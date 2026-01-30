България

Как ще се променят зоните за паркиране в София

Столичният кмет Васил Терзиев отбеляза, че промените няма да бъдат реализирани веднага

30 януари 2026, 12:40
С лед като Върховният административен съд реши, че по-високите цени и разширяването на синята и зелената зона важат със задна дата, кметът на столицата Васил Терзиев подчерта, че промените ще бъдат реализирани, но не веднага.

Поскъпването на синя и зелена зона в София се отлага

От Центъра за градска мобилност, които ще трябва да поставят съответните табели и маркировки уточниха в писмена позиция, че изчакват необходимите юридически процедури, както и указания от Столичния общински съвет, предава NOVA. Но към момента нямат яснота кога ще се случи това.

Обрат: Поскъпването на паркирането в София се връща със задна дата

Ето какво предвиждат част от тях:

• разширяване на обхвата на синята и зелената зона и нови цени – съответно 2 и 1 евро на час;

• промяна в работното време, като синята зона ще бъде активна и в празничните дни.

• увеличение и при цените на годишните стикери – за синя зона – 150 евро, а за зелена – 100;

• въвеждане на жълта зона за район Банкя.

Разширяват синята зона в София

Решението на Върховния административен съд е по повод жалби срещу приетите от Столичния общински съвет промени в наредбата за организация на движението и паркирането в София. С тях беше предвидено разширяване на зоните за платено паркиране, както и увеличение на цените.

Синя и зелена зона в София поскъпват, въвеждат жълта зона

Съдът прие, че процедурите по приемането на наредбата са били законосъобразни и че няма основания за отмяна на промените. Така те влизат в сила със задна дата, считано от момента на първоначалното им приемане от Столичния общински съвет.

Промените бяха временно блокирани след съдебни обжалвания, което доведе до отлагане на въвеждането им на практика. Сега тяхното прилагане зависи от изпълнението на административни и технически процедури, включително поставяне на нова пътна сигнализация и актуализиране на системите за таксуване.

