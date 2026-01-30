Борисов пред Манфред Вебер: ЕС спешно да изгради отбранителни способности до 2030 г.

П о време на разговора си с председателя на Европейската народна партия Мнфред Вебер лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов категорично е подкрепил позицията на ЕНП, че ЕС трябва спешно да изгради реални европейски отбранителни способности до 2030 г., в тясно сътрудничество с НАТО. Това съобщи на Фейсбук страницата си лидерът на ГЕРБ.

Борисов е в хърватската столица Загреб за участие в Срещата на върха на ЕНП. Форумът ще се проведе днес и утре в навечерието на ключови решения за бъдещето на Европейския съюз.

Според Борисов трябва едновременно да бъде повишена максимално конкуретоспособността на Съюза и намалена зависимостта му, както и да се намали бюрокрацията. Важни според него са инвестициите в иновации.

„Последната една година България отбеляза сериозен икономически напредък. Реализирахме брутен вътрешен продукт от 113 млрд. евро, а икономическият растеж на страната е над 3%, което ни нарежда сред "топ 5" държавите в ЕС. Благодарение на усърдната работа на кабинета „Желязков“ над 63 млрд. европейска помощ достигнаха до българските компании, общини и граждани. Успяхме да привлечем и рекордни по мащаб инвестиции, включително стратегически проекти в отбранителната индустрия“ е заявил пред Манфред Вебер Борисов.

Той е подчертал също, че през мандата на правителството „Желязков" България е завършила своята европейска интеграция като страната ни окончателно е станала част от еврозоната и Шенген.

В същото време е уверил, че като външна граница на ЕС България изпълнява отговорно ролята си в опазването на сигурността на целия Съюз. Защитата на външните граници не е национална, а общоевропейска отговорност, която изисква реална солидарност, повече ресурси и засилено сътрудничество между държавите членки, е казал Бойко Борисов.

В контекста на новите приоритети на ЕНП за 2026 г. двамата с Манфред Вебер се обединихме около извода, че Европа се нуждае от още по-ефективни мерки за противодействие на нелегалната миграция, както и справяне с нарастващите рискове за сигурността като хибридните заплахи, трафика на хора и трансгранична престъпност, пише още Борисов.