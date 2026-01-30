България

Собствениците на имоти в "Елените" на протест: Настояват за възстановяване на електричеството и водоподаването

Желанието на жителите също е и да бъде почистено

30 януари 2026, 13:47
Пето "да": И Силвия Къдрева прие да стане служебен премиер
Четвърто "да": И Маргарита Николова е готова да бъде служебен премиер
Как ще се променят зоните за паркиране в София
Митов: Това са глупости, изборите не зависят от МВР
Андрей Гюров, Димитър Главчев, Мария Филипова, Маргарита Николова и Силвия Къдрева: Кой ще е новият служебен премиер и какво знаем за всеки от тях?
Край на плащането в лева, но двойното изписване на цените остава до 8 август
От -12 до +23 градуса през февруари: Средиземноморски циклони и дъжд носят големи обрати

С обственици на имоти в Елените се събраха на пореден протест. Желанието на жителите е да бъде почистено, да бъде възстановено електричеството и водоподаването, но до момента това не се случва.

Собственици отказват да плащат своите такси за поддръжка, които фирмата строител и собственик на комплексите продължава да събира.

Държавата няма ангажимент към частен имот, но Общините Несебър и Свети Влас помогнаха много с изнасянето на огромно количество боклук. Към момента собствениците се опитват да чистят със свои сили, но изпитват трудности. Нямат и връзка с фирмата собственик, която продължава да им събира такси – 9 евро на квадратен метър.

Татяна Титова е собственик на къща в курорта. Тя сподели, че при почистването е изкарала близо 20 камиона с боклук. Съседите също помагат. Жената заяви, че не иска пари, а да бъде почистено, защото идва лятото, а навсякъде има лоша миризма.

"Това е катастрофа", каза още Татяна пред NOVA и допълни, че плаща таксите и данъците както е редно. Този път обаче смята, че не трябва да се плаща.

Сред пострадалите е и Анастасия Гросенко.

"Виктория груп" - на тях плащаме такси поддръжка, плащаме и държавния данък. Основният проблем, който ни вълнува, е състоянието на реката. Ние не знаем следи ли някой за състоянието на колектора. Тези въпроси към "Виктория груп" не можем да отправим, защото с тях трябва да се занимава държавата", посочи тя.

Андрей също е сред потърпевшите. Той беше категоричен, че никой не помага с нищо – "нито "Виктория груп", нито общината, сами правим всичко".

Източник: NOVA    
Елените протест наводнения
