България

Мария Габриел е назначена за помощник генерален директор по комуникации и информация на ЮНЕСКО

Габриел ще отговаря за сектор „Комуникации и информация“ на ЮНЕСКО

30 януари 2026, 18:02
Мария Габриел е назначена за помощник генерален директор по комуникации и информация на ЮНЕСКО
Източник: БТА

М ария Габриел беше назначена за помощник генерален директор по комуникации и информация на ЮНЕСКО, обяви организацията в свое прессъобщение.

Мария Габриел е кандидат за поста зам.-генерален директор на ЮНЕСКО

Габриел ще отговаря за сектор „Комуникации и информация“ на ЮНЕСКО, който включва свободата на изразяване и безопасността на журналистите, развитието на медиите, достъпа до информация и цифровите политики и също така ще съветва генералния директор и ще представлява ЮНЕСКО на международни форуми.

Мария Габриел ЮНЕСКО Помощник генерален директор Комуникации и информация Свобода на изразяване Безопасност на журналистите Развитие на медиите Достъп до информация Цифрови политики Назначение
Последвайте ни

По темата

Мария Габриел е назначена за помощник генерален директор по комуникации и информация на ЮНЕСКО

Мария Габриел е назначена за помощник генерален директор по комуникации и информация на ЮНЕСКО

Линдзи Вон е в болница след падане на Световната купа в Кран Монтана

Линдзи Вон е в болница след падане на Световната купа в Кран Монтана

Съдът изпраща Кирил Петков във Варна за скенер на мозъка

Съдът изпраща Кирил Петков във Варна за скенер на мозъка

"Благодаря му, че ми позволи да го победя": Новак Джокович сломи фаворита Яник Синер

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 4 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 4 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 4 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Берлин използва "пингвинът нихилист", за да насърчи европейската солидарност

Берлин използва "пингвинът нихилист", за да насърчи европейската солидарност

Свят Преди 15 минути

Германският външен министър публикува в своя акаунт в Инстаграм генерирано чрез изкуствен интелект видео с любимата на интернет меланхолична птица

<p>Борисов: ЕС спешно да изгради отбранителни способности до 2030 г.</p>

Борисов пред Манфред Вебер: ЕС спешно да изгради отбранителни способности до 2030 г.

България Преди 23 минути

Борисов е в хърватската столица Загреб за участие в Срещата на върха на ЕНП

<p>Доналд Тръмп съди IRS&nbsp;за 10 милиарда долара</p>

Доналд Тръмп съди IRS и Министерството на финансите за 10 милиарда долара

Свят Преди 1 час

Жалбата на Тръмп твърди, че IRS и Министерството на финансите не са успели да предотвратят неоторизиран достъп до неговите данъчни досиета, които са използвани за „левичарски публикации“

Бивш водещ на CNN е арестуван за нахлуване в църква в Минесота

Бивш водещ на CNN е арестуван за нахлуване в църква в Минесота

Свят Преди 1 час

59-годишният Дон Лемън е бил част от група от няколко десетки протестиращи, които са прекъснали неделното богослужение в църквата

<p>Израел отново ще отвори граничния пункт &quot;Рафах&quot;</p>

Израел отново ще отвори граничния пункт "Рафах" в неделя

Свят Преди 1 час

Израел затвори граничния пункт "Рафах" през май 2024 г., около 9 месеца след началото на войната в Газа

<p>Дванадесет държави предупредиха за риск от ядрена авария</p>

Дванадесет държави предупредиха МААЕ за риск от ядрена авария в Украйна

Свят Преди 1 час

Смята се, че атаките срещу подстанции и все по-сериозните щети по електропреносната мрежа представляват заплаха за ядрената сигурност

Зазидаха живо коте в стена в Бургас, спасиха го след 9 дни

Зазидаха живо коте в стена в Бургас, спасиха го след 9 дни

България Преди 1 час

Случаят може да се бъде разглеждан и като престъпление

Шестима военнослужещи в олимпийския отбор за Милано Кортина 2026

Шестима военнослужещи в олимпийския отбор за Милано Кортина 2026

България Преди 1 час

На форума България ще бъде представена от общо 20 състезатели в шест зимни спорта

"Искам да влияя чрез музиката" – Danbie откровено за новия си път

"Искам да влияя чрез музиката" – Danbie откровено за новия си път

Любопитно Преди 1 час

В епизод 2 от третия сезон на The Voice Cast е Дани Балевска, известна в мрежите като Danbie

<p>Коя е номинацията на Тръмп за председател на Федералния резерв</p>

Тръмп номинира Кевин Уорш за председател на Федералния резерв

Свят Преди 2 часа

Той никога няма да ви разочарова, каза американският президент

Зеленски предизвика Путин: Каня го в Киев, ако посмее

Зеленски предизвика Путин: Каня го в Киев, ако посмее

Свят Преди 2 часа

Той подчерта, че иска да сключи конструктивно споразумение, което да сложи край на войната

<p>Ким Кардашиян разкри истината за изтритите снимки с Хари и Меган</p>

Ким Кардашиян разкри истината за изтритите снимки с Хари и Меган от партито на майка ѝ

Любопитно Преди 2 часа

Ким Кардашиян разкри, че изтриването на снимките ѝ с принц Хари и Меган Маркъл от Instagram е било невинно решение, свързано с Деня на възпоменанието, а не резултат от скандал

Коктейл с течен азот спука стомаха на мъж

Коктейл с течен азот спука стомаха на мъж

Свят Преди 2 часа

Експерти съветват хората, които консумират такива коктейли, да изчакат „димът“ от течния азот да се разпръсне напълно, преди да отпият

МВР и Агенция "Митници" с рекорден ръст на иззети наркотици през 2025 година

МВР и Агенция "Митници" с рекорден ръст на иззети наркотици през 2025 година

България Преди 2 часа

Проверени са близо 22 хиляди питейни и увеселителни заведения и близо 20 хиляди наркосборища

Обрат при доходите: България напусна последното място по реален стандарт в ЕС

Обрат при доходите: България напусна последното място по реален стандарт в ЕС

България Преди 2 часа

Вече не сме в „червената зона“: Минималната ни заплата прескочи психологическата граница от 1000 единици. Но най-високата минимална заплата в Съюза е точно 4,4 пъти по-голяма от нашата

В Русе ще строят център за бежанци с европейски средства

В Русе ще строят център за бежанци с европейски средства

България Преди 2 часа

Средствата за бъдещия бежански център са осигурени от Европейската комисия и са в размер на 7,7 милиона евро

Всичко от днес

От мрежата

Как да защитим лапите на кучето си през зимата

dogsandcats.bg

Колко породи кучета има в света?

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Вера Шандел представя „Животът на Едит Пиаф“ през март

Edna.bg

Reformer Pilates: Тренировката, която трансформира тялото ти

Edna.bg

Ботев Пловдив прати трети играч под наем в Спартак Варна

Gong.bg

Ноле: Чувството е сякаш вече съм спечелил 25-ия си турнир от Големия шлем

Gong.bg

Линдзи Вон падна в Кран-Монтана, откараха я с хеликоптер в болница

Nova.bg

Всички от ръководството на Сметната палата са съгласни да оглавят служебния кабинет

Nova.bg