Свят

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Около обстоятелствата, довели до смъртта на Прети, се появиха противоречиви версии

25 януари 2026, 20:35
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Източник: БТА/АР

М ъж, застрелян от федерални агенти в Минеаполис, е идентифициран от семейството си като 37-годишния Алекс Прети – медицинска сестра, работеща в интензивно отделение, пише ВВС.

Видеозаписи показват момента преди втората смъртоносна стрелба в Минеаполис

Прети е описван като запален любител на дейностите на открито и страстен планински колоездач. Според близките му се смята, че той се е присъединил към протестни действия, след като по-рано този месец 37-годишната Рене Гуд беше застреляна в автомобила си от агент на Имиграционната и митническа служба на САЩ (ICE).

Около обстоятелствата, довели до смъртта на Прети, се появиха противоречиви версии.

От Министерството на вътрешната сигурност на САЩ (DHS) заявиха, че агент е открил огън при самозащита, след като Прети, за когото твърдят, че е бил въоръжен с пистолет, се е съпротивлявал при опит да бъде обезоръжен. Тази версия беше оспорена от някои очевидци и служители, както и от семейството на Прети.

Видеозаписи от инцидента не показват доказателства в подкрепа на твърдението, че Прети е използвал или е заплашвал агентите с огнестрелно оръжие.

"Поредната ужасна стрелба": Федерални агенти застреляха още един човек в Минеаполис

Според изявление на семейството му, цитирано от Асошиейтед прес (АП), Алекс Прети е работил като медицинска сестра в интензивно отделение във Ветеранската болница в Минеаполис. Близките му споделят, че той е бил дълбоко разстроен от репресивната имиграционна политика на президента на САЩ Доналд Тръмп в града.

Майката на Прети, Сюзън Прети, каза още, че синът ѝ е бил силно загрижен от отмяната на екологични разпоредби от администрацията на Тръмп.

„Той мразеше това, знаете, хората просто опустошаваха земята“, каза тя пред Асошиейтед прес.

„Той беше любител на природата. Взимаше кучето си навсякъде, където ходеше. Знаете ли, обичаше тази страна, но мразеше това, което хората ѝ причиняваха“, добави Сюзън Прети.

Прети обичал приключенията със своето куче от породата леопард Катахула на име Джул, което е починало преди около година, съобщава АП.

Семейството му подчертава, че той не е имал контакти с органите на реда, освен няколко нарушения на правилата за движение. Според Асошиейтед прес съдебните документи показват, че той не е имал криминално досие.

Родителите на Прети, които живеят в Уисконсин, разказват, че наскоро са говорили със сина си и са го призовали да бъде внимателен по време на протестите.

„Преди около две седмици водихме този разговор с него – да протестираме, но да не се ангажираме прекалено, да не правим нищо глупаво“, каза баща му Майкъл Прети пред Асошиейтед прес. „И той каза, че знае това. Той знаеше това.“

Семейството уточни още, че Прети е притежавал пистолет и е имал разрешително за скрито носене на оръжие в щата Минесота, но твърдят, че никога не са го виждали да го носи със себе си.

Началникът на полицията в Минеаполис Брайън О’Хара също заяви, че според полицията Прети е бил законен собственик на оръжие с валидно разрешително за носене, съобщи американският партньор на Би Би Си.

  • „Моля, разкрийте истината за сина ни“

След като са видели видеоклипове, в които се твърди, че синът им е „домашен терорист“, семейството на Прети разпространи изявление, в което се казва, че „отвратителните лъжи, разказани за сина ни от администрацията, са осъдителни и отвратителни“.

Те настояват, че видеозаписите показват ясно, че Прети не е държал пистолет в момента, когато е бил нападнат от федералните агенти.

„Моля, разкрийте истината за нашия син. Той беше добър човек“, призоваха те.

Бившата съпруга на Прети каза пред Асошиейтед прес, че той е бил избирател на Демократическата партия и е участвал в протестите след убийството на Джордж Флойд от полицай в Минеаполис през 2020 г.

По думите ѝ Прети е можел да крещи срещу служителите на реда по време на демонстрации, но никога не е проявявал склонност към физическа конфронтация.

Алекс Прети е американски гражданин, роден в щата Илинойс, и е израснал в Грийн Бей, Уисконсин. Там е играл футбол и бейзбол и е участвал в състезания по лека атлетика за гимназия „Пребъл“. Бил е бойскаут и е пял в момчешкия хор на Грийн Бей.

Според семейството му Прети е учил в Университета на Минесота, който е завършил през 2011 г. с бакалавърска степен по „Биология, общество и околна среда“.

Първоначално е работил като научен сътрудник, след което се е върнал към образованието си, за да се квалифицира като регистрирана медицинска сестра.

Родителите му разказват, че последният им разговор със сина им е бил няколко дни преди смъртта му, когато са обсъждали ремонт на гаражната врата в дома му, съобщава Асошиейтед прес.

Работникът, който е извършил ремонта, е бил латиноамериканец, а родителите на Прети казват, че предвид случващото се в Минеаполис, синът им му е дал бакшиш от 100 долара.

Доктор Дмитрий Дреконя, който е работил заедно с Прети, каза пред ABC News, че двамата са се сближили заради общия си интерес към планинското колоездене и често са обсъждали кои пътеки да карат.

„Той беше от хората, с които ти е приятно да бъдеш. А идеята, че този услужлив, усмихнат и шеговит човек е етикетиран като терорист? Това е дразнещо“, каза той.

Съседите описват Прети като тих и добросърдечен човек.

„Той е прекрасен човек“, каза пред Асошиейтед прес Сю Гитар, която е живяла в апартамента под този на Прети и се е нанесла в сградата преди около три години. „Той има голямо сърце.“

По думите на съседите Прети е живеел сам и е работел дълги часове като медицинска сестра, но не е бил самотник.

„Никога не съм го възприемала като човек, който носи оръжие“, каза още Гитар.

Алекс Прети Убийство Федерални агенти Минеаполис Медицинска сестра Протести Имиграционна политика Противоречиви твърдения Природозащитник Семейство Прети
