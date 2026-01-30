Любопитно

Ким Кардашиян разкри истината за изтритите снимки с Хари и Меган от партито на майка ѝ

Ким Кардашиян разкри, че изтриването на снимките ѝ с принц Хари и Меган Маркъл от Instagram е било невинно решение, свързано с Деня на възпоменанието, а не резултат от скандал

30 януари 2026, 15:40
Ким Кардашиян разкри истината за изтритите снимки с Хари и Меган от партито на майка ѝ
К им Кардашиян най-накрая разкри защо тя и майка ѝ Крис Дженър изтриха снимките си с Меган Маркъл и принц Хари от Instagram миналия ноември — ход, който предизвика вълна от спекулации и коментари.

„Беше наистина невинно, което е такава лудост“, заяви Ким в подкаста на сестра си Клои Кардашиян „Клои в страната на чудесата“ в сряда. „Мама и Меган са приятелки от няколко години и имат наистина мили отношения“, добави 45-годишната Ким.

Кардашиян разказа, че тя и известната ѝ майка са преглеждали кадри от звездното парти по случай 70-ия рожден ден на Дженър, за да преценят кои снимки да публикуват онлайн.

„Казаха ни, че може да ги публикуваме. И след като бяха качени, мисля, че осъзнаха, че е Денят на възпоменанието и не искаха да бъдат видени на парти, въпреки че вече снимките бяха качени“, спомня си Ким. „И тогава мисля, че осъзнаха: „О, това беше толкова глупаво“, добави тя.

Ким уточни, че снимането на херцога и херцогинята на Съсекс по-рано същата вечер на гала вечерта Baby2Baby вероятно е било приемливо, но може би купонясването и танците не са.

„Затова ги свалихме, за да почетем Деня на възпоменанието“, каза тя на Клои, визирайки празника, посветен на военнослужещите, загинали при изпълнение на служебния си дълг.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Page Six (@pagesix)

Звездата от „Кардашиан“ отбеляза, че драмата е можела да бъде „приета по различен начин“, ако ситуацията е била поднесена „леко и забавно“. „Но мразех как това беше прието от всички“, призна тя.

41-годишният принц Хари и 44-годишната Меган Маркъл попаднаха в заглавията, след като присъстваха на партито за 70-ия рожден ден на Крис Дженър на 8 ноември 2025 г. Двойката пристигна, хваната за ръце, на събитието, проведено в имението на Джеф Безос и Лорън Санчес в Бевърли Хилс, Калифорния, оценявано на 175 милиона долара.

Звездите от „Хари и Меган“ се смесиха и общуваха с редица известни личности, сред които Ким Кардашиян, Джей-Зи, Бионсе, Бил Гейтс, Парис Хилтън, Тайлър Пери, Сиара, Марк Зукърбърг и много други.

След партито Ким Кардашиян и майка ѝ споделиха поредица от снимки, включително кадър с Меган Маркъл и нейния съпруг.

Малко по-късно обаче Ким и Дженър изненадващо изтриха снимките, на които са с херцога и херцогинята на Съсекс.

Източник, цитиран от Page Six, разкри, че хора, близки до кралското семейство, са възприели появата на Хари и Маркъл на партито като „толкова кичозна“.

„Това наистина показва, че Хари е толкова далеч от останалата част от семейството. Тези хора може да са звезди в Америка, но чистата показност противоречи на това, което принц Уилям се опитва да направи с живота си и монархията“, заяви тогава източникът.

Друг източник твърди, че основателят на Invictus Games и представителят на актрисата са помолили Дженър и Ким да премахнат снимките от Instagram, на които се вижда присъствието им на партито, за да не „ядосват“ допълнително кралското семейство, докато се опитват да възстановят отношенията си.

Трети вътрешен човек разкри, че семейството на Кардашиян е било „раздразнено от Меган и Хари“, тъй като те са засенчили празника на Крис.

Последиците от фотодрамата се оказали „последната капка“, довела до напускането на 11-ия им публицист — Мередит Мейнс, която се оттегли от поста си на главен комуникационен директор на Archewell Philanthropies на семейство Съсекс.

