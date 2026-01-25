Свят

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Затворниците са били освободени от затвори в цялата страна и вероятно ще има още освобождавания

25 януари 2026, 22:51
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Източник: БТА/АР

Н ай-малко 80 души, считани за политически затворници от водеща венецуелска правозащитна организация, са били освободени днес като част от продължаващ процес, предаде Ройтерс, като се позова на лидера на организацията.

Затворниците са били освободени от затвори в цялата страна и вероятно ще има още освобождавания, написа в „Екс“ Алфредо Ромеро, директор на венецуелската правозащитна организация „Форо Пенал“ (Foro Penal).

Временният президент на Венецуела Делси Родригес заяви в петък, че 626 души са били освободени от затвора, но не уточни графика на освобождаванията.

„Форо Пенал“ обаче до днес бе потвърдила освобождаването на само 156 политически затворници във Венецуела.

Родригес заяви, че утре ще се свърже с върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк, за да поиска от ООН да провери списъците на освободените досега в страната.

Източник: Владимир Арангелов/БТА    
Политически затворници Венецуела Освобождаване на затворници Правозащитна организация ООН
