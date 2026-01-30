Иран заплаши да обяви въоръжените сили на ЕС за "терористични организации"

И ран планира да обяви за "терористистични организации" въоръжените сили на държавите от ЕС, който вчера включи Корпуса на гвардейците на Ислямската революция в списъка си на терористичните организации, предаде Ройтерс, като се позова на висшия ирански служител по сигурността Али Лариджани.
🇮🇷🇪🇺 Iran will add the armed forces of EU countries, which have listed the IRGC (Islamic Revolutionary Guard Corps) as a terrorist organization, to ITS list of terrorist organizations after Kallas's statement https://t.co/PosLfmIZMg pic.twitter.com/T8yJ4RVxQg— Lord Bebo (@MyLordBebo) January 30, 2026
"Следователно последиците ще се стоварят върху европейските държави, които предприеха подобни действия", написа днес в "Екс" Лариджани, който е секретар на Върховния съвет за национална сигурност на Иран.
ЕС определи Иранската революционна гвардия за терористична организация
Външните министри от ЕС взеха вчера решение за включване на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция в списъка на съюза на терористичните организации.