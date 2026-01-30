България

Зазидаха живо коте в стена в Бургас, спасиха го след 9 дни

Случаят може да се бъде разглеждан и като престъпление

30 януари 2026, 16:29
Прокуратурата разследва побой пред дискотека във Видин

Прокуратурата разследва побой пред дискотека във Видин
Собствениците на имоти в

Собствениците на имоти в "Елените" на протест: Настояват за възстановяване на електричеството и водоподаването
Пето

Пето "да": И Силвия Къдрева прие да стане служебен премиер
Четвърто

Четвърто "да": И Маргарита Николова е готова да бъде служебен премиер
Как ще се променят зоните за паркиране в София

Как ще се променят зоните за паркиране в София
Митов: Това са глупости, изборите не зависят от МВР

Митов: Това са глупости, изборите не зависят от МВР
Андрей Гюров, Димитър Главчев, Мария Филипова, Маргарита Николова и Силвия Къдрева: Кой ще е новият служебен премиер и какво знаем за всеки от тях?

Андрей Гюров, Димитър Главчев, Мария Филипова, Маргарита Николова и Силвия Къдрева: Кой ще е новият служебен премиер и какво знаем за всеки от тях?
Край на плащането в лева, но двойното изписване на цените остава до 8 август

Край на плащането в лева, но двойното изписване на цените остава до 8 август

О коло два часа продължиха спасителните действия на няколко институции, инициирани от зоозащитници, след като при саниране на блок 411 в комплекс „Меден Рудник" бе установено, че в затворено пространство под стълбищна площадка се е озовало бездомно коте. Това съобщиха от пресцентара на Областната дирекция на МВР - Бургас.

Източник: Елена Танева, NOVA

Според зоозащитници котето мяукало от няколко дни, то е било зазидано под блока, но не било възможно да бъде извадено, без да се наруши извършената санировка. Те сигнализирали служителите на Четвърто районно управление-Бургас, Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" в града и Общината.

Източник: Елена Танева, NOVA

Строителната фирма, извършваща ремонта, е започнала действия по спасяването и котето е било сбободено.

Източник: БТА,   Галя Тенева    
Спасителна акция Зазидано коте Строителни работници Мъчение над животно Бургас Полиция и пожарна Отказ за помощ Протест на жители Криминално деяние Избягало коте
Последвайте ни

По темата

Обрат при доходите: България напусна последното място по реален стандарт в ЕС

Обрат при доходите: България напусна последното място по реален стандарт в ЕС

Зеленски предизвика Путин: Каня го в Киев, ако посмее

Зеленски предизвика Путин: Каня го в Киев, ако посмее

Съдът изпраща Кирил Петков във Варна за скенер на мозъка

Съдът изпраща Кирил Петков във Варна за скенер на мозъка

Двойка съди клиника след раждането на

Двойка съди клиника след раждането на "небяло" чуждо дете

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Как да спасим коледната елха от домашната си котка

Как да спасим коледната елха от домашната си котка

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 4 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 4 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 4 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Шестима военнослужещи в олимпийския отбор за Милано Кортина 2026

Шестима военнослужещи в олимпийския отбор за Милано Кортина 2026

България Преди 29 минути

На форума България ще бъде представена от общо 20 състезатели в шест зимни спорта

"Искам да влияя чрез музиката" – Danbie откровено за новия си път

"Искам да влияя чрез музиката" – Danbie откровено за новия си път

Любопитно Преди 32 минути

В епизод 2 от третия сезон на The Voice Cast е Дани Балевска, известна в мрежите като Danbie

Коктейл с течен азот спука стомаха на мъж

Коктейл с течен азот спука стомаха на мъж

Свят Преди 1 час

Експерти съветват хората, които консумират такива коктейли, да изчакат „димът“ от течния азот да се разпръсне напълно, преди да отпият

В Русе ще строят център за бежанци с европейски средства

В Русе ще строят център за бежанци с европейски средства

България Преди 1 час

Средствата за бъдещия бежански център са осигурени от Европейската комисия и са в размер на 7,7 милиона евро

Урсула фон дер Лайен покани Кристалина Георгиева на ключов семинар

Урсула фон дер Лайен покани Кристалина Георгиева на ключов семинар

Свят Преди 1 час

Семинарът ще предостави възможност за стратегическа дискусия за укрепването на конкурентната позиция на ЕС

Срещу 8000 евро: Съдът пусна на свобода шофьора, причинил фаталната катастрофа край Телиш

Срещу 8000 евро: Съдът пусна на свобода шофьора, причинил фаталната катастрофа край Телиш

България Преди 1 час

Прокуратурата настояваше Димитров да остане в ареста, защото може да се укрие или да извърши ново престъпление

ЕК прекрати процедурата срещу България за качеството на въздуха

ЕК прекрати процедурата срещу България за качеството на въздуха

България Преди 1 час

България постигна съответствие по SO2 след години на нарушения

<p>След случая с предозирало дете: Проверяват аптека за продажба на лекарство без рецепта&nbsp;</p>

След случая с предозирало дете: Проверяват аптека в Бургас за продажба на лекарство за епилепсия без рецепта

България Преди 2 часа

Медикаментът за лечение на епилепсия е бил закупен от аптека в Бургас без изискуемата по закон лекарска рецепта

Рейтингът на одобрение на Тръмп достигна ново ниско ниво

Рейтингът на одобрение на Тръмп достигна ново ниско ниво

Свят Преди 2 часа

Президентът заяви, че това са фалшиви проучвания и че САЩ има "най-великата икономика в историята на нашата страна"

Ердоган предложи на иранския президент посредничество в отношенията със САЩ

Ердоган предложи на иранския президент посредничество в отношенията със САЩ

Свят Преди 2 часа

През последните дни Вашингтон изпрати допълнителни военни сили в Близкия изток, което засили опасенията за възможен удар на САЩ срещу Иран

AI блог изпрати туристи на горещи извори, които не съществуват

AI блог изпрати туристи на горещи извори, които не съществуват

Свят Преди 2 часа

Според Ан Харди, професор по туризъм, емпирични изследвания в туризма показват, че „90% от маршрутите, генерирани от AI, съдържат грешки.“

Опитни телевизионни експерти поемат ръководството на дирекция „Програма“ в Нова Броудкастинг Груп

Опитни телевизионни експерти поемат ръководството на дирекция „Програма“ в Нова Броудкастинг Груп

Любопитно Преди 2 часа

Новото структурно разпределение влиза в сила от 1-ви февруари

Романтичен жест зад кадър: Марго Роби изненада Джейкъб Елорди със символичен пръстен

Романтичен жест зад кадър: Марго Роби изненада Джейкъб Елорди със символичен пръстен

Любопитно Преди 3 часа

Марго Роби и Джейкъб Елорди: Само колеги или нещо повече? Актрисата изненада звездата от „Еуфория“ със символичен пръстен и интимно послание за „общи души“. Разберете каква е истината зад подаръка и защо целият Холивуд говори за тях!

Снежен леопард раздра лицето на скиор в Китай (ВИДЕО)

Снежен леопард раздра лицето на скиор в Китай (ВИДЕО)

Свят Преди 3 часа

Мъжът е забелязал снежния леопард, излязъл от автомобила си и се приближил, за да направи снимки

Руският президент Владимир Путин

Newsweek: Доналд Тръмп удари Русия по-силно от всяка украинска ракета

Свят Преди 4 часа

Ето как Newsweek анализира съгласието на "Лукойл" да продаде чуждестранните си активи на американска инвестиционна фирма

САЩ и Русия са на прага на ядрена надпревара

САЩ и Русия са на прага на ядрена надпревара

Свят Преди 4 часа

Договорът "Нов СТАРТ" е на път да изтече на 5 февруари и без него няма да има ограничения върху арсеналите от далекобойни ядрени оръжия

Всичко от днес

От мрежата

Колко породи кучета има в света?

dogsandcats.bg

Как да защитим лапите на кучето си през зимата

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg
1

Как се променя зимата в България

sinoptik.bg

От табу до тенденция: Броят на естетичните процедури при мъжете расте рекордно

Edna.bg

Марго Роби и Джейкъб Елордe запалиха страстите на фотосесията за „Брулени хълмове“ в Лос Анджелис

Edna.bg

Переа: Когато дойде офертата от Левски, нямах друго опция, освен "да" (ВИДЕО)

Gong.bg

Несломим Джокович прекърши Синер и е на финал на Australian Open

Gong.bg

Всички от ръководството на Сметната палата са съгласни да оглавят служебния кабинет

Nova.bg

Строители зазидаха живо коте в стена в Бургас и отказаха да я разбият (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg