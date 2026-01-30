Тръмп номинира Кевин Уорш за председател на Федералния резерв

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп номинира Кевин Уорш, бивш член на Управителния съвет на Федералния резерв, за следващ ръководител на американската централна банка.

President Donald J. Trump announces the nomination of Kevin Warsh to be the CHAIRMAN OF THE BOARD OF GOVERNORS OF THE FEDERAL RESERVE. pic.twitter.com/ZENG1ytVFD — The White House (@WhiteHouse) January 30, 2026

„Познавам Кевин от дълго време и нямам никакво съмнение, че той ще остане в историята като един от ВЕЛИКИТЕ председатели на Фед, може би най-добрият“, написа Тръмп в социалната си платформа Truth Social.

Ключов управител на Федералния резерв на САЩ подаде оставка

„Освен всичко останало, той е „точният човек“ и никога няма да ви разочарова“, добави американският президент.