Бивш водещ на CNN е арестуван за нахлуване в църква в Минесота

Б ившият водещ на CNN Дон Лемън е бил арестуван късно в четвъртък заради участие в протест срещу Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ (ICE), по време на който е била щурмувана църква в Минесота по време на неделно богослужение. Това съобщи неговият адвокат, пише New York Post.

Според Брайън Стелтър, главен медиен анализатор на бившата телевизионна мрежа на Лемън, журналистът е прекарал нощта в ареста и се очаква да се яви за първи път пред съда в петък. Адвокатът му твърди, че често уволняваният кореспондент е бил част от групата, нахлула в църквата „Свети Павел“, единствено в качеството си на журналист, което според него представлява „конституционно защитена дейност“.

Former CNN journalist Don Lemon has been arrested in connection with an incident in which anti-ICE protesters disrupted a service at a Minnesota church, multiple sources told ABC News. https://t.co/EKMOtHlEIY pic.twitter.com/jh6gtMZsYh — ABC News (@ABC) January 30, 2026

„Първата поправка съществува, за да защитава журналистите, чиято роля е да хвърлят светлина върху истината и да държат отговорни онези, които са на власт“, каза Лоуел, който е представлявал и опозорения бивш първи син Хънтър Байдън. „Дон ще се бори енергично и щателно срещу тези обвинения в съда.“

59-годишният Лемън е бил част от група от няколко десетки протестиращи, които са прекъснали неделното богослужение в църквата „Ситиз“.

Към момента не е ясно какви точно обвинения са му били повдигнати. Според наличната информация обаче Лемън е обвинен в нарушаване на Закона за прилагане на закона от 1871 г., който забранява намесата в определени граждански права, включително правото на глас, участие в съдебни заседатели или — в този случай — правото на свободно изповядване на религия.

BREAKING: Former CNN anchor Don Lemon arrested by federal agents in Los Angeles in connection with the Minneapolis church storming. pic.twitter.com/h8HoPSSm8k — Fox News (@FoxNews) January 30, 2026

Законът, известен още като Закона за Ку Клукс Клан, е приет с цел да предотврати паравоенните действия на расистката терористична организация. По думите на помощник-главния прокурор по граждански права Хармит Дилон, Лемън първоначално е опитал да избегне обвиненията в престъпен заговор, като е заявил, че е „извършвал журналистическа дейност“ по време на инцидента в църквата. Това тя заяви пред консервативния подкастър Бени Джонсън във вторник.

„Всеки път, когато някой заговорничи да наруши защитените граждански права на американските граждани, Законът на Ку-клукс-клан може да бъде използван за повдигане на обвинение в заговор“, каза тя.

Видео, публикувано от самия Лемън преди, по време и след нахлуването в църквата, показва, че той е бил част от групата, като се е представял за репортер, „хронифициращ“ събитията. Преди групата да влезе в храма, Лемън заснема сегмент, в който признава, че е извършил известно „разузнаване“ заедно с активистите, сред които са били и членове на Minnesota Black Lives Matter, събрали се на паркинг на няколко метра от църквата.

„Те планират операция, в която ще ги проследим. Не мога да ви кажа точно какво правят, но се нарича операция „Издърпване“, каза той.

„Това е, което правим тук, и след като извършим тази операция, ще я видите на живо. Това са изненадващи операции. Отново, не мога да ви кажа накъде отиват“, добави Лемън.