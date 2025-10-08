България

Екипи от четири столични района помагат за почистването в "Люлин" и "Красно село"

Георги Илиев е изпратил писмо до кмета на София Васил Терзиев, в което го уведомява каква помощ може да предостави районната администрация

Обновена преди 32 минути / 8 октомври 2025, 16:59
Екипи от четири столични района помагат за почистването в "Люлин" и "Красно село"
Източник: iStock

С пециализираните екипи на четири столични района се включват в работата по почистване в "Люлин" и "Красно село", съобщиха от Столичната община. Екипи от районите "Слатина", "Изгрев", "Лозенец", "Красна поляна" ще подпомогнат кризисната работа по почистването, осигурявайки камиони и товарачи с щипка.

В дейностите ще участват и екипи на общинските предприятия "Гробищни паркове" и "Паркове и градини".

Общинското дружество "Софекострой" осигури камион, с който днес се почиства районът на болница "Пирогов" и кв. "Крива река".

От Столичната община благодарят на всички доброволци в "Красно село" и "Люлин", които помагат с товаренето и разтоварването на отпадъци до точките, на които са разположени големите контейнери.

Нова организация на сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село"

От общината припомнят, че 12 камиона работят от днес в двата района. Две стандартни сметосъбирачки са вече включени в графика, което значително облекчава екипите, тъй като ускорява извозването. Днес и утре се очакват допълнителни пет сметосъбиращи камиона от Ботевград, Елин Пелин и Панагюрище.

От 4 октомври в столичните райони "Люлин" и "Красно село" влезе в сила нова временна организация за сметосъбирането, след като Общината отказа да подпише договор с единствения останал участник в обществената поръчка за сметопочистване.

Криза с боклука в София: Общината поема отпадъците на 300 000 столичани

Вместо подкрепа от държавата, Столичната община получи предписание от Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ) да извърши почистване в районите "Люлин" и "Красно село", информират от общината. Предписанието е издадено след самосезиране на инспекцията по повод медийни публикации.

Столичната община не може да се справи сама с проблема с отпадъците. Нуждаем се от държава, която работи, и от институции, които действат своевременно, предвидимо и смело, каза по-рано днес кметът на София Васил Терзиев. 

Ако кметът на София се нуждае от помощ, готови сме да се отзовем. Това каза министърът на околната среда и водите Манол Генов в отговор на въпрос на БТА дали екоминистерството ще вземе отношение за проблема за сметосъбирането в столицата.

Утре на заседание на Столичния общински съвет ще бъде разгледан доклад на кмета Терзиев относно предоставяне на средства за закупуване на техника и механизация за повишаване на капацитета на "Софекострой" ЕАД.

Източник: БТА, София Господинова    
