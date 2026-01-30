България

Пеевски: Сезирам Инспектората на ВСС за снизходителното отношение на Плевенския окръжен съд към поредния убиец на пътя

В отговор на тази крещяща несправедливост, аз ще внеса сигнал до Инспектората на ВСС и ще настоявам за задействане на всички законови механизми за контрол

30 януари 2026, 17:16
Пеевски: Сезирам Инспектората на ВСС за снизходителното отношение на Плевенския окръжен съд към поредния убиец на пътя
Източник: Георги Димитров/Vesti.bg

З а пореден път обществото е скандализирано от снизходителното отношение на съда към поредния убиец на пътя - решението на Окръжен съд Плевен да пусне Димитър Димитров на свобода с мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 8000 евро. В сряда сутринта Димитров с тир помете автомобила, управляван от анестезиолога Цветан Костадинов и уби лекаря, заяви лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

Срещу 8000 евро: Съдът пусна на свобода шофьора, причинил фаталната катастрофа край Телиш

Прокуратурата настояваше Димитров да остане в ареста, защото може да се укрие или да извърши ново престъпление. В съдебната зала зам.-окръжният прокурор на Плевен се мотивира, че да момента Димитров е санкциониран 24 пъти за нарушения на Закона за движение по пътищата, като последната му санкция е от този месец. Освен това и книжката му е отнемана заради употреба на алкохол.

Обвиниха шофьора на тира от катастрофата, убила бившия кмет на Червен бряг

Окръжният съд в Плевен не чува или не иска да чуе справедливия гняв на хората, загубили близки във войната на пътя и силната обществена необходимост за справедливост. 

В отговор на тази крещяща несправедливост, аз ще внеса сигнал до Инспектората на ВСС и ще настоявам за задействане на всички законови механизми за контрол и оценка на интегритета на магистратите, постановили това решение. 

Източник: БГНЕС    
