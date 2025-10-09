България

Надежда Бобчева: 10 нови камиона ще чистят "Люлин" и "Красно село"

Заместник-кметът по екологията коментира и призовката от прокуратурата, която я задължава утре сутринта в 9 часа да се яви на разпит

9 октомври 2025, 16:57
Георг Георгиев: Сигурността на Балканите не е даденост, изисква сътрудничество

Георг Георгиев: Сигурността на Балканите не е даденост, изисква сътрудничество
Европа се подготвя за варианта „Франкенщайн“ на COVID-19, какви са симптомите му

Европа се подготвя за варианта „Франкенщайн“ на COVID-19, какви са симптомите му
Столичният общински съвет отпуска 500 000 лв. за Европейското по волейбол през 2026 г.

Столичният общински съвет отпуска 500 000 лв. за Европейското по волейбол през 2026 г.
Кризата с боклука: СОС гласува 9 млн. лева за

Кризата с боклука: СОС гласува 9 млн. лева за "Софекострой"
След смъртта на четирима в „Елените“ - прокуратурата разследва разрешителните за строеж

След смъртта на четирима в „Елените“ - прокуратурата разследва разрешителните за строеж
Карлос Насар излиза за злато на Световното

Карлос Насар излиза за злато на Световното
На първо четене: Приеха продажбата на активите на

На първо четене: Приеха продажбата на активите на "Лукойл" да става само след одобрение на ДАНС и МС
Асен Василев: Прокуратурата, вместо да помогне за кризата с боклука, пречи

Асен Василев: Прокуратурата, вместо да помогне за кризата с боклука, пречи

В ече имаме 10 големи камиона за сметоизвозване, които ще работят в "Люлин" и "Красно село". За нормалното предоставяне на услугата са нужни 11 камиона. Смятам, че в 2-седмичния срок, който обявихме, ще успеем да осигурим нужната техника и ще възстановим нормалния процес в двата района. Това каза зам.-кметът на Столична община Надежда Бобчева. 

В районите вече работят два камиона, предоставени от община Ботевград. Днес пристигат още два от Елин Пелин и един от Панагюрище, а в петък - от Благоевград, допълни Бобчева. Доброволческата организация "Гората.бг" също ще предостави два камиона.

Заместник-кметът коментира и призовката от прокуратурата, която я задължава утре сутринта в 9 часа да се яви на разпит.

"Имам своите подозрения, но разпитът е утре и след него ще мога да дам подробности. В тази ситуация, в която и двамата с директора на СПТО сме пряко ангажирани да работим за преодоляване на ситуацията в "Люлин" и "Красно село" се оказва, че трябва да се явим и на разпит. Прокуратурата не казва нищо за запалените камиони на един от кандидатите в поръчката, но ни призовава нас", възмути се Бобчева.

Източник: БГНЕС    
Сметоизвозване Столична община Надежда Бобчева Люлин Красно село Камиони за боклук
Последвайте ни

По темата

Заради еврото: Правителството предлага 31 декември и 2 януари за почивни

Заради еврото: Правителството предлага 31 декември и 2 януари за почивни

Барън Тръмп може да оглави TikTok след прехвърлянето му на американски инвеститори

Барън Тръмп може да оглави TikTok след прехвърлянето му на американски инвеститори

Надежда Бобчева: 10 нови камиона ще чистят

Надежда Бобчева: 10 нови камиона ще чистят "Люлин" и "Красно село"

Скандал в Гърция: Огромни измами с аграрни субсидии на ЕС

Скандал в Гърция: Огромни измами с аграрни субсидии на ЕС

Все повече българи са с намалена пенсия

Все повече българи са с намалена пенсия

pariteni.bg
Porsche строи състезателна писта, преминаваща през сградата ѝ

Porsche строи състезателна писта, преминаваща през сградата ѝ

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 2 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 2 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 2 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 2 дни

Виц на деня

Съпруг крещи на жена си: - Толкова съжалявам, че не ти поиска ръката някой идиот! Тя: - Поиска я! - И защо не се омъжи…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

СОС прие създаването на дигитални билети и по-ниски цени на градския транспорт

СОС прие създаването на дигитални билети и по-ниски цени на градския транспорт

България Преди 29 минути

Ще бъде създадено мобилно приложение за градски транспорт, чрез което гражданите ще могат да закупуват билети

Кейт предупреди за „епидемията от отчуждение“

Кейт предупреди за „епидемията от отчуждение“

Свят Преди 32 минути

Кейт Мидълтън, майка на три деца – принц Джордж (12 г.), принцеса Шарлот (10 г.) и принц Луи (7 г.) – отбелязва, че предизвикателството е „особено остро“ за бебетата и малките деца, родени в свят, потопен в цифрови технологии

МВнР: България приветства споразумението между Израел и „Хамас“

МВнР: България приветства споразумението между Израел и „Хамас“

Свят Преди 1 час

От българското външно министерство заявяват, че високо оценяват лидерството на американския президент Доналд Тръмп и активното му участие в този сложен процес

Откриха Европейския екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век” в Кърджали

Откриха Европейския екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век” в Кърджали

България Преди 1 час

Събитието се провежда в рамките на два дни

Руският президент Владимир Путин е на посещение в Таджикистан, където се срещна с Емомали Рахмон и Илхам Алиев

Путин призна ролята на Русия при катастрофата на азербайджанския пътнически самолет през 2024 г.

Свят Преди 1 час

По време на среща с азербайджанския президент Илхам Алиев, Путин заяви, че Русия е използвала ракети за унищожаване на украински дронове в утрото на инцидента

Активираха BG-Alert за евакуация на село Николово

Активираха BG-Alert за евакуация на село Николово

България Преди 1 час

Пътят Николово - Червена вода временно се затваря за движение, за да се гарантира безопасността на гражданите

Европейската комисия разследва Унгария за шпионаж срещу ЕС

Европейската комисия разследва Унгария за шпионаж срещу ЕС

Свят Преди 2 часа

Това съобщи днес говорител на ЕК на пресконференция в отговор на въпроси

.

Владимир Зомбори в търсене на таланта тази неделя в “Пееш или лъжеш”

Любопитно Преди 2 часа

Музикалното шоу ще изпита интуицията на любимия актьор

Джими Кимъл

Джими Кимъл: Случаят ми трябва да е червена линия за свободата на словото

Свят Преди 2 часа

Телевизионният канал Ей Би Си, който е собственост на компанията "Дисни", временно свали от ефир предаването на Кимъл миналия месец

Росен Желязков: Държавата ще се намеси с техника за боклука в София

Росен Желязков: Държавата ще се намеси с техника за боклука в София

България Преди 2 часа

"Боклукът няма политически цвят и от него не могат да се извадят каквито и да е политически положителни резултати", каза Желязков

Разбиха престъпна група, набирала кандидатки за еротични модели

Разбиха престъпна група, набирала кандидатки за еротични модели

България Преди 3 часа

Окръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняеми четирима мъже

.

Унгарският писател Ласло Краснахоркай грабна Нобеловата награда за литература

Свят Преди 3 часа

Той беше отличен "за неговото завладяващо и визионерско творчество"

<p>Зеленски: Путин ще трябва да погребе 1 милион от войниците си, ако иска да превземе Източна Украйна</p>

Зеленски заплаши: Путин ще трябва да погребе 1 милион от войниците си, ако иска да превземе Източна Украйна

Свят Преди 3 часа

Украинският президент освен това отбеляза, че Доналд Тръмп е загубил доверие в думите на руския държавен глава

Шокиращи номинации в Big Brother тази вечер

Шокиращи номинации в Big Brother тази вечер

Любопитно Преди 4 часа

Как провалът на седмичната мисия ще се отрази на решенията на участниците?

Затвор за намеса в личния живот: Правната комисия одобри предложението на ИТН

Затвор за намеса в личния живот: Правната комисия одобри предложението на ИТН

България Преди 4 часа

„За“ гласуваха 14 депутати, „против“ - четири, а „въздържал се“ – един

ЕП отхвърли решително вота на недоверие срещу фон дер Лайен

ЕП отхвърли решително вота на недоверие срещу фон дер Лайен

Свят Преди 4 часа

За отхвърлянето на вота дадоха гласа си 378 евродепутати, 179 гласуваха "за", а 37 с "въздържал се"

Всичко от днес

От мрежата

Кога малките кученца отварят очите си

dogsandcats.bg

Настроението на котките влияе ли се от времето

dogsandcats.bg
1

Минзухари в пепелта след пожарите в Сакар

sinoptik.bg
1

Как да подсилим имунитета през есента

sinoptik.bg

Виктория Бекъм: Хората най-после ще видят истинската ми същност

Edna.bg

Кралска буря преди годишнината на Даяна

Edna.bg

Миахил Антонио живее втори живот във футбола, отново тренира

Gong.bg

Волейболната битка: София срещу Варна за Евро 2026

Gong.bg

Предлагат да почиваме повече по Нова година

Nova.bg

Билетите за градския транспорт в София влизат в телефона

Nova.bg