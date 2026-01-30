Киър Стармър: Пречим на Иран да се сдобие с ядрено оръжие

Б ританският премиер Киър Стармър заяви днес, че страната му работи заедно със съюзниците си, за да попречи на Техеран да разработи ядрени оръжия, предаде Ройтерс.

„Задачата или целта тук е Иран да не може да разработи ядрени оръжия и това е изключително важно“, каза Стармър в Шанхай в отговор на въпрос на Би Би Си дали би подкрепил евентуални американски удари срещу Ислямската република.

„Ние подкрепяме тази цел и разговаряме със съюзниците за това как да постигнем тази цел“, добави той, имайки предвид да бъде попречено на Иран да се сдобие с ядрено оръжие.

Стармър също така разкритикува отношението на иранските власти към протестиращите, като заяви, че убийствата и репресиите на демонстранти са „гротескови“.

По-рано Техеран потвърди, че при протестите в Иран са били убити най-малко 5000 души.