Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Н ай-малко 80 души, считани за политически затворници от водеща венецуелска правозащитна организация, са били освободени днес като част от продължаващ процес, предаде Ройтерс, като се позова на лидера на организацията.

Затворниците са били освободени от затвори в цялата страна и вероятно ще има още освобождавания, написа в „Екс“ Алфредо Ромеро, директор на венецуелската правозащитна организация „Форо Пенал“ (Foro Penal).

Venezuela released at least 80 political prisoners on Sunday, according to a human rights group, marking the latest step to comply with US demands to free detainees. https://t.co/NNrva7jbtj — Bloomberg (@business) January 25, 2026

Временният президент на Венецуела Делси Родригес заяви в петък, че 626 души са били освободени от затвора, но не уточни графика на освобождаванията.

„Форо Пенал“ обаче до днес бе потвърдила освобождаването на само 156 политически затворници във Венецуела.

Родригес заяви, че утре ще се свърже с върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк, за да поиска от ООН да провери списъците на освободените досега в страната.