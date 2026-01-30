Тръмп: Мисля, че се приближаваме до споразумение за Русия и Украйна

"Мисля, че се приближаваме до споразумение за Русия и Украйна", заяви днес президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.
Той направи изявлението пред репортери в Овалния кабинет на Белия дом.
🚨JUST NOW: Trump, “we’re going to do whatever it takes to keep our country safe.”— Juanita Broaddrick (@atensnut) January 30, 2026
Reporter: “you’re not pulling back?”
Trump: “No. No. Not at all.” pic.twitter.com/FqTBwF2MNA
В същото време американският президент потвърди, че Иран "иска да сключи сделка", но не даде подробности. "Ще видим какво ще стане", каза Тръмп.
Тръмп: Нещо ще се случи в Украйна
Той посочи и че голяма американска флотилия от военни кораби е потеглила към Иран, като тя е дори по-голяма от армадата, която е била разположена във водите на Карибско море близо до Венецуела, добави Ройтерс.
"Голяма армада тръгна към Иран, дори по-голяма отколкото при Венецуела", обяви държавният глава.