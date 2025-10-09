Надежда Бобчева: 10 нови камиона ще чистят "Люлин" и "Красно село"

На първо четене: Приеха продажбата на активите на "Лукойл" да става само след одобрение на ДАНС и МС

В ече имаме 10 големи камиона за сметоизвозване, които ще работят в "Люлин" и "Красно село". За нормалното предоставяне на услугата са нужни 11 камиона. Смятам, че в 2-седмичния срок, който обявихме, ще успеем да осигурим нужната техника и ще възстановим нормалния процес в двата района. Това каза зам.-кметът на Столична община Надежда Бобчева.

В районите вече работят два камиона, предоставени от община Ботевград. Днес пристигат още два от Елин Пелин и един от Панагюрище, а в петък - от Благоевград, допълни Бобчева. Доброволческата организация "Гората.бг" също ще предостави два камиона.

Заместник-кметът коментира и призовката от прокуратурата, която я задължава утре сутринта в 9 часа да се яви на разпит.

"Имам своите подозрения, но разпитът е утре и след него ще мога да дам подробности. В тази ситуация, в която и двамата с директора на СПТО сме пряко ангажирани да работим за преодоляване на ситуацията в "Люлин" и "Красно село" се оказва, че трябва да се явим и на разпит. Прокуратурата не казва нищо за запалените камиони на един от кандидатите в поръчката, но ни призовава нас", възмути се Бобчева.