Боклукът в "Люлин" и "Красно село" спадна с 40% за 10 дни

Поради изискването за заплащане на тон, сметоизвозващите фирми са карали в завода дори строителни материали, едрогабаритни и медицински отпадъци, пръст и камъни, каза Николай Савов

14 октомври 2025, 10:24
З а 10 дни отчетохме с 40% по-малко отпадъци от "Люлин" и "Красно село", откакто ние ги събираме - от около 850 тона дневно - сега няма и 500. Това каза в студиото на „Твоят ден“ директорът на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ Николай Савов, предаде NOVA

„Два-три дни преди изтичане на концесията, фирмата не беше извозвала отпадъци от "Люлин" и "Красно село". Така, по искане на кмета, започнахме да го правим ние. Част от извозването е поето от „Софекострой” (два микрорайона в "Люлин" и един район в "Красно село"), но основно ние събираме отпадъците. Още миналата година сме внесли до зам.-кмета по екология искане за изменение на щата на предприятието, а идеята беше да се наблегне на рециклируеми материали. Преди дни РЗИ отиде на проверка в "Красно село" и направи предписание за почистване, но не го правят в другите квартали, където има преливащи кофи. Очевидно много внимателно се следи какво правим ние. Не е редно, ситуацията е кризисна, но след като им е възложено, добре дошли. Проверките не ни притесняват. Ако имаме техника, няма проблем да поемем за постоянно сметоизвозването”, каза още той.

Според него организацията на работа в предприятието е претърпяла промяна заради новите допълнителни задължения, но служителите не са били претоварени, но отпуските са били спрени.

„Нашата задача е да преработваме отпадъците на цяла София, не да извозваме, но в случая оказваме съдействие заради проблемната ситуация. В момента използваме камиончетата, с които извозваме хранителните отпадъци, те с къси курсове претоварват на големи камиони с мултилифтове. Ботевград и Благоевград успяха да ни помогнат със своите камиони и очакваме до края на седмицата режимът на извозване да стане нормален. Когато от „Софекострой” имат готова техника, ще се включат в по-голяма степен”, коментира Савов.

Нова организация на сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село"

Той сподели, че поради изискването за заплащане на тон, сметоизвозващите фирми са карали в завода дори строителни материали, едрогабаритни и медицински отпадъци, пръст и камъни. „Започнахме контрол, а след това имаше заплахи, че няма да се извозва боклук. Подали сме сигнали до инспектората на Столичната община. От около 300 сигнала месечно, имаше глоби и по 50 000 лева. Всеки, който изхвърля нерегламентирано, може да бъде санкциониран с до 2000 лева”, отбеляза директорът на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“. 

Криза с боклука в София: Общината поема отпадъците на 300 000 столичани

На 4 октомври столичните квартали „Люлин” и „Красно село” останаха без фирма за събиране и извозване на отпадъците. Обявена беше и кризисна ситуация за периода от 5 до 19 октомври за двата района. 

Това се случи след като Васил Терзиев, кметът на столицата, заяви, че Столичната община няма да подпише нов договор на предлаганата от фирмите цена от 420 лева за тон отпадък. Така решението е Общината временно да поеме задачата със собствени ресурси, макар и с по-малка честота. Кметът увери, че Общината е подготвена с алтернативни варианти. Междувременно в сметосъбирането се включиха множество доброволци, сред които и лишени от свобода граждани.

Кметът Терзиев: Отказвам високи цени за боклука, има опит за създаване на криза

На 9 октомври Общинският съвет на София одобри финансиране на общинското дружество „Софекострой” с 9 милиона лева. Целта - купуване на техника, с която да обслужва „Красно село" и "Люлин”. 

Източник: NOVA    
Отпадъци София Люлин и Красно село Сметосъбиране София Столична община Намаление на отпадъците Криза с боклука Васил Терзиев Николай Савов Софекострой Високи цени на сметоизвозването
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
