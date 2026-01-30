Зазидаха живо коте в стена в Бургас, спасиха го след 9 дни

Край на плащането в лева, но двойното изписване на цените остава до 8 август

О коло два часа продължиха спасителните действия на няколко институции, инициирани от зоозащитници, след като при саниране на блок 411 в комплекс „Меден Рудник" бе установено, че в затворено пространство под стълбищна площадка се е озовало бездомно коте. Това съобщиха от пресцентара на Областната дирекция на МВР - Бургас.

Източник: Елена Танева, NOVA

Според зоозащитници котето мяукало от няколко дни, то е било зазидано под блока, но не било възможно да бъде извадено, без да се наруши извършената санировка. Те сигнализирали служителите на Четвърто районно управление-Бургас, Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" в града и Общината.

Строителната фирма, извършваща ремонта, е започнала действия по спасяването и котето е било сбободено.