Скопие повдигна обвинения на 13 полицаи за пожара в дискотека "Пулс"

В прокуратурата в Кочани се води и друго разследване - срещу инспектори от Службата за публични приходи в страната, заподозрени в подкуп и злоупотреба със служебно положение

30 януари 2026, 19:26
Г лавната прокуратура на Скопие внесе в съда обвинителен акт срещу 13 полицейски служители, обвинени в извършване „тежки престъпления срещу обществената безопасност“, свързано с пожара на 16 март 2025 г. в дискотека „Пулс“ в Кочани, при който 63 души загубиха живота си, а 223 души са с тежки телесни повреди и наранявания, съобщават от прокуратурата в Скопие.

Според обвинителния акт, „в периода от 14 до 16 март 2025 г. обвиняемите полицейски служители са одобрили и изпълнили план за действие по контрол на заведения за обществено хранене, без да проверят изцяло дали са спазени законовите разпоредби и процедурите за безопасност”. 

Прокуратурата на РСМ повдигна 37 обвинения за трагедията в Кочани

„По време на контрола в кабарето (дискотеката) не са взети подходящи мерки за защита на присъстващите лица, нито е предотвратено използването на недекларирани пиротехнически средства, което е довело до пожара. В допълнение към обвинителния акт в Основния наказателен съд в Скопие са внесени и обвинителни актове срещу още 12 полицейски служители. Девет от тях са обвинени в злоупотреба със служебно положение и власт при издаване на разрешение за дейността на кабарето през 2022 и 2023 г., което е позволило придобиването на неправомерна имуществена облага. Трима полицейски служители са обвинени във въвеждане на неверни данни при изготвяне на служебни протоколи, с което са направили възможно некоректно провеждане на наказателни производства”, се казва в съобщението.

Почина главен заподозрян за пожара в дискотека "Пулс" в Кочани

Прокуратурата е спряла разследването срещу седем полицейски служители, след като е установила, че техните правомощия не са в пряка причинно-следствена връзка с възникването на пожара, спряно е разследването и срещу един починал полицай. 

В прокуратурата в Кочани се води и друго разследване - срещу инспектори от Службата за публични приходи в страната, заподозрени в подкуп и злоупотреба със служебно положение, а в съда в Идризово продължава делото срещу 35 физически и три юридически лица, свързани с пожара в дискотека "Пулс" в Кочани.

Източник: Маринела Величкова, БТА    
