Кризисното сметосъбиране в "Люлин" и "Красно село" продължава

С толична община запазва кризисната организация по сметосъбирането в районите „Люлин“ и „Красно село“, докато не бъде възстановен напълно нормалният график. Това съобщи пред журналисти зам.-кметът по екология Надежда Бобчева на брифинг, в който участваха и директорите на Столичния инспекторат Николай Неделков и на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) Николай Савов.

По думите на Бобчева основният проблем остава недостигът на работна ръка, въпреки че техническият капацитет вече е осигурен. „Имаме техника, но не можем да я използваме изцяло, защото няма достатъчно хора. Част от работниците са в болнични, други не спазват графиците“, обясни тя. Бобчева благодари на доброволците и жителите на двата района за съдействието и търпението. Тя припомни, че в „Люлин“ са разположени осем големи сиви контейнера, а в „Красно село“ – три, както и допълнително зелени контейнери, предоставени от сдружение „Гората.бг“. Зам.-кметът призова гражданите да събират отпадъците разделно, като посочи, че количеството разделно събрани отпадъци се е удвоило през последните седмици.

Екипи от четири столични района помагат за почистването в "Люлин" и "Красно село"

Тя посочи, че днес очакват към екипите да се присъединят още хора, за да могат да комплектоват екипи за всички камиони и да използват пълния капацитет на наличната техника. По думите ѝ в работата ще бъде включен и капацитетът на общинското дружество „Софекострой“, което получи допълнителни 9 млн. лв по решение на Столичния общински съвет.

По препоръка на Регионалната здравна инспекция в районите е извършена дезинфекция, дезинсекция и дератизация на всички точки за събиране на отпадъци в радиус от 100 до 150 метра, обясни Бобчева.

Директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков уточни, че през уикенда екипите са работили по сигнали на граждани и кризисни точки. Днес в дейност са включени шест камиона на СПТО и два на „Софекострой“, като приоритет са местата с най-голямо натрупване на отпадъци. Той обясни, че в следващите дни с 12 сметосъбиращи автомобила ще могат да изпълняват маршрутните графици – пет за „Люлин“ и седем за „Красно село“. По думите му кризисните точки варират между 50 и 70 дневно.

Бобчева: На 80% е възстановено сметосъбирането по график в районите "Люлин" и Красно село"

Директорът на СТПО Николай Савов призова гражданите да проявят търпение и да не обиждат работниците на терен. Той добави, че те са там, за да си свършат работата, а не за да бъдат обиждани.

Бобчева допълни, че не се предвиждат финансови компенсации за жителите на двата района, но ще бъде организирана кампания за разделно събиране на отпадъци, включваща предоставяне на допълнителни контейнери и съдове за отпадъци.