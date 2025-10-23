България

Терзиев: До 31 октомври сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село" ще е на 100%

Налични са 10 сметосъбиращи камиона, като до края на седмицата ще бъдат добавени още три

Обновена преди 13 минути / 23 октомври 2025, 13:01
Терзиев: До 31 октомври сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село" ще е на 100%
Източник: БГНЕС

К метът на София Васил Терзиев представи пред Столичния общински съвет план за осигуряване на непрекъсваемост и устойчивост на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване в София.

От "Московска" 33 информират, че планът адресира не само овладяване на кризисната ситуация в „Люлин“ и „Красно село“, но и намеренията на администрацията за по-дългосрочни реформи в системата.

Към днешна дата в район "Красно село" работи един голям сметосъбиращ камион, подпомогнат от три малки камиончета (ИБТ) за труднодостъпни зони и 1 камионче от район „Слатина“. Един екип на ОП „Паркове и градини“ е насочен към събиране на ЕГО в района.

В "Люлин" са мобилизирани 4 големи сметосъбиращи камиона за основните маршрути, както и 1 камионче на ОП „Паркове и градини“ за едрогабаритни отпадъци. Допълнително е осигурен 1 камион, който разнася 4-кубикови контейнери за битов отпадък. За справяне с натрупванията на ул. „Житница“ продължава работа 1 товарач с щипка, подпомогнат от мултилифт за бързо извозване. На „Житница“ са поставени и 3 празни контейнера за облекчаване на натоварването. Екипите работят по наряди, като приоритет остава пълното възстановяване на нормалния ритъм на обслужване.

Ето и какво предвижда представения от Терзиев план: 

  • По-гъвкаво и устойчиво управление на договорите

Васил Терзиев подчерта, че една от основните цели на администрацията е да се прекъсне практиката договори за сметосъбиране в повече от няколко района на София да изтичат в рамките на няколко месеца. "Това ще даде възможност за по-гъвкаво управление, ще намали риска от административен вакуум и ще гарантира, че услугата към гражданите няма да бъде прекъсвана", посочи кметът.

  • Прозрачна работа на Комисията по обществената поръчка

Комисията по обществената поръчка е на финален етап от изготвяне на доклад и решение, което ще бъде представено идната седмица. Планът посочва, че работата ѝ се ръководи от четири основни принципа: равнопоставеност и недопускане на дискриминация; свободна и широка конкуренция; пропорционалност на изискванията; пълна публичност и прозрачност на всички етапи от процедурата.

  • Организация и ресурс за кризисните райони

Налични са 10 сметосъбиращи камиона, като до края на седмицата ще бъдат добавени още 3 камиона за безвъзмездно ползване;
Назначени са 4 шофьора и 4 работници, а до понеделник се очакват още 15 служители. Проведени са и 25 интервюта с кандидати, които ще постъпят на работа през следващите седмици, за да бъде окомплектована техниката с човешки ресурс;
Към момента е постигнато 80% покритие на сметоизвозването в двата района по график, а до края на следващата седмица ще бъде достигната пълна оперативна готовност (100%).

  • Зона Шеста – възлагане на „Софекострой“ ЕАД

Столичната община планира да възложи дейностите по чистотата на зона шеста на общинското дружество „Софекострой“ ЕАД - с принципал Столичният общински съвет.  Кметът подчерта, че очаква от ръководството на общинското дружество: конкретен план за изпълнение на поетите ангажименти; изготвяне на бизнес план за дейността в зоната;  ясно разписани срокове и етапи на изпълнение.

  • Подсилване на капацитета на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО)

В рамките на заседанието кметът акцентира върху необходимостта от подсилване на капацитета на СПТО, което е под пряко управление на Столична община и играе ключова роля в цялостната система за управление на отпадъците.

Администрацията още през март месец е внесла предложение за увеличаване на щатните бройки в предприятието, което очаква разглеждане от ресорната комисия на СОС.

Столична община припомня, че СПТО постигна през 2025 г. рекордни резултати, които потвърждават ефективността на започнатите реформи – реализирани са над 90 000 тона RDF гориво, а приходите от продажба на рециклируеми материали са почти двойно по-високи спрямо 2024 г. 

По-рано пред журналисти заместник-кметът на София Надежда Бобчева, заяви, че от понеделник предстои още четири камиона да бъдат работещи и така те ще станат общо 14, което е достатъчно, за да се изпълни дейността по сметосъбиране и извозване в районите "Люлин" и "Красно село".  

"За тези два квартала, за които имаше много спекулации, сме уверени, че сме покрили 80% и в двата района", допълни тя.

По думите ѝ са назначени четирима шофьори и четирима работници, предстои и още 15 работници да бъдат назначени.

"Процесът за изграждане на капацитета е в ход. Очакваме Зона 6, в която са "Люлин", "Красно село" и "Красна поляна", да бъде предоставена за почистване на дружеството "Софекострой", което ще почиства и Южната дъга", посочи още Бобчева.

"Следващата седмица ще бъде обявен крайният резултат от обществената поръчка за почистване на районите, в които през декември 2025 г. и през януари 2026 г. изтичат договорите за почистване. Ако в 14-дневен срок резултатът не бъде обжалван, ще пристъпим към подписване на договори", допълни Бобчева. 

Източник: БГНЕС; Десислава Пеева/БТА    
софия боклук бобчева
