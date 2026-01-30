Четвърто "да": И Маргарита Николова е готова да бъде служебен премиер

Край на плащането в лева, но двойното изписване на цените остава до 8 август

З аместник-председателят на Сметната палата Маргарита Николова изрази готовност да бъде служебен премиер.

"Ще изпълня конституционните си задължения", заяви пред журналисти тя след срещата си с президента Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство.

Източник: БТА

Николова заяви, че е много впечатлена от срещата си с президента.

"Проведохме един много смислен и задълбочен разговор, на който споделих, че още по време на изслушването ми в парламента за заемането на поста заместник-председател на Сметната палата ми беше зададен въпросът дали съм наясно, че длъжността, за която кандидатствам, попада в списъка с потенциалните служебни премиери и аз отговорих, че съм наясно", обясни Николова.

"Потвърдих пред президента, че ще изпълня конституционните си задължения", заяви тя и добави, че изборът на президента е много ограничен и много труден.

"Доказала съм, че мога да създавам работещи екипи, не бягам от трудните решения", отговори Николова на въпрос може ли да състави правителство бързо. "Познавам в детайли работата в администрацията, защото дълги години съм била част от нея, и считам, че това ще ми помогне да се справя", каза още тя.

"Сложно е да се каже дали човек има опит точно в организиране на честни избори, когато никога не го е правил, но имам способност и мога да създавам добър екип, да направя добра организация за работа, така че считам, че това ще изиграе своята роля, за да се решат и тези проблеми", коментира Маргарита Николова.

Тя е четвъртият човек, който изрази готовност да поеме поста на служебен премиер. Другите са подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и заместник-омбудсманът Мария Филипова.

Последната среща на Йотова с потенциалните служебни премиери е с другия заместник-председател на Сметната палата Силвия Къдрева.