Свят

"Благодаря му, че ми позволи да го победя": Новак Джокович сломи фаворита Яник Синер

Сърбинът ще се бори за рекордната 25-а титла от Големия шлем

30 януари 2026, 16:59
"Благодаря му, че ми позволи да го победя": Новак Джокович сломи фаворита Яник Синер
Източник: БГНЕС

С ръбският ветеран Новак Джокович направи почти немислимото, като обърна световния номер 2 Яник Синер с 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 за четири часа и 9 минути игра на Откритото първенство на Австралия по тенис. Така 38-годишният сърбин се класира за своя единадесети финал в Мелбърн, като в мач за титлата той няма загуба и до момента е с 10 победи. Мачът продължи след 1:30 след полунощ в Австралия. В неделя той ще спори за любимия си трофей срещу световния номер 1 Карлос Алкарас, за когото това ще бъде първи финал в Мелбърн. Сърбинът ще се бори за рекордната 25-а титла от Големия шлем. 

Яник Синер се опита да демонстрира превъзходството си в първия сет, като проби още във втория гейм и затвърди пробива за 3:0. До края на частта всеки взимаше подаването си, като това бе достатъчно за комфортното 3:0 за италианеца.

Във втория сет ролите се размениха. Джокович проби за 3:1 и направи сериозен аванс при 4:1. Сърбинът изравни резултата след 6:3.

В третата част всеки от двамата взимаше сервиса си до 5:4 за Синер. В десетия гейм италианецът пропусна един сетбол, но бе безпощаден при втория - 6:4.

Новак Джокович не се предаде и взе подаването на Синер още на старта на четвъртия сет, а след това затвърди за 2:0. При 4:3 сръбският ветеран преодоля критичен момент, като спаси две точки за пробив и стигна до 5:3, а след това и спечели с 6:4 при третия си опит за затвори частта.

Петият сет също бе драматичен. Яник Синер взимаше с лекота подаванията си, докато Джокович трябваше да се върне от 15:40 в четвъртия гейм, а след това спаси още два брейкбола и успя да се защити - 2:2. Той нанесе своя удар малко по-късно, на проби италианеца за 4:3. Решаващ бе следващия момент, когато при свое подаване, сърбинът изоставаше с 0:40 и изглеждаше напълно изцеден физически. Ноле обаче успя да направи пет поредни точки, за което му помогнаха и два удара на Синер в аут, при които топката падна много близо до линията, но от външната страна. Джокович сервира за мача и поведе с 40:15, но пропусна първите два мачбола заради отлична защита и контраатаки на Синер. Той обаче успя при третия мачбол, след като Яник Синер изкара топката в аут.

Синер бе много по-убедителен при сервисите - 26 аса срещу 12 на Джокович. Италианецът бе и по-силен при печелившите удари с по-агресивната си игра - 72 на 46. И двамата направиха по 42 непредизвикани грешки. Сърбинът обаче бе малко по-концентриран в решаващите моменти, като направи три пробива от осем възможни, а Синер направи само два при цели 18 възможности.

"Нямам думи в момента, честно казано. Нереално е, този мач напомня малко на финала с Надал през 2012. Качеството на тениса беше много високо. Той беше спечелил последните пет мача срещу мен. Имаше мобилния ми номер, трябваше да го сменя. Шегите настрана. Благодаря му, че ми позволи да го победя. Той е невероятен играч, има цялото ми уважение. Карате те да играеш на границата. Обичам нашето приятелство и нашите отношения с публиката. Днес беше най-добрата атмосфера, която съм изпитал на корта. Дълбоко от сърцето си благодаря", каза след успеха легендата Новак Джокович. 

Вижте в нашата галерия: Новак Джокович сломи фаворита Яник Синер

Новак Джокович сломи фаворита Яник Синер
45 снимки
Новак Джокович
Новак Джокович
Новак Джокович
Новак Джокович
Източник: БТА, Христо Бонински    
Новак Джокович Яник Синер Открито първенство на Австралия Тенис Пет сета Обрат Финал в Мелбърн 25 титла от Големия шлем Карлос Алкарас Драматичен мач
Последвайте ни

По темата

Мария Габриел е назначена за помощник генерален директор по комуникации и информация на ЮНЕСКО

Мария Габриел е назначена за помощник генерален директор по комуникации и информация на ЮНЕСКО

Линдзи Вон е в болница след падане на Световната купа в Кран Монтана

Линдзи Вон е в болница след падане на Световната купа в Кран Монтана

Съдът изпраща Кирил Петков във Варна за скенер на мозъка

Съдът изпраща Кирил Петков във Варна за скенер на мозъка

"Благодаря му, че ми позволи да го победя": Новак Джокович сломи фаворита Яник Синер

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
10 явни знака, че кучето ви е уплашено

10 явни знака, че кучето ви е уплашено

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 4 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 4 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 4 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Берлин използва "пингвинът нихилист", за да насърчи европейската солидарност

Берлин използва "пингвинът нихилист", за да насърчи европейската солидарност

Свят Преди 15 минути

Германският външен министър публикува в своя акаунт в Инстаграм генерирано чрез изкуствен интелект видео с любимата на интернет меланхолична птица

<p>Борисов: ЕС спешно да изгради отбранителни способности до 2030 г.</p>

Борисов пред Манфред Вебер: ЕС спешно да изгради отбранителни способности до 2030 г.

България Преди 23 минути

Борисов е в хърватската столица Загреб за участие в Срещата на върха на ЕНП

<p>Доналд Тръмп съди IRS&nbsp;за 10 милиарда долара</p>

Доналд Тръмп съди IRS и Министерството на финансите за 10 милиарда долара

Свят Преди 1 час

Жалбата на Тръмп твърди, че IRS и Министерството на финансите не са успели да предотвратят неоторизиран достъп до неговите данъчни досиета, които са използвани за „левичарски публикации“

Бивш водещ на CNN е арестуван за нахлуване в църква в Минесота

Бивш водещ на CNN е арестуван за нахлуване в църква в Минесота

Свят Преди 1 час

59-годишният Дон Лемън е бил част от група от няколко десетки протестиращи, които са прекъснали неделното богослужение в църквата

<p>Израел отново ще отвори граничния пункт &quot;Рафах&quot;</p>

Израел отново ще отвори граничния пункт "Рафах" в неделя

Свят Преди 1 час

Израел затвори граничния пункт "Рафах" през май 2024 г., около 9 месеца след началото на войната в Газа

<p>Дванадесет държави предупредиха за риск от ядрена авария</p>

Дванадесет държави предупредиха МААЕ за риск от ядрена авария в Украйна

Свят Преди 1 час

Смята се, че атаките срещу подстанции и все по-сериозните щети по електропреносната мрежа представляват заплаха за ядрената сигурност

Зазидаха живо коте в стена в Бургас, спасиха го след 9 дни

Зазидаха живо коте в стена в Бургас, спасиха го след 9 дни

България Преди 1 час

Случаят може да се бъде разглеждан и като престъпление

Шестима военнослужещи в олимпийския отбор за Милано Кортина 2026

Шестима военнослужещи в олимпийския отбор за Милано Кортина 2026

България Преди 1 час

На форума България ще бъде представена от общо 20 състезатели в шест зимни спорта

"Искам да влияя чрез музиката" – Danbie откровено за новия си път

"Искам да влияя чрез музиката" – Danbie откровено за новия си път

Любопитно Преди 1 час

В епизод 2 от третия сезон на The Voice Cast е Дани Балевска, известна в мрежите като Danbie

<p>Коя е номинацията на Тръмп за председател на Федералния резерв</p>

Тръмп номинира Кевин Уорш за председател на Федералния резерв

Свят Преди 2 часа

Той никога няма да ви разочарова, каза американският президент

Зеленски предизвика Путин: Каня го в Киев, ако посмее

Зеленски предизвика Путин: Каня го в Киев, ако посмее

Свят Преди 2 часа

Той подчерта, че иска да сключи конструктивно споразумение, което да сложи край на войната

<p>Ким Кардашиян разкри истината за изтритите снимки с Хари и Меган</p>

Ким Кардашиян разкри истината за изтритите снимки с Хари и Меган от партито на майка ѝ

Любопитно Преди 2 часа

Ким Кардашиян разкри, че изтриването на снимките ѝ с принц Хари и Меган Маркъл от Instagram е било невинно решение, свързано с Деня на възпоменанието, а не резултат от скандал

Коктейл с течен азот спука стомаха на мъж

Коктейл с течен азот спука стомаха на мъж

Свят Преди 2 часа

Експерти съветват хората, които консумират такива коктейли, да изчакат „димът“ от течния азот да се разпръсне напълно, преди да отпият

МВР и Агенция "Митници" с рекорден ръст на иззети наркотици през 2025 година

МВР и Агенция "Митници" с рекорден ръст на иззети наркотици през 2025 година

България Преди 2 часа

Проверени са близо 22 хиляди питейни и увеселителни заведения и близо 20 хиляди наркосборища

В Русе ще строят център за бежанци с европейски средства

В Русе ще строят център за бежанци с европейски средства

България Преди 2 часа

Средствата за бъдещия бежански център са осигурени от Европейската комисия и са в размер на 7,7 милиона евро

Прокуратурата разследва побой пред дискотека във Видин

Прокуратурата разследва побой пред дискотека във Видин

България Преди 3 часа

Двама души са с телесни повреди след инцидент на публично място, започва досъдебно производство

Всичко от днес

От мрежата

Как да защитим лапите на кучето си през зимата

dogsandcats.bg

Колко породи кучета има в света?

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Вера Шандел представя „Животът на Едит Пиаф“ през март

Edna.bg

Reformer Pilates: Тренировката, която трансформира тялото ти

Edna.bg

Ботев Пловдив прати трети играч под наем в Спартак Варна

Gong.bg

Ноле: Чувството е сякаш вече съм спечелил 25-ия си турнир от Големия шлем

Gong.bg

Линдзи Вон падна в Кран-Монтана, откараха я с хеликоптер в болница

Nova.bg

Всички от ръководството на Сметната палата са съгласни да оглавят служебния кабинет

Nova.bg