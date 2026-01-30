Съдът изпраща Кирил Петков във Варна за скенер на мозъка

С ъдът е разпоредил Кирил Петков да бъде изпратен във Варна за скенер на мозъка, който да установи дали има изменения, свързвани с употреба на наркотици. Това съобщи баща му Петко Петков в публикация на официалната си страница във Facebook.

По думите на Петко Петков целта на изследването е да се провери "дали има изменения" и това да послужи като доказателство дали Кирил Петков е употребявал наркотични вещества.

Кирил Петков в съда: Стоя зад собствените си действия

Той посочва, че вече са били направени кръвни изследвания и тестове на косата. Според публикацията резултатите от тях са показали, че Кирил Петков никога не е употребявал наркотици.

"Вече му направиха кръвни тестове. И тестове на косата. Те доказаха, че никога не е употребявал", пише Петко Петков.

В публикацията се уточнява още, че решението изследването да бъде извършено във Варна е взето "по презумпция, че познава лекари в София".