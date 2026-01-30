Пето "да": И Силвия Къдрева прие да стане служебен премиер

От -12 до +23 градуса през февруари: Средиземноморски циклони и дъжд носят големи обрати

Край на плащането в лева, но двойното изписване на цените остава до 8 август

Андрей Гюров, Димитър Главчев, Мария Филипова, Маргарита Николова и Силвия Къдрева: Кой ще е новият служебен премиер и какво знаем за всеки от тях?

Митов: Това са глупости, изборите не зависят от МВР

Как ще се променят зоните за паркиране в София

Четвърто "да": И Маргарита Николова е готова да бъде служебен премиер

Собствениците на имоти в "Елените" на протест: Настояват за възстановяване на електричеството и водоподаването

З аместник-председателят на Сметната палата Силвия Къдрева прие да оглави служебния кабинет. Това обяви тя след консултациите с президента Илияна Йотова.

И Маргарита Николова е готова да е служебен премиер

Къдрева излезе след малко над час от срещата си с президента Илияна Йотова.

"Последователна съм в това, което заявих на изслушването си в Народното събрание при избора ми за зам.-председател на Сметната палата. Не бягам от отговорност и сега отново потвърдих това свое решение", посочи Къдрева.

Йотова получи трето "да", Главчев е склонен да бъде служебен премиер

Източник: БТА

Къдрева беше последният потенциален служебен премиер, който проведе разговори с Йотова. По-рано Илияна Йотова разговаря с председателя на Сметната палата Димитър Главчев и зам.-председателя Маргарита Николова.

Днес беше четвъртият, последен ден от срещите на Илияна Йотова с потенциалните служебни премиери. Сега на ход е държавният глава, който трябва да избере един измежду всички съгласили се да заемат поста - подуправителят на БНБ Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и заместничката му Маргарита Николова.