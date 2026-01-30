България

Прокуратурата разследва побой пред дискотека във Видин

Двама души са с телесни повреди след инцидент на публично място, започва досъдебно производство

30 януари 2026, 15:13
Р айонната прокуратура във Видин започна досъдебно производство за нанесени телесни повреди на двама души след инцидент пред дискотека в града.

В прокуратурата са постъпили материали по преписка на Районното управление на МВР - Видин, касаещи извършено престъпление от общ характер. След преценка на събраните данни районният прокурор е приел, че са налице достатъчно доказателства за извършено престъпление и законен повод за образуване на досъдебно производство.

"Докато ме убиваха, полицай гледаше": Жесток побой в дискотека във Видин

Към момента от разследването е установено, че на 25 януари 2026 г. на публично място в гр. Видин, пред дискотека, са нанесени телесни повреди на Г.В. и Л.Л.

Наблюдаващият прокурор е дал подробни указания на разследващия полицай за извършване на необходимите процесуално-следствени действия с цел изясняване на фактическата обстановка и установяване на обективната истина.

34-годишен мъж почина след сбиване в квартална кръчма

Предстои разпит на свидетели, изискване и анализ на записи от камери за видеонаблюдение в района на местопроизшествието, както и назначаване на съдебномедицински експертизи. Ще бъде събрана и информация относно пропускателния и охранителния режим в заведението.

При наличие на достатъчно доказателства относно автора на деянието, същият ще бъде привлечен като обвиняем при стриктно спазване на изискванията на Наказателно-процесуалния кодекс.

Прокуратура Видин Досъдебно производство Телесни повреди Инцидент дискотека Разследване МВР Видин Свидетелски показания Видеонаблюдение Съдебномедицинска експертиза Наказателно дело
