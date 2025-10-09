Кризата със столичния боклук: СОС обсъжда отпускане на заем, доброволците стават все повече

Учител от София на съд за сексуално престъпление срещу ученичка под 14 години

С толичният общински съвет се събира на важно заседание. На него ще бъдат разгледани две предложения за заем - от бюджета на София към общинското дружество "Софекострой", така че то да се дооборудва с техника и да може да обхване и кварталите „Люлин“ и „Красно село“, предава NOVA.

Едната предложена сума е за заем в размер на 9 млн. лева, а другата – за 3 млн. лева.

След това се очаква да бъде стартирана нова обществена поръчка за избор на сметопочистваща фирма.

След екипите от доброволци, които помагат да се намали ефектът от кризата с боклука, подкрепа обещаха и от правосъдното министерство. В почистването се включват и хора, лишени от свобода, както и екипи на „Гробищни паркове“ и служители на предприятието „Паркове и градини“.