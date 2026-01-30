България

Пето "да": И Силвия Къдрева прие да стане служебен премиер

"Не бягам от отговорност и сега отново потвърдих това свое решение", посочи тя

Обновена преди 1 час / 30 януари 2026, 13:23
Собствениците на имоти в

Собствениците на имоти в "Елените" на протест: Настояват за възстановяване на електричеството и водоподаването
Четвърто

Четвърто "да": И Маргарита Николова е готова да бъде служебен премиер
Как ще се променят зоните за паркиране в София

Как ще се променят зоните за паркиране в София
Митов: Това са глупости, изборите не зависят от МВР

Митов: Това са глупости, изборите не зависят от МВР
Андрей Гюров, Димитър Главчев, Мария Филипова, Маргарита Николова и Силвия Къдрева: Кой ще е новият служебен премиер и какво знаем за всеки от тях?

Андрей Гюров, Димитър Главчев, Мария Филипова, Маргарита Николова и Силвия Къдрева: Кой ще е новият служебен премиер и какво знаем за всеки от тях?
Край на плащането в лева, но двойното изписване на цените остава до 8 август

Край на плащането в лева, но двойното изписване на цените остава до 8 август
От -12 до +23 градуса през февруари: Средиземноморски циклони и дъжд носят големи обрати

От -12 до +23 градуса през февруари: Средиземноморски циклони и дъжд носят големи обрати

"Софийска вода" за Люси Иларионов: Има неплатени сметки и издаден изпълнителен лист

З аместник-председателят на Сметната палата Силвия Къдрева прие да оглави служебния кабинет. Това обяви тя след консултациите с президента Илияна Йотова.

И Маргарита Николова е готова да е служебен премиер

Къдрева излезе след малко над час от срещата си с президента Илияна Йотова.

"Последователна съм в това, което заявих на изслушването си в Народното събрание при избора ми за зам.-председател на Сметната палата. Не бягам от отговорност и сега отново потвърдих това свое решение", посочи Къдрева.

Йотова получи трето "да", Главчев е склонен да бъде служебен премиер

Източник: БТА

Къдрева беше последният потенциален служебен премиер, който проведе разговори с Йотова. По-рано Илияна Йотова разговаря с председателя на Сметната палата Димитър Главчев и зам.-председателя Маргарита Николова.

Днес беше четвъртият, последен ден от срещите на Илияна Йотова с потенциалните служебни премиери. Сега на ход е държавният глава, който трябва да избере един измежду всички съгласили се да заемат поста - подуправителят на БНБ Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и заместничката му Маргарита Николова.

Източник: Йоана Христова, БТА    
Силвия Къдрева Йотова среща
Последвайте ни
Пето

Пето "да": И Силвия Къдрева прие да стане служебен премиер

Романтичен жест зад кадър: Марго Роби изненада Джейкъб Елорди със символичен пръстен

Романтичен жест зад кадър: Марго Роби изненада Джейкъб Елорди със символичен пръстен

Андрей Гюров, Димитър Главчев, Мария Филипова, Маргарита Николова и Силвия Къдрева: Кой ще е новият служебен премиер и какво знаем за всеки от тях?

Андрей Гюров, Димитър Главчев, Мария Филипова, Маргарита Николова и Силвия Къдрева: Кой ще е новият служебен премиер и какво знаем за всеки от тях?

Newsweek: Доналд Тръмп удари Русия по-силно от всяка украинска ракета

Newsweek: Доналд Тръмп удари Русия по-силно от всяка украинска ракета

Връщат на хората парите за саниране

Връщат на хората парите за саниране

pariteni.bg
8 съвета за нови собственици на котки

8 съвета за нови собственици на котки

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 4 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 4 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 4 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Урсула фон дер Лайен покани Кристалина Георгиева на ключов семинар

Урсула фон дер Лайен покани Кристалина Георгиева на ключов семинар

Свят Преди 12 минути

Семинарът ще предостави възможност за стратегическа дискусия за укрепването на конкурентната позиция на ЕС

Срещу 8000 евро: Съдът пусна на свобода шофьора, причинил фаталната катастрофа край Телиш

Срещу 8000 евро: Съдът пусна на свобода шофьора, причинил фаталната катастрофа край Телиш

България Преди 15 минути

Прокуратурата настояваше Димитров да остане в ареста, защото може да се укрие или да извърши ново престъпление

<p>След случая с предозирало дете: Проверяват аптека за продажба на лекарство без рецепта&nbsp;</p>

След случая с предозирало дете: Проверяват аптека в Бургас за продажба на лекарство за епилепсия без рецепта

България Преди 30 минути

Медикаментът за лечение на епилепсия е бил закупен от аптека в Бургас без изискуемата по закон лекарска рецепта

Рейтингът на одобрение на Тръмп достигна ново ниско ниво

Рейтингът на одобрение на Тръмп достигна ново ниско ниво

Свят Преди 44 минути

Президентът заяви, че това са фалшиви проучвания и че САЩ има "най-великата икономика в историята на нашата страна"

Ердоган предложи на иранския президент посредничество в отношенията със САЩ

Ердоган предложи на иранския президент посредничество в отношенията със САЩ

Свят Преди 54 минути

През последните дни Вашингтон изпрати допълнителни военни сили в Близкия изток, което засили опасенията за възможен удар на САЩ срещу Иран

AI блог изпрати туристи на горещи извори, които не съществуват

AI блог изпрати туристи на горещи извори, които не съществуват

Свят Преди 1 час

Според Ан Харди, професор по туризъм, емпирични изследвания в туризма показват, че „90% от маршрутите, генерирани от AI, съдържат грешки.“

Опитни телевизионни експерти поемат ръководството на дирекция „Програма“ в Нова Броудкастинг Груп

Опитни телевизионни експерти поемат ръководството на дирекция „Програма“ в Нова Броудкастинг Груп

Любопитно Преди 1 час

Новото структурно разпределение влиза в сила от 1-ви февруари

Снежен леопард раздра лицето на скиор в Китай (ВИДЕО)

Снежен леопард раздра лицето на скиор в Китай (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

Мъжът е забелязал снежния леопард, излязъл от автомобила си и се приближил, за да направи снимки

САЩ и Русия са на прага на ядрена надпревара

САЩ и Русия са на прага на ядрена надпревара

Свят Преди 2 часа

Договорът "Нов СТАРТ" е на път да изтече на 5 февруари и без него няма да има ограничения върху арсеналите от далекобойни ядрени оръжия

<p>Човечеството се завръща към Луната след половин век мълчание</p>

Артемида II: Човечеството се завръща на Луната след половин век

Свят Преди 2 часа

На 6 февруари екипажът на Артемида II ще се отправи към Луната в първата експедиция от 1972 г.

Дантела, бордо и Холивуд: Сидни Суини представи новата си марка бельо с дръзка фотосесия

Дантела, бордо и Холивуд: Сидни Суини представи новата си марка бельо с дръзка фотосесия

Любопитно Преди 3 часа

На кадрите Суини позира по улиците на града, облечена единствено в дантелено бельо в наситен бордо цвят

„Нито за 5 минути без охрана“: Как НСО пази президента, премиера и шефа на парламента

„Нито за 5 минути без охрана“: Как НСО пази президента, премиера и шефа на парламента

България Преди 3 часа

В "Телеграфно подкастът" полк. Красимир Лалев от НСО подчерта, че охраната е трудоемък и всеобхватен процес, който изисква непрекъснатост и защита на живота и здравето на охраняваните лица

<p>Зеленски: Няма компромис по ключов въпрос&nbsp;</p>

Зеленски: Няма компромис по ключов въпрос с Русия

Свят Преди 3 часа

"До този момент не успяхме да намерим компромис по териториалния въпрос", заяви президентът на Украйна

ДСБ: Нотариалната заверка при прехвърляне на МПС е измислена административна тежест

ДСБ: Нотариалната заверка при прехвърляне на МПС е измислена административна тежест

България Преди 3 часа

Орбан с остри думи срещу Украйна

Орбан с остри думи срещу Украйна

Свят Преди 3 часа

Орбан припомни, че на последната среща на високо равнище на ЕС в Брюксел той е получил документ, предлагащ Украйна да бъде приета в съюза до 2027 г., което да ѝ позволи да получи достъп до средствата от бюджета на ЕС за 2028-2034 г. „Тези пари ще бъдат взети от централноевропейците“, предупреди той

8-годишно момче се събуди от 55-дневна кома след видеопослания от съученици

8-годишно момче се събуди от 55-дневна кома след видеопослания от съученици

Свят Преди 3 часа

Някои истории не стават популярни, защото са шокиращи. Те се разпространяват, защото се усещат искрени.

Всичко от днес

От мрежата

Колко породи кучета има в света?

dogsandcats.bg

4 породи котки с лоша репутация

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg
1

Как се променя зимата в България

sinoptik.bg

Марго Роби и Джейкъб Елордe запалиха страстите на фотосесията за „Брулени хълмове“ в Лос Анджелис

Edna.bg

Най-популярният певец на Малта AIDAN ще пее на финала на българската “Евровизия”

Edna.bg

Дадоха специална награда на млад рефер, той дари парите за благотворителност

Gong.bg

Левски подписа договор със сина на Бабангида

Gong.bg

Ръководството на Сметната палата - на консултации при президента

Nova.bg

Най-големите сайтове за пиратско съдържание у нас - свалени след мащабна международна акция, има задържани

Nova.bg