Свят

Израел отново ще отвори граничния пункт "Рафах" в неделя

Израел затвори граничния пункт "Рафах" през май 2024 г., около 9 месеца след началото на войната в Газа

30 януари 2026, 16:48
Израел отново ще отвори граничния пункт "Рафах" в неделя
Източник: БГНЕС

И зраел отново ще отвори граничния пункт "Рафах" между ивицата Газа и Египет в неделя, предаде Ройтерс, като се позова на службата КОГАТ (COGAT) към израелското министерство на отбраната, която отговаря за гражданското управление в палестинските територии.

"Ще бъде разрешено връщането на жители на ивицата Газа от Египет", пише още в изявлението, като се уточнява, че това ще важи единствено за хора, които са напуснали палестинската територия по време на войната и са преминали през предварителна проверка, извършена от Израел.  

Израел затвори граничния пункт "Рафах" през май 2024 г., около 9 месеца след началото на войната в Газа, и отварянето му е важно изискване в рамките на първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за спиране на огъня между израелската армия и "Хамас".

Израел заяви, че ще отвори "Рафах", след като получи тялото на последния израелски заложник, държан от "Хамас". Тленните останки на последния похитен от палестинската групировка израелец, останал в Газа, бяха открити във вторник от израелски военнослужещи. 

Източник: БТА, Николай Велев    
Граничен пункт Рафах Ивицата Газа Израел Египет Спиране на огъня Война в Газа Хамас Израелски заложници Палестински територии Връщане на жители
Последвайте ни

По темата

Мария Габриел е назначена за помощник генерален директор по комуникации и информация на ЮНЕСКО

Мария Габриел е назначена за помощник генерален директор по комуникации и информация на ЮНЕСКО

Линдзи Вон е в болница след падане на Световната купа в Кран Монтана

Линдзи Вон е в болница след падане на Световната купа в Кран Монтана

Съдът изпраща Кирил Петков във Варна за скенер на мозъка

Съдът изпраща Кирил Петков във Варна за скенер на мозъка

"Благодаря му, че ