Зеленски предизвика Путин: Каня го в Киев, ако посмее

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че е готов да разговаря с руския си колега Владимир Путин, но не в Москва или Минск, предаде Укринформ.
„Разбира се, че е невъзможно за мен да се срещна с Путин в Москва. Това е все едно да се срещна с Путин в Киев. И аз мога да го поканя в Киев, нека да дойде. Публично го каня, ако посмее, разбира се“, каза Зеленски.
We are communicating with our partners – with the American side – about truly effective formats and truly necessary results.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 29, 2026
Ukraine is ready for meetings, Ukraine is ready for decisions, and we expect our partners to be able to act as effectively as possible – in Europe, in… pic.twitter.com/vmvVIK52rs
Той подчерта, че иска да сключи конструктивно споразумение, което да сложи край на войната.
„Искаме да се споразумеем за среща, която би могла да е продуктивна и конструктивна. Искаме да обсъдим актуалните въпроси и да ги решим. Но ако някой не иска да има среща и по някаква причина не може да си позволи да го каже в прав текст, тогава се отправят тези покани за срещи в Москва. Ясно е какво се случва“, посочи Зеленски.
💬 FM Sergey #Lavrov:— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) January 29, 2026
If the “security guarantees” for Ukraine are meant to preserve the Zelensky regime on some part of former Ukraine & continue using the country as a bulwark against Russia, then it should be clear:
❌ Such guarantees cannot deliver real security. pic.twitter.com/fW0dBnPMqE
По думите му той е готов за всякакъв реалистичен формат на лидерска среща. „Не знам какъв ще бъде резултатът, но поне би бил по-добър от това, което се случва днес“, каза още Зеленски.
Той също така заяви, че среща в Русия или в Беларус е невъзможна, защото това са държави, една от които е агресорът, който започна и води война срещу Украйна, а другата е партньор в тези действия.
