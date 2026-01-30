България

Митов: Това са глупости, изборите не зависят от МВР

Той обясни, че работата на МВР е да реагира на сигнали и когато след сигнал констатира престъпление, го придвижва

30 януари 2026, 12:16
Как ще се променят зоните за паркиране в София

Как ще се променят зоните за паркиране в София
Андрей Гюров, Димитър Главчев, Мария Филипова и Маргарита Николова: Кой ще е новият служебен премиер и какво знаем за всеки от тях?

Андрей Гюров, Димитър Главчев, Мария Филипова и Маргарита Николова: Кой ще е новият служебен премиер и какво знаем за всеки от тях?
Край на плащането в лева, но двойното изписване на цените остава до 8 август

Край на плащането в лева, но двойното изписване на цените остава до 8 август
От -12 до +23 градуса през февруари: Средиземноморски циклони и дъжд носят големи обрати

От -12 до +23 градуса през февруари: Средиземноморски циклони и дъжд носят големи обрати

"Софийска вода" за Люси Иларионов: Има неплатени сметки и издаден изпълнителен лист
Противоепидемичните мерки в Бургас отпадат, учениците се връщат в клас

Противоепидемичните мерки в Бургас отпадат, учениците се връщат в клас
Катастрофата с две жертви край Ловеч: Обявиха за международно издирване шофьора на камиона

Катастрофата с две жертви край Ловеч: Обявиха за международно издирване шофьора на камиона
Йотова получи трето

Йотова получи трето "да", Главчев е склонен да бъде служебен премиер

И зборите не зависят от МВР и е опасно да се говори, че това е така. Това каза министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов в Димитровград. Той и директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) гл. комисар Александър Джартов откриват реновираната сграда на пожарната служба.

"Всички приказки за това как от МВР зависят изборите са глупости", каза още Митов.

Митов: Няма да позволя МВР да се ползва за политически цели

Той обясни, че работата на МВР е да реагира на сигнали и когато след сигнал констатира престъпление, го придвижва.

"Как може в една демокрация изборите да зависят от полицията", попита министърът в оставка.

На въпрос какъв трябва да бъде служебният вътрешен министър Даниел Митов посочи, че това, което е разбрал на този пост, е, че министърът не трябва да се меси на полицаите.

"Трябва да ги остави да работят и когато се изгради екип, който работи спокойно, без министърът да се намесва и да им дава политически уклон, тогава резултатите са налице", каза той.

"Трябва да е човек, който не се намесва политически в процеса. Бойко Рашков не е такъв човек", каза Митов в отговор на въпрос дали Рашков е подходящ за поста.

Източник: Кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев, Петра Куртева    
митов мвр избори
Последвайте ни

По темата

Йотова получи трето

Йотова получи трето "да", Главчев е склонен да бъде служебен премиер

Андрей Гюров, Димитър Главчев, Мария Филипова и Маргарита Николова: Кой ще е новият служебен премиер и какво знаем за всеки от тях?

Андрей Гюров, Димитър Главчев, Мария Филипова и Маргарита Николова: Кой ще е новият служебен премиер и какво знаем за всеки от тях?

Доживотен затвор за мъж, убил майка си в София

Доживотен затвор за мъж, убил майка си в София

Newsweek: Доналд Тръмп удари Русия по-силно от всяка украинска ракета

Newsweek: Доналд Тръмп удари Русия по-силно от всяка украинска ракета

Връщат на хората парите за саниране

Връщат на хората парите за саниране

pariteni.bg
Всички бъдещи Audi-та ще се сдобият с подобна решетка

Всички бъдещи Audi-та ще се сдобият с подобна решетка

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 4 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 4 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 4 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

САЩ и Русия са на прага на ядрена надпревара

САЩ и Русия са на прага на ядрена надпревара

Свят Преди 22 минути

Договорът "Нов СТАРТ" е на път да изтече на 5 февруари и без него няма да има ограничения върху арсеналите от далекобойни ядрени оръжия

Дантела, бордо и Холивуд: Сидни Суини представи новата си марка бельо с дръзка фотосесия

Дантела, бордо и Холивуд: Сидни Суини представи новата си марка бельо с дръзка фотосесия

Любопитно Преди 52 минути

На кадрите Суини позира по улиците на града, облечена единствено в дантелено бельо в наситен бордо цвят

<p>Зеленски: Няма компромис по ключов въпрос&nbsp;</p>

Зеленски: Няма компромис по ключов въпрос с Русия

Свят Преди 1 час

"До този момент не успяхме да намерим компромис по териториалния въпрос", заяви президентът на Украйна

Орбан с остри думи срещу Украйна

Орбан с остри думи срещу Украйна

Свят Преди 1 час

Орбан припомни, че на последната среща на високо равнище на ЕС в Брюксел той е получил документ, предлагащ Украйна да бъде приета в съюза до 2027 г., което да ѝ позволи да получи достъп до средствата от бюджета на ЕС за 2028-2034 г. „Тези пари ще бъдат взети от централноевропейците“, предупреди той

8-годишно момче се събуди от 55-дневна кома след видеопослания от съученици

8-годишно момче се събуди от 55-дневна кома след видеопослания от съученици

Свят Преди 1 час

Някои истории не стават популярни, защото са шокиращи. Те се разпространяват, защото се усещат искрени.

Как Доналд Тръмп вдига рекордно цените на златото и среброто

Как Доналд Тръмп вдига рекордно цените на златото и среброто

Свят Преди 1 час

Доларът падна до четиригодишно дъно спрямо кошница от други валути в сряда, след като президентът пренебрегна слабостта на валутата, казвайки: „Не, мисля, че е страхотно“

Обезобразиха Мелания Тръмп с мустаци на Хитлер преди премиерата на филма ѝ

Обезобразиха Мелания Тръмп с мустаци на Хитлер преди премиерата на филма ѝ

Свят Преди 1 час

На някои от плакатите са нарисувани мустаци в стил Хитлер върху лицето на първата дама, а на други са изписани обидни надписи

Снимката е илюстративна

Трагедия в Свищов: Млад мъж загина след мощен взрив на бойлер

България Преди 1 час

Инцидентът е срутил стени на жилищна кооперация, разследват се причините за тежката авария

Снимката е илюстративна

Лисица се разходи в двора на столично училище (СНИМКА)

България Преди 2 часа

Според фейсбук групата "Забелязано в София" дивото животно се е разходило из двора на Шесто Основно Училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Комик се опита да издигне американското знаме в Гренландия

Комик се опита да издигне американското знаме в Гренландия

Свят Преди 2 часа

Макси Шафрот се опитал да издигне американското знаме на пилона пред културния център на Нук, но минувачи му попречили

Бразилската полиция арестува мъж, заподозрян за връзки с Ислямска държава и планиран атентат

Бразилската полиция арестува мъж, заподозрян за връзки с Ислямска държава и планиран атентат

Свят Преди 2 часа

Мъжът е бил в процес на подготовка на жилетка с експлозиви, с която е трябвало да извърши атентата на територията на страната

„Отвъд познатото“ в „Темата на NOVA”

„Отвъд познатото“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

ЕНП се събира в Загреб през уикенда, сред присъстващите Фон дер Лайен и Бойко Борисов

ЕНП се събира в Загреб през уикенда, сред присъстващите Фон дер Лайен и Бойко Борисов

Свят Преди 2 часа

Ще бъде обсъдено разширяването на ЕС

Гутериш: Време е жена да оглави ООН

Гутериш: Време е жена да оглави ООН

Свят Преди 2 часа

Мандатът на Гутериш изтича в края на настоящата година

<p>Отново частично бедствено положение в община Ардино</p>

Отново бедствено положение в община Ардино: Залят мост откъсна от света шест села

България Преди 2 часа

Вследствие на придошлите води съоръжението е станало непроходимо

<p>Microsoft с нов план да спаси Windows 11</p>

Microsoft с нов план да спаси Windows 11 и да върне доверието към операционната система

Технологии Преди 2 часа

Популярната платформа често е критикувана заради новите минимални системни изисквания, внедряването на изкуствен интелект като Copilot и някои бъгове. Софтуерният гигант ще обърне повече внимание за решаването на проблемите през тази година

Всичко от днес

От мрежата

15 факта за Родезийския риджбек, които трябва да знаете

dogsandcats.bg

4 породи котки с лоша репутация

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg
1

Как се променя зимата в България

sinoptik.bg

Пътувания за рестарт: дестинации, които лекуват ума, не само тялото

Edna.bg

Нов флирт с мистериозен мъж на хоризонта? Нина Добрев разгорещи ски пистите в Юта

Edna.bg

Деветките, които идват от Локо Пловдив, винаги оставят диря в Левски

Gong.bg

Отлична новина - българският футбол с най-голям коефициент в последните 5 години

Gong.bg

Маргарита Николова също е готова да бъде служебен премиер

Nova.bg

Трето „да”: Димитър Главчев е съгласен да поеме поста служебен премиер

Nova.bg