Ким Кардашиян Меган Маркъл Принц Хари Крис Дженър Изтриване на снимки Instagram Парти за рожден ден Кралско семейство Ден на възпоменанието Знаменитости
<p>Дванадесет държави предупредиха за риск от ядрена авария</p>

Дванадесет държави предупредиха МААЕ за риск от ядрена авария в Украйна

Свят Преди 10 минути

Смята се, че атаките срещу подстанции и все по-сериозните щети по електропреносната мрежа представляват заплаха за ядрената сигурност

Шестима военнослужещи в олимпийския отбор за Милано Кортина 2026

Шестима военнослужещи в олимпийския отбор за Милано Кортина 2026

България Преди 30 минути

На форума България ще бъде представена от общо 20 състезатели в шест зимни спорта

МВР и Агенция "Митници" с рекорден ръст на иззети наркотици през 2025 година

МВР и Агенция "Митници" с рекорден ръст на иззети наркотици през 2025 година

България Преди 1 час

Проверени са близо 22 хиляди питейни и увеселителни заведения и близо 20 хиляди наркосборища

Коктейл с течен азот спука стомаха на мъж

Коктейл с течен азот спука стомаха на мъж

Свят Преди 1 час

Експерти съветват хората, които консумират такива коктейли, да изчакат „димът“ от течния азот да се разпръсне напълно, преди да отпият

В Русе ще строят център за бежанци с европейски средства

В Русе ще строят център за бежанци с европейски средства

България Преди 1 час

Средствата за бъдещия бежански център са осигурени от Европейската комисия и са в размер на 7,7 милиона евро

Прокуратурата разследва побой пред дискотека във Видин

Прокуратурата разследва побой пред дискотека във Видин

България Преди 1 час

Двама души са с телесни повреди след инцидент на публично място, започва досъдебно производство

Урсула фон дер Лайен покани Кристалина Георгиева на ключов семинар

Урсула фон дер Лайен покани Кристалина Георгиева на ключов семинар

Свят Преди 1 час

Семинарът ще предостави възможност за стратегическа дискусия за укрепването на конкурентната позиция на ЕС

Срещу 8000 евро: Съдът пусна на свобода шофьора, причинил фаталната катастрофа край Телиш

Срещу 8000 евро: Съдът пусна на свобода шофьора, причинил фаталната катастрофа край Телиш

България Преди 1 час

Прокуратурата настояваше Димитров да остане в ареста, защото може да се укрие или да извърши ново престъпление

ЕК прекрати процедурата срещу България за качеството на въздуха

ЕК прекрати процедурата срещу България за качеството на въздуха

България Преди 1 час

България постигна съответствие по SO2 след години на нарушения

<p>След случая с предозирало дете: Проверяват аптека за продажба на лекарство без рецепта&nbsp;</p>

След случая с предозирало дете: Проверяват аптека в Бургас за продажба на лекарство за епилепсия без рецепта

България Преди 2 часа

Медикаментът за лечение на епилепсия е бил закупен от аптека в Бургас без изискуемата по закон лекарска рецепта

Рейтингът на одобрение на Тръмп достигна ново ниско ниво

Рейтингът на одобрение на Тръмп достигна ново ниско ниво

Свят Преди 2 часа

Президентът заяви, че това са фалшиви проучвания и че САЩ има "най-великата икономика в историята на нашата страна"

Ердоган предложи на иранския президент посредничество в отношенията със САЩ

Ердоган предложи на иранския президент посредничество в отношенията със САЩ

Свят Преди 2 часа

През последните дни Вашингтон изпрати допълнителни военни сили в Близкия изток, което засили опасенията за възможен удар на САЩ срещу Иран

AI блог изпрати туристи на горещи извори, които не съществуват

AI блог изпрати туристи на горещи извори, които не съществуват

Свят Преди 2 часа

Според Ан Харди, професор по туризъм, емпирични изследвания в туризма показват, че „90% от маршрутите, генерирани от AI, съдържат грешки.“

Опитни телевизионни експерти поемат ръководството на дирекция „Програма“ в Нова Броудкастинг Груп

Опитни телевизионни експерти поемат ръководството на дирекция „Програма“ в Нова Броудкастинг Груп

Любопитно Преди 2 часа

Новото структурно разпределение влиза в сила от 1-ви февруари

<p>Протест в &quot;Елените&quot;:&nbsp;Близо 4 месеца след наводнението още няма ток и вода</p>

Собствениците на имоти в "Елените" на протест: Настояват за възстановяване на електричеството и водоподаването

България Преди 3 часа

Желанието на жителите също е и да бъде почистено

Пето "да": И Силвия Къдрева прие да стане служебен премиер

Пето "да": И Силвия Къдрева прие да стане служебен премиер

България Преди 3 часа

"Не бягам от отговорност и сега отново потвърдих това свое решение", посочи тя

