Даниел Митов: СО допусна София да потъне в боклук

О бщината допусна София да потъне в боклук, написа вътрешният министър Даниел Митов във фейсбук профила си относно ситуацията с отпадъците в кварталите "Люлин" и "Красно село".

"Когато местната власт в София изпусне контрола, първият ѝ инстинкт е да търси виновни извън себе си. Точно това наблюдаваме и днес – след като общината допусна градът да потъне в боклук, пропагандната машина на ППДБ се зае с познатия сценарий: да прехвърля отговорност. Вместо да обясни защо „Люлин“ и „Красно село“ са в криза, общината започна да обвинява жителите им, че нарочно трупат отпадъци, за да „дискредитират“ управлението", посочва Митов.

ДБ настоява министърът на МВР да изиска информацията за разследването за палежите на камиони за отпадъци в София

Той отбелязва, че МВР е било въвлечено в тази кампания чрез внушения, че полицията не разследва палежа на камиони от юли. По думите му това е опит да се измести вниманието от реалния проблем – липсата на управленска отговорност и план.

МВР не е ангажирано с дейности по сметопочистването и поддържането на чистотата в столицата.

МВР отхвърли спекулации: Разследваме запалените камиони в София

Основната мисия на министерството е опазване на обществения ред, защита на правата на гражданите и противодействие на престъпността, заявява Даниел Митов. Той отбелязва, че организацията на сметоизвозването е изцяло отговорност на Столична община и на избраните от нея фирми. Контролът върху изпълнението на тази дейност е в правомощията на Столичния инспекторат, който е структура на пряко подчинение на кмета на София, коментира още Митов.

Министърът допълва, че "от началото на кризата до момента" в Столичната дирекция на вътрешните работи не са постъпвали сигнали от Столичния инспекторат или от Столична община за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци или други действия, които да имат характер на престъпление.

Терзиев подаде сигнал до Европрокуратурата заради отпадъците в София

МВР работи по случай с четири запалени камиона за отпадъци с турска регистрация в София, съобщиха от ведомството по-рано днес. Образувано е досъдебно производство и са иззети веществени доказателства, като извършителите все още се издирват.

Преди две седмици от „Да, България“ (ДБ) дадоха пример за "завладяната държава" през обществена поръчка за боклука в София на брифинг в кулоарите на парламента. Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев разказа, че голяма турска фирма е отказала да вземе участие в търг за извозване на боклук. Според него причината е, че нейни камиони са били подпалени на охраняем паркинг в София.