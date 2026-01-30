Свят

Тръмп: Мисля, че се приближаваме до споразумение за Русия и Украйна

Той направи изявлението пред репортери в Овалния кабинет на Белия дом

30 януари 2026, 19:59
Тръмп: Мисля, че се приближаваме до споразумение за Русия и Украйна
Източник: БТА

"Мисля, че се приближаваме до споразумение за Русия и Украйна", заяви днес президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс. 

Той направи изявлението пред репортери в Овалния кабинет на Белия дом.

В същото време американският президент потвърди, че Иран "иска да сключи сделка", но не даде подробности. "Ще видим какво ще стане", каза Тръмп. 

Тръмп: Нещо ще се случи в Украйна

Той посочи и че голяма американска флотилия от военни кораби е потеглила към Иран, като тя е дори по-голяма от армадата, която е била разположена във водите на Карибско море близо до Венецуела, добави Ройтерс. 

"Голяма армада тръгна към Иран, дори по-голяма отколкото при Венецуела", обяви държавният глава.

Източник: БТА, Иво Тасев    
Доналд Тръмп САЩ Русия Украйна Иран Венецуела Споразумение Сделка Армада Белия дом
Последвайте ни

По темата

Трима задържани при акция срещу автокражби

Трима задържани при акция срещу автокражби

Тръмп: Мисля, че се приближаваме до споразумение за Русия и Украйна

Тръмп: Мисля, че се приближаваме до споразумение за Русия и Украйна

Мария Габриел е назначена за помощник генерален директор по комуникации и информация на ЮНЕСКО

Мария Габриел е назначена за помощник генерален директор по комуникации и информация на ЮНЕСКО

Тод Бланш: Публикували сме над три милиона страници от досиетата по делото

Тод Бланш: Публикували сме над три милиона страници от досиетата по делото "Епстийн"

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Ако котката ви можеше да говори, щеше да ви каже да не правите тези неща

Ако котката ви можеше да говори, щеше да ви каже да не правите тези неща

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 4 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 4 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 4 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Иран заплаши да обяви въоръжените сили на ЕС за "терористични организации"

Иран заплаши да обяви въоръжените сили на ЕС за "терористични организации"

Свят Преди 50 минути

Външните министри от ЕС взеха решение за включване на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция в списъка на съюза на терористичните организации

Скопие повдигна обвинения на 13 полицаи за пожара в дискотека "Пулс"

Скопие повдигна обвинения на 13 полицаи за пожара в дискотека "Пулс"

Свят Преди 1 час

В прокуратурата в Кочани се води и друго разследване - срещу инспектори от Службата за публични приходи в страната, заподозрени в подкуп и злоупотреба със служебно положение

<p>Борисов: ЕС спешно да изгради отбранителни способности до 2030 г.</p>

Борисов пред Манфред Вебер: ЕС спешно да изгради отбранителни способности до 2030 г.

България Преди 2 часа

Борисов е в хърватската столица Загреб за участие в Срещата на върха на ЕНП

<p>Стармър: Пречим на Иран да се сдобие с ядрено оръжие</p>

Киър Стармър: Пречим на Иран да се сдобие с ядрено оръжие

Свят Преди 2 часа

По-рано Техеран потвърди, че при протестите в Иран са били убити най-малко 5000 души

<p>Пеевски: Сезирам ВСС за снизходителното отношение на съда&nbsp;към поредния убиец на пътя</p>

Пеевски: Сезирам Инспектората на ВСС за снизходителното отношение на Плевенския окръжен съд към поредния убиец на пътя

България Преди 3 часа

В отговор на тази крещяща несправедливост, аз ще внеса сигнал до Инспектората на ВСС и ще настоявам за задействане на всички законови механизми за контрол

<p>&quot;Благодаря му, че ми позволи да го победя&quot;: Джокович сломи Яник Синер&nbsp;</p>

"Благодаря му, че ми позволи да го победя": Новак Джокович сломи фаворита Яник Синер

Свят Преди 3 часа

Сърбинът ще се бори за рекордната 25-а титла от Големия шлем

Бивш водещ на CNN е арестуван за нахлуване в църква в Минесота

Бивш водещ на CNN е арестуван за нахлуване в църква в Минесота

Свят Преди 3 часа

59-годишният Дон Лемън е бил част от група от няколко десетки протестиращи, които са прекъснали неделното богослужение в църквата

<p>Израел отново ще отвори граничния пункт &quot;Рафах&quot;</p>

Израел отново ще отвори граничния пункт "Рафах" в неделя

Свят Преди 3 часа

Израел затвори граничния пункт "Рафах" през май 2024 г., около 9 месеца след началото на войната в Газа

<p>Дванадесет държави предупредиха за риск от ядрена авария</p>

Дванадесет държави предупредиха МААЕ за риск от ядрена авария в Украйна

Свят Преди 3 часа

Смята се, че атаките срещу подстанции и все по-сериозните щети по електропреносната мрежа представляват заплаха за ядрената сигурност

Зазидаха живо коте в стена в Бургас, спасиха го след 9 дни

Зазидаха живо коте в стена в Бургас, спасиха го след 9 дни

България Преди 4 часа

Случаят може да се бъде разглеждан и като престъпление

Шестима военнослужещи в олимпийския отбор за Милано Кортина 2026

Шестима военнослужещи в олимпийския отбор за Милано Кортина 2026

България Преди 4 часа

На форума България ще бъде представена от общо 20 състезатели в шест зимни спорта

"Искам да влияя чрез музиката" – Danbie откровено за новия си път

"Искам да влияя чрез музиката" – Danbie откровено за новия си път

Любопитно Преди 4 часа

В епизод 2 от третия сезон на The Voice Cast е Дани Балевска, известна в мрежите като Danbie

<p>Изпращат Кирил Петков във Варна за скенер на мозъка</p>

Съдът изпраща Кирил Петков във Варна за скенер на мозъка

България Преди 4 часа

Според баща му изследването трябва да установи има ли данни за употреба на наркотици, след като кръвни и космени тестове са били отрицателни

<p>Коя е номинацията на Тръмп за председател на Федералния резерв</p>

Тръмп номинира Кевин Уорш за председател на Федералния резерв

Свят Преди 4 часа

Той никога няма да ви разочарова, каза американският президент

Зеленски предизвика Путин: Каня го в Киев, ако посмее

Зеленски предизвика Путин: Каня го в Киев, ако посмее

Свят Преди 4 часа

Той подчерта, че иска да сключи конструктивно споразумение, което да сложи край на войната

<p>Ким Кардашиян разкри истината за изтритите снимки с Хари и Меган</p>

Ким Кардашиян разкри истината за изтритите снимки с Хари и Меган от партито на майка ѝ

Любопитно Преди 4 часа

Ким Кардашиян разкри, че изтриването на снимките ѝ с принц Хари и Меган Маркъл от Instagram е било невинно решение, свързано с Деня на възпоменанието, а не резултат от скандал

Всичко от днес

От мрежата

Немска овчарка или Белгийска Малиноа – коя е точната порода за вас?

dogsandcats.bg

7 признака, че ноктите на кучето ви са прекалено дълги

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Вера Шандел представя „Животът на Едит Пиаф“ през март

Edna.bg

Reformer Pilates: Тренировката, която трансформира тялото ти

Edna.bg

Дуелът Лудогорец - Ференцварош влиза в историята на евротурнирите

Gong.bg

Ясни са датите и часовете на плейофите на Шампионската лига, Реал Мадрид и ПСЖ играят заедно

Gong.bg

Трима задържани при акция на СДВР срещу кражбата на коли

Nova.bg

Плащаме повече за природен газ през февруари

Nova.bg