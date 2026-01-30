Митов: Това са глупости, изборите не зависят от МВР

Край на плащането в лева, но двойното изписване на цените остава до 8 август

И зборите не зависят от МВР и е опасно да се говори, че това е така. Това каза министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов в Димитровград. Той и директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) гл. комисар Александър Джартов откриват реновираната сграда на пожарната служба.

"Всички приказки за това как от МВР зависят изборите са глупости", каза още Митов.

Митов: Няма да позволя МВР да се ползва за политически цели

Той обясни, че работата на МВР е да реагира на сигнали и когато след сигнал констатира престъпление, го придвижва.

"Как може в една демокрация изборите да зависят от полицията", попита министърът в оставка.

На въпрос какъв трябва да бъде служебният вътрешен министър Даниел Митов посочи, че това, което е разбрал на този пост, е, че министърът не трябва да се меси на полицаите.

"Трябва да ги остави да работят и когато се изгради екип, който работи спокойно, без министърът да се намесва и да им дава политически уклон, тогава резултатите са налице", каза той.

"Трябва да е човек, който не се намесва политически в процеса. Бойко Рашков не е такъв човек", каза Митов в отговор на въпрос дали Рашков е подходящ за поста.