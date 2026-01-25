Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

К анадският премиер Марк Карни заяви днес, че страната му няма намерение да сключва споразумение за свободна търговия с Китай, предаде Асошиейтед Прес. Той каза това в отговор на заплахата на американския президент Доналд Тръмп да наложи мита в размер на 100% върху стоките, внасяни от Канада, ако северният съсед на Америка сключи търговско споразумение с Пекин.

Карни заяви, че неговото неотдавнашно споразумение с Китай просто намалява митата за няколко сектора.

Тръмп обаче твърди обратното. „Китай успешно и напълно поглъща някогашната велика страна Канада. Толкова е тъжно да се види това. Надявам се само да оставят хокея на лед на мира!“, написа той в своя публикация в „Трут Соушъл“.

Карни посочи, че съгласно споразумението за свободна търговия със САЩ и Мексико Канада е поела ангажимент да не се сключват споразумения за свободна търговия с непазарни икономики без предварително уведомление на другите страни.

Тръмп заплаши Канада със 100% мита

„Нямаме намерение да правим това с Китай или с друга непазарна икономика“, заяви Карни. „Това, което направихме с Китай, е да коригираме някои проблеми, които възникнаха през последните няколко години“, добави той.

Напрежението между САЩ и Канада се засили през последните дни, отбелязва Ройтерс. В четвъртък Тръмп оттегли поканата към Канада да се присъедини към инициативата за разрешаване на глобални конфликти „Съвет за мир“, към която се присъедини България. Ходът последва изказване на Карни в Давос, в което той разкритикува големите държави, използващи икономическата интеграция и митата като инструмент за политически натиск.