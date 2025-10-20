Бобчева: На 80% е възстановено сметосъбирането по график в районите "Люлин" и Красно село"

Скандал в НКЖИ: Служители откраднаха ябълки от частна градина по време на дежурство

Радев пристигна с личния си автомобил за срещата с президента на Унгария

Първа версия за трагедията, при която момче бе намушкано и убито в мол в София

К ъм настоящия момент можем да кажем, че сме възстановили на 80% обслужването по график на двата района, каза пред журналисти зам.-кметът на Столична община по направление "Зелена система, екология и земеползване" Надежда Бобчева за сметосъбирането на столичните райони "Люлин" и "Красно село".

Зам.-кметът по екология: Започва сметосъбиране по график в София

По думите ѝ към днешна дата, за разлика отпреди две седмици, вече има окомплектована техника и достатъчно хора.

На точката в „Житница“ ще поставим големи контейнери, които да събират едрогабаритни отпадъци, като мебели, а също и голям контейнер за изхвърляне на строителни отпадъци“, обясни Бобчева.

Боклукът в "Люлин" и "Красно село" спадна с 40% за 10 дни

„Продължава да има критични точки в „Люлин“ и в „Красно село“, но такива точки има и в други райони“, коментира тя.

„Няма да позволим хората да бъдат изнудвани с нереално високи цени за сметосъбирането и извозването в София“, заяви Надежда Бобчева и благодари на всички доброволци, които са се включили в почистването през последните две седмици.

Прокуратурата разпита заместник-кмета на София по екологията Надежда Бобчева

Кризата с извозването на битови отпадъци в столичните райони „Люлин“ и „Красно село“ възникна в началото на октомври, след като Столичната община отказа да подпише договор с единствения кандидат в обществена поръчка.

Предложената цена от 420 лева на тон беше определена от кмета на София Васил Терзиев като „такса корупция“ и „такса рекет“, неприемлива за гражданите.

На 4 октомври Столичната община, под ръководството на зам.-кмета по екология Надежда Бобчева, въведе нова временна организация за сметосъбирането в засегнатите райони. Дотогава се наблюдаваше натрупване на боклук, тъй като предходната фирма не извозваше отпадъците в дните преди изтичането на концесията.

Общината пое сметосъбирането със собствени сили чрез Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО). За справяне с извънредната ситуация бяха мобилизирани екипи и техника не само от СПТО, но и от други столични райони като „Слатина“, „Изгрев“, „Лозенец“ и „Красна поляна“.

В помощ се включиха също общинските предприятия „Гробищни паркове“ и „Паркове и градини“, както и дружеството „Софекострой“. Подкрепа оказаха и доброволци, както и общини от страната като Ботевград,

Елин Пелин, Панагюрище и Благоевград, предоставяйки специализирани камиони.Тези координирани усилия доведоха до първи резултати. В рамките на 10 дни беше отчетено намаление на количеството отпадъци с 40%, от около 850 на под 500 тона дневно.