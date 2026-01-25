Свят

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Той каза това в отговор на заплахата на американския президент Доналд Тръмп да наложи мита в размер на 100% върху стоките, внасяни от Канада, ако северният съсед на Америка сключи търговско споразумение с Пекин

25 януари 2026, 23:00
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Източник: БТА

К анадският премиер Марк Карни заяви днес, че страната му няма намерение да сключва споразумение за свободна търговия с Китай, предаде Асошиейтед Прес. Той каза това в отговор на заплахата на американския президент Доналд Тръмп да наложи мита в размер на 100% върху стоките, внасяни от Канада, ако северният съсед на Америка сключи търговско споразумение с Пекин.

Карни заяви, че неговото неотдавнашно споразумение с Китай просто намалява митата за няколко сектора. 

Тръмп обаче твърди обратното. „Китай успешно и напълно поглъща някогашната велика страна Канада. Толкова е тъжно да се види това. Надявам се само да оставят хокея на лед на мира!“, написа той в своя публикация в „Трут Соушъл“.

Карни посочи, че съгласно споразумението за свободна търговия със САЩ и Мексико Канада е поела ангажимент да не се сключват споразумения за свободна търговия с непазарни икономики без предварително уведомление на другите страни.

Тръмп заплаши Канада със 100% мита

„Нямаме намерение да правим това с Китай или с друга непазарна икономика“, заяви Карни. „Това, което направихме с Китай, е да коригираме някои проблеми, които възникнаха през последните няколко години“, добави той.

Напрежението между САЩ и Канада се засили през последните дни, отбелязва Ройтерс. В четвъртък Тръмп оттегли поканата към Канада да се присъедини към инициативата за разрешаване на глобални конфликти „Съвет за мир“, към която се присъедини България. Ходът последва изказване на Карни в Давос, в което той разкритикува големите държави, използващи икономическата интеграция и митата като инструмент за политически натиск.

Източник: Владимир Арангелов/БТА    
Канада-Китай Доналд Тръмп Търговски споразумения Мита Геополитика
Последвайте ни

По темата

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

„Кралици на бисквитките“: Меган Маркъл се завръща към скаутските си години на фестивала „Сънданс“

„Кралици на бисквитките“: Меган Маркъл се завръща към скаутските си години на фестивала „Сънданс“

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Идва от Нидерландия, но разчита на американски „мускули“ от Ford GT

Идва от Нидерландия, но разчита на американски „мускули“ от Ford GT

carmarket.bg
Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне
Ексклузивно

Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне

Преди 1 ден
Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават
Ексклузивно

Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават

Преди 1 ден
<p>Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...

Преди 1 ден
Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро
Ексклузивно

Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Свят Преди 1 час

Проливните дъждове, започнали ден по-рано, предизвикаха свлачището край село в района Западен Бандунг вчера сутринта

Протест на превозвачи блокира границата между България и Северна Македония в понеделник

Протест на превозвачи блокира границата между България и Северна Македония в понеделник

Свят Преди 1 час

Граничните пунктове, на които ще бъде блокирано преминаването на товарни превозни средства, са „Деве баир“, „Делчево“ и „Ново село“ (на границата с България), „Дойран“, „Богородица“ и „Меджитлия“ (на границата с Гърция), „Кяфасан“ и „Блато“ (на границата с Албания) и „Блаце“ (на границата с Косово)

Двама загинаха при тежка катастрофа край Бургас

Двама загинаха при тежка катастрофа край Бургас

България Преди 4 часа

Загиналите са пътували в лек автомобил с бургаска регистрация

Зимна буря парализира САЩ: Над 800 000 без електричество, 10 000 полета отменени

Зимна буря парализира САЩ: Над 800 000 без електричество, 10 000 полета отменени

Свят Преди 4 часа

Наричайки бурите „исторически“, президентът Доналд Тръмп одобри обявяване на извънредно положение на федерално ниво в няколко щата

Зеленски: Документът за гаранции за сигурност от САЩ е готов, Русия избягва мир

Зеленски: Документът за гаранции за сигурност от САЩ е готов, Русия избягва мир

Свят Преди 5 часа

Документът е 100% готов и чакаме нашите партньори да потвърдят датата и мястото, където ще го подпишем“, каза Зеленски на пресконференция във Вилнюс по време на посещението си в столицата на Литва

Тежка катастрофа затвори пътя Русе-Червена вода: Шестима, включително деца, са в болница

Тежка катастрофа затвори пътя Русе-Червена вода: Шестима, включително деца, са в болница

България Преди 5 часа

Сигнал за инцидента е подаден около 17:00 часа

Автобус от България изгоря на ГКПП "Капъкуле", няма пострадали

Автобус от България изгоря на ГКПП "Капъкуле", няма пострадали

България Преди 5 часа

Автобусът пътувал за турския град Измир

НАП наложила глоби за над 360 000 лв. за спекула с еврото

НАП наложила глоби за над 360 000 лв. за спекула с еврото

България Преди 6 часа

От началото на годината в НАП са постъпили и над 2000 сигнала от граждани

Ромски фамилии се сбиха с тръби пред полицията в Горна Оряховица (ВИДЕО)

Ромски фамилии се сбиха с тръби пред полицията в Горна Оряховица (ВИДЕО)

България Преди 6 часа

Наложило се е фамилиите да бъдат отделени една от друга с полицейски кордон

Осем български звезди се борят за "Евровизия 2026"

Осем български звезди се борят за "Евровизия 2026"

България Преди 7 часа

Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Молец, DARA, MONA, Preyah, Роксана и Innerglow имат еднакъв брой точки

Германски полицай: "Криптокралицата" Ружа Игнатова може да е жива

Германски полицай: "Криптокралицата" Ружа Игнатова може да е жива

България Преди 7 часа

Последно Игнатова е видяна да се качва на самолет от София за Атина и оттогава не е забелязвана

Фен на Левски "София Запад" е загинал на фронта в Украйна

Фен на Левски "София Запад" е загинал на фронта в Украйна

Свят Преди 7 часа

От коментарите става ясно, че Мишо се е сражавал на страната на Киев в конфликта

Сблъсъци в Тирана: Десетки задържани, ранени полицаи

Сблъсъци в Тирана: Десетки задържани, ранени полицаи

Свят Преди 7 часа

По данни на властите са задържани десетки участници в безредиците, а трима полицаи са били ранени

Италия изрази възмущение от освобождаването на собственика на бара в Кран Монтана

Италия изрази възмущение от освобождаването на собственика на бара в Кран Монтана

Свят Преди 7 часа

Пожарът, избухнал в ранните часове на 1 януари в бар, пълен с тийнейджъри, в швейцарския ски курорт Кран Монтана, отне живота на 40 души, сред които шестима италиански граждани, а над 100 бяха ранени

Генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус

СЗО: Причините на САЩ за оттегляне са погрешни – светът е по-малко сигурен

Свят Преди 8 часа

В изявление СЗО отговори за първи път подробно на обвиненията, отправени от администрацията на президента Доналд Тръмп, след като САЩ официално се оттеглиха от организацията по-рано тази седмица

Столична община: Продължава сметосъбирането в "Слатина", "Подуяне" и "Люлин"

Столична община: Продължава сметосъбирането в "Слатина", "Подуяне" и "Люлин"

България Преди 8 часа

На терен се работи с фокус върху вътрешноквартални улици и тези с масов градски транспорт

Всичко от днес

От мрежата

Как да разпозная, че котката ми е бременна?

dogsandcats.bg

Как да научим кучето да ходи на пелена

dogsandcats.bg
1

9-килограмово цвекло отгледаха край Елин Пелин

sinoptik.bg
1

Ледено цунами в езерото Сайрам

sinoptik.bg

Какво се случва с мозъка ви, когато си лягате по едно и също време всяка вечер?

Edna.bg

Ема Бънтън на 50: Приятелството, което събра отново Spice Girls

Edna.bg

България до 20 години победи Тайланд на хокей на лед

Gong.bg

Трима българи във Визела и тримата на пейката - отборът им загуби

Gong.bg

Георг Георгиев: Оставяме ратификацията на членството ни в Съвета за мир на следващото НС

Nova.bg

Тежка катастрофа край село Маринка отне живота на двама души (ВИДЕО + СНИМКИ)

Nova.bg