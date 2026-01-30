Ким Кардашиян разкри истината за изтритите снимки с Хари и Меган от партито на майка ѝ

К им Кардашиян най-накрая разкри защо тя и майка ѝ Крис Дженър изтриха снимките си с Меган Маркъл и принц Хари от Instagram миналия ноември — ход, който предизвика вълна от спекулации и коментари.

„Беше наистина невинно, което е такава лудост“, заяви Ким в подкаста на сестра си Клои Кардашиян „Клои в страната на чудесата“ в сряда. „Мама и Меган са приятелки от няколко години и имат наистина мили отношения“, добави 45-годишната Ким.

Кардашиян разказа, че тя и известната ѝ майка са преглеждали кадри от звездното парти по случай 70-ия рожден ден на Дженър, за да преценят кои снимки да публикуват онлайн.

„Казаха ни, че може да ги публикуваме. И след като бяха качени, мисля, че осъзнаха, че е Денят на възпоменанието и не искаха да бъдат видени на парти, въпреки че вече снимките бяха качени“, спомня си Ким. „И тогава мисля, че осъзнаха: „О, това беше толкова глупаво“, добави тя.

Ким уточни, че снимането на херцога и херцогинята на Съсекс по-рано същата вечер на гала вечерта Baby2Baby вероятно е било приемливо, но може би купонясването и танците не са.

„Затова ги свалихме, за да почетем Деня на възпоменанието“, каза тя на Клои, визирайки празника, посветен на военнослужещите, загинали при изпълнение на служебния си дълг.

Звездата от „Кардашиан“ отбеляза, че драмата е можела да бъде „приета по различен начин“, ако ситуацията е била поднесена „леко и забавно“. „Но мразех как това беше прието от всички“, призна тя.

41-годишният принц Хари и 44-годишната Меган Маркъл попаднаха в заглавията, след като присъстваха на партито за 70-ия рожден ден на Крис Дженър на 8 ноември 2025 г. Двойката пристигна, хваната за ръце, на събитието, проведено в имението на Джеф Безос и Лорън Санчес в Бевърли Хилс, Калифорния, оценявано на 175 милиона долара.

Звездите от „Хари и Меган“ се смесиха и общуваха с редица известни личности, сред които Ким Кардашиян, Джей-Зи, Бионсе, Бил Гейтс, Парис Хилтън, Тайлър Пери, Сиара, Марк Зукърбърг и много други.

След партито Ким Кардашиян и майка ѝ споделиха поредица от снимки, включително кадър с Меган Маркъл и нейния съпруг.

Малко по-късно обаче Ким и Дженър изненадващо изтриха снимките, на които са с херцога и херцогинята на Съсекс.

Източник, цитиран от Page Six, разкри, че хора, близки до кралското семейство, са възприели появата на Хари и Маркъл на партито като „толкова кичозна“.

„Това наистина показва, че Хари е толкова далеч от останалата част от семейството. Тези хора може да са звезди в Америка, но чистата показност противоречи на това, което принц Уилям се опитва да направи с живота си и монархията“, заяви тогава източникът.

Kim Kardashian explains what really happened with the Sussexes & ‘Photogate’ https://t.co/isPOXzAXLD pic.twitter.com/Iyz0EVrq4I — celebitchy (@celebitchy) January 29, 2026

Друг източник твърди, че основателят на Invictus Games и представителят на актрисата са помолили Дженър и Ким да премахнат снимките от Instagram, на които се вижда присъствието им на партито, за да не „ядосват“ допълнително кралското семейство, докато се опитват да възстановят отношенията си.

Трети вътрешен човек разкри, че семейството на Кардашиян е било „раздразнено от Меган и Хари“, тъй като те са засенчили празника на Крис.

Последиците от фотодрамата се оказали „последната капка“, довела до напускането на 11-ия им публицист — Мередит Мейнс, която се оттегли от поста си на главен комуникационен директор на Archewell Philanthropies на семейство Съсекс.