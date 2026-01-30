"Искам да влияя чрез музиката" – Danbie откровено за новия си път

Н овият епизод на любимия ти подкаст вече е онлайн, а наш гост е едно момиче, което буквално превзе алгоритмите. Тя е млада, амбициозна, изключително откровена пред камерата и вече прави сериозни заявки на музикалната сцена. В епизод 2 от третия сезон на The Voice Cast е Дани Балевска, известна в мрежите като Danbie.

Разговорът ни с Дани започва от там, откъдето тръгва всичко – социалните мрежи. Тя споделя откровено как се чувства в момента и дали се определя повече като „TikToker“, или като артист, който тепърва разкрива истинския си глас. Въпреки че съдържанието ѝ е разнообразно – от забавни скечове до лайфстайл, Дани не крие следното:

Източник: The Voice Cast

В епизода разнищваме и темата за социалните мрежи и реалността. Доколко Дани от TikTok се различава от Дани, която пие кафе с приятелите си? И как се справя с хейта?

Големият акцент в гостуването е последната ѝ песен „Мамо, пак боли ме“. Парчето е изключително емоционално и засяга темата за разочарованието от любовта. Дани разказва за пътя си като самопродуциращ се изпълнител и за трудностите да бъдеш такъв. За вдъхновенията около текстовете и музиката и за бъдещите си планове като певица и артист, загатна, че подготвя колаборации с популярни изпълнители, след като сподели, че е израстнала с момчетата от Молец.

Ще разберете и интересни подробности, както и кои са артистите, на които тя се възхищава и с кого мечтае за „dream collab“.

За да разберем артиста Danbie, се върнахме назад към нейните корени. Дани разказва за своето детство, за семейството и за ценностите, които са я изградили като човека, който е днес. Този личен поглед разкрива една много по-дълбока страна на нейната личност, далеч от филтрите и кратките видеа.

Не минахме и без забавната част! Дани трябваше да си припомни историите зад някои от по-старите си и интересни видеа. А за да докаже вокалните си възможности, я предизвикахме да ниизпее част от любимата си песен от Disney приказка.

Гледайте целия епизод на The Voice Cast с Danbie в YouTube канала на The Voice, Vbox7, Nova play или го слушайте в Spotify и Apple Podcasts!