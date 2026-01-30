Свят

Дванадесет държави предупредиха МААЕ за риск от ядрена авария в Украйна

Смята се, че атаките срещу подстанции и все по-сериозните щети по електропреносната мрежа представляват заплаха за ядрената сигурност

30 януари 2026, 16:41
Дванадесет държави предупредиха МААЕ за риск от ядрена авария в Украйна
Източник: iStock

Н а специална сесия на Международната агенция за атомната енергия (МААЕ) във Виена днес дванадесет страни предупредиха, че се повишава рискът от ядрена авария в Украйна, предаде ДПА.

Всекидневните руски атаки срещу енергийната инфраструктура на страната не само излагат милиони украинци на зимния студ, „но това също така отрицателно влияе на ядрената сигурност в Украйна и приближава изключително близко до реалността възможността за ядрена авария“, се казва в съвместна декларация на тези държави.

МААЕ с критично предупреждение след руски удари в Украйна

Смята се, че атаките срещу подстанции и все по-сериозните щети по електропреносната мрежа представляват заплаха за ядрената сигурност, се посочва в декларацията. Дванадесетте страни посочват, че за безопасната работа на атомните електроцентрали е необходим надежден достъп до електричество.

Групата страни, сред които са Белгия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Литва, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Румъния и Великобритания, свика срещата на управителния съвет на МААЕ. САЩ не се присъединиха към инициативата.

Това създава риск за атомните централи в Украйна

Въпреки че атомните електроцентрали произвеждат ток, те използват електроенергия от външни източници за охлаждането на радиоактивните материали в съоръженията, посочва ДПА. В извънредни ситуации се използват електрогенератори. В случай на отказ на системите за охлаждане и при лошо стечение на обстоятелствата има риск от ядрена авария.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера, че е помолил руския си колега Владимир Путин да се въздържа от удари по градове и енергийни съоръжения в Украйна за срок от една седмица заради „рекордните студове“, но към момента Москва не е потвърдила, че ще се придържа към ограниченото прекратяване на огъня.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
