за изтритите снимки с Хари и Меган от партито на майка ѝ

Любопитно Преди 4 часа

Ким Кардашиян разкри, че изтриването на снимките ѝ с принц Хари и Меган Маркъл от Instagram е било невинно решение, свързано с Деня на възпоменанието, а не резултат от скандал

Коктейл с течен азот спука стомаха на мъж

Коктейл с течен азот спука стомаха на мъж

Свят Преди 4 часа

Експерти съветват хората, които консумират такива коктейли, да изчакат „димът“ от течния азот да се разпръсне напълно, преди да отпият

МВР и Агенция "Митници" с рекорден ръст на иззети наркотици през 2025 година

МВР и Агенция "Митници" с рекорден ръст на иззети наркотици през 2025 година

България Преди 4 часа

Проверени са близо 22 хиляди питейни и увеселителни заведения и близо 20 хиляди наркосборища

Обрат при доходите: България напусна последното място по реален стандарт в ЕС

Обрат при доходите: България напусна последното място по реален стандарт в ЕС

България Преди 4 часа

Вече не сме в „червената зона“: Минималната ни заплата прескочи психологическата граница от 1000 единици. Но най-високата минимална заплата в Съюза е точно 4,4 пъти по-голяма от нашата

В Русе ще строят център за бежанци с европейски средства

В Русе ще строят център за бежанци с европейски средства

България Преди 4 часа

Средствата за бъдещия бежански център са осигурени от Европейската комисия и са в размер на 7,7 милиона евро

Прокуратурата разследва побой пред дискотека във Видин

Прокуратурата разследва побой пред дискотека във Видин

България Преди 4 часа

Двама души са с телесни повреди след инцидент на публично място, започва досъдебно производство

Всичко от днес

От мрежата

Как да защитим лапите на кучето си през зимата

dogsandcats.bg

4 породи котки с лоша репутация

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Вера Шандел представя „Животът на Едит Пиаф“ през март

Edna.bg

Reformer Pilates: Тренировката, която трансформира тялото ти

Edna.bg

Дуелът Лудогорец - Ференцварош влиза в историята на евротурнирите

Gong.bg

Ясни са датите и часовете на плейофите на Шампионската лига, Реал Мадрид и ПСЖ играят заедно

Gong.bg

Плащаме повече за природен газ през февруари

Nova.bg

75% от левовете вече са изтеглени от обращение

Nova.bg