Тод Бланш: Публикували сме над три милиона страници от досиетата по делото "Епстийн"

"Жертвите на Епстийн са преживели неописуема болка“, заяви Бланш

30 януари 2026, 18:27
О бразите на всички жени са редактирани в последното публикуване на досиетата по делото "Епстийн“. Това заяви заместник-генералният прокурор на САЩ Тод Бланш.

Бланш предостави повече подробности относно редакциите, които можем да очакваме в най-новото публикуване на досиетата.

Той посочи, че са направени обширни редакции на снимки и видеа с цел защита на личната идентичност.

Министерството на правосъдието е редактирало образите на всички жени на снимки и видеа, с изключение на Жизлен Максуел, каза той. Мъжете не са били редактирани.

Бланш посочи, че Министерството на правосъдието е публикувало три милиона страници, 180 000 изображения и 2 000 видеа в последното разкриване на файлове, свързани с финансиста Джефри Епстийн.

Заместник-главният прокурор добави, че това означава общо 3,5 милиона страници, публикувани в съответствие със Закона за прозрачността.

Бланш заяви, че е "дълбоко възмутен" от всяко внушение, че Министерството на правосъдието на САЩ (DoJ) не приема сериозно престъпленията, свързани с експлоатацията на деца, и изброи част от последните разследвания, които ведомството е предприело.

"Всеки един ден Министерството на правосъдието разследва и привлича към отговорност лица, виновни за трафик на хора", каза той, като добави, че ведомството наскоро е арестувало 293 извършители и е закрило 3,8 милиона акаунта в тъмната мрежа (dark web).

Журналист попита за твърдението на Жизлен Максуел, че повече от двадесет мъже са подписали тайни споразумения с федералното правителство, за да избегнат наказателно преследване.

Бланш заяви, че няма коментар по този въпрос и повтори, че неговото ведомство е прегледало "всяка една страница" по разследванията и че, ако такива споразумения съществуват, той не е наясно с тях.

  • Има ли текущи разследвания по случая "Епстийн“?

Бланш бе попитан дали има текущи разследвания, свързани с Джефри Епстийн.

Той отговори, че няма "свръхсекретен" набор от документи по делото "Епстийн“, който Министерството на правосъдието умишлено да държи скрит.

Бланш бе попитан и за жертвите и оцелелите от насилието на Епстийн, като му бе съобщено, че някои от тях "изразяват разочарование" относно процеса на публикуване на досиетата.

"Жертвите на Епстийн са преживели неописуема болка“, каза Бланш, цитиран от BBC.

Той заяви, че се надява, че работата, извършена през последните месеци, е успяла да "донесе утеха“ за жертвите.

Източник: BBC    
Министерство на правосъдието САЩ Експлоатация на деца Трафик на хора Разследвания Тъмна мрежа Арести Престъпления Борба с престъпността Отговорност
