Любопитно

"Искам да влияя чрез музиката" – Danbie откровено за новия си път

В епизод 2 от третия сезон на The Voice Cast е Дани Балевска, известна в мрежите като Danbie

30 януари 2026, 16:18
"Искам да влияя чрез музиката" – Danbie откровено за новия си път
Източник: The Voice Cast

Н овият епизод на любимия ти подкаст вече е онлайн, а наш гост е едно момиче, което буквално превзе алгоритмите. Тя е млада, амбициозна, изключително откровена пред камерата и вече прави сериозни заявки на музикалната сцена. В епизод 2 от третия сезон на The Voice Cast е Дани Балевска, известна в мрежите като Danbie.

Разговорът ни с Дани започва от там, откъдето тръгва всичко – социалните мрежи. Тя споделя откровено как се чувства в момента и дали се определя повече като „TikToker“, или като артист, който тепърва разкрива истинския си глас. Въпреки че съдържанието ѝ е разнообразно – от забавни скечове до лайфстайл, Дани не крие следното: 

Източник: The Voice Cast

В епизода разнищваме и темата за социалните мрежи и реалността. Доколко Дани от TikTok се различава от Дани, която пие кафе с приятелите си? И как се справя с хейта?

Големият акцент в гостуването е последната ѝ песен „Мамо, пак боли ме“. Парчето е изключително емоционално и засяга темата за разочарованието от любовта. Дани разказва за пътя си като самопродуциращ се изпълнител и за трудностите да бъдеш такъв. За вдъхновенията около текстовете и музиката и за бъдещите си планове като певица и артист, загатна, че подготвя колаборации с популярни изпълнители, след като сподели, че е израстнала с момчетата от Молец.  

Ще разберете и интересни подробности, както и кои са артистите, на които тя се възхищава и с кого мечтае за „dream collab“.

За да разберем артиста Danbie, се върнахме назад към нейните корени. Дани разказва за своето детство, за семейството и за ценностите, които са я изградили като човека, който е днес. Този личен поглед разкрива една много по-дълбока страна на нейната личност, далеч от филтрите и кратките видеа.

Не минахме и без забавната част! Дани трябваше да си припомни историите зад някои от по-старите си и интересни видеа. А за да докаже вокалните си възможности, я предизвикахме да ниизпее част от любимата си песен от Disney приказка.

Гледайте целия епизод на The Voice Cast с Danbie в YouTube канала на The Voice, Vbox7, Nova play  или го слушайте в Spotify и Apple Podcasts!

Източник: The Voice Cast    
Дани Балевска Danbie The Voice Cast Подкаст Социални мрежи Музика Мамо пак боли ме Артист TikTok Интервю
Последвайте ни
Обрат при доходите: България напусна последното място по реален стандарт в ЕС

Обрат при доходите: България напусна последното място по реален стандарт в ЕС

Зеленски предизвика Путин: Каня го в Киев, ако посмее

Зеленски предизвика Путин: Каня го в Киев, ако посмее

Съдът изпраща Кирил Петков във Варна за скенер на мозъка

Съдът изпраща Кирил Петков във Варна за скенер на мозъка

Двойка съди клиника след раждането на

Двойка съди клиника след раждането на "небяло" чуждо дете

Връщат на хората парите за саниране

Връщат на хората парите за саниране

pariteni.bg
10 новогодишни късмета за котки

10 новогодишни късмета за котки

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 4 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 4 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 4 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Зазидаха живо коте в стена в Бургас, спасиха го след 9 дни

Зазидаха живо коте в стена в Бургас, спасиха го след 9 дни

България Преди 22 минути

Случаят може да се бъде разглеждан и като престъпление

<p>Ким Кардашиян разкри истината за изтритите снимки с Хари и Меган</p>

Ким Кардашиян разкри истината за изтритите снимки с Хари и Меган от партито на майка ѝ

Любопитно Преди 1 час

Ким Кардашиян разкри, че изтриването на снимките ѝ с принц Хари и Меган Маркъл от Instagram е било невинно решение, свързано с Деня на възпоменанието, а не резултат от скандал

В Русе ще строят център за бежанци с европейски средства

В Русе ще строят център за бежанци с европейски средства

България Преди 1 час

Средствата за бъдещия бежански център са осигурени от Европейската комисия и са в размер на 7,7 милиона евро

Прокуратурата разследва побой пред дискотека във Видин

Прокуратурата разследва побой пред дискотека във Видин

България Преди 1 час

Двама души са с телесни повреди след инцидент на публично място, започва досъдебно производство

Урсула фон дер Лайен покани Кристалина Георгиева на ключов семинар

Урсула фон дер Лайен покани Кристалина Георгиева на ключов семинар

Свят Преди 1 час

Семинарът ще предостави възможност за стратегическа дискусия за укрепването на конкурентната позиция на ЕС

Срещу 8000 евро: Съдът пусна на свобода шофьора, причинил фаталната катастрофа край Телиш

Срещу 8000 евро: Съдът пусна на свобода шофьора, причинил фаталната катастрофа край Телиш

България Преди 1 час

Прокуратурата настояваше Димитров да остане в ареста, защото може да се укрие или да извърши ново престъпление

ЕК прекрати процедурата срещу България за качеството на въздуха

ЕК прекрати процедурата срещу България за качеството на въздуха

България Преди 1 час

България постигна съответствие по SO2 след години на нарушения

<p>След случая с предозирало дете: Проверяват аптека за продажба на лекарство без рецепта&nbsp;</p>

След случая с предозирало дете: Проверяват аптека в Бургас за продажба на лекарство за епилепсия без рецепта

България Преди 2 часа

Медикаментът за лечение на епилепсия е бил закупен от аптека в Бургас без изискуемата по закон лекарска рецепта

Рейтингът на одобрение на Тръмп достигна ново ниско ниво

Рейтингът на одобрение на Тръмп достигна ново ниско ниво

Свят Преди 2 часа

Президентът заяви, че това са фалшиви проучвания и че САЩ има "най-великата икономика в историята на нашата страна"

Ердоган предложи на иранския президент посредничество в отношенията със САЩ

Ердоган предложи на иранския президент посредничество в отношенията със САЩ

Свят Преди 2 часа

През последните дни Вашингтон изпрати допълнителни военни сили в Близкия изток, което засили опасенията за възможен удар на САЩ срещу Иран

AI блог изпрати туристи на горещи извори, които не съществуват

AI блог изпрати туристи на горещи извори, които не съществуват

Свят Преди 2 часа

Според Ан Харди, професор по туризъм, емпирични изследвания в туризма показват, че „90% от маршрутите, генерирани от AI, съдържат грешки.“

Опитни телевизионни експерти поемат ръководството на дирекция „Програма“ в Нова Броудкастинг Груп

Опитни телевизионни експерти поемат ръководството на дирекция „Програма“ в Нова Броудкастинг Груп

Любопитно Преди 2 часа

Новото структурно разпределение влиза в сила от 1-ви февруари

<p>Протест в &quot;Елените&quot;:&nbsp;Близо 4 месеца след наводнението още няма ток и вода</p>

Собствениците на имоти в "Елените" на протест: Настояват за възстановяване на електричеството и водоподаването

България Преди 3 часа

Желанието на жителите също е и да бъде почистено

Пето "да": И Силвия Къдрева прие да стане служебен премиер

Пето "да": И Силвия Къдрева прие да стане служебен премиер

България Преди 3 часа

"Не бягам от отговорност и сега отново потвърдих това свое решение", посочи тя

Романтичен жест зад кадър: Марго Роби изненада Джейкъб Елорди със символичен пръстен

Романтичен жест зад кадър: Марго Роби изненада Джейкъб Елорди със символичен пръстен

Любопитно Преди 3 часа

Марго Роби и Джейкъб Елорди: Само колеги или нещо повече? Актрисата изненада звездата от „Еуфория“ със символичен пръстен и интимно послание за „общи души“. Разберете каква е истината зад подаръка и защо целият Холивуд говори за тях!

Снежен леопард раздра лицето на скиор в Китай (ВИДЕО)

Снежен леопард раздра лицето на скиор в Китай (ВИДЕО)

Свят Преди 3 часа

Мъжът е забелязал снежния леопард, излязъл от автомобила си и се приближил, за да направи снимки

Всичко от днес

От мрежата

Колко породи кучета има в света?

dogsandcats.bg

Как да защитим лапите на кучето си през зимата

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg
1

Как се променя зимата в България

sinoptik.bg

От табу до тенденция: Броят на естетичните процедури при мъжете расте рекордно

Edna.bg

Марго Роби и Джейкъб Елордe запалиха страстите на фотосесията за „Брулени хълмове“ в Лос Анджелис

Edna.bg

Переа: Когато дойде офертата от Левски, нямах друго опция, освен "да" (ВИДЕО)

Gong.bg

Несломим Джокович прекърши Синер и е на финал на Australian Open

Gong.bg

Всички от ръководството на Сметната палата са съгласни да оглавят служебния кабинет

Nova.bg

Строители зазидаха живо коте в стена в Бургас и отказаха да я разбият (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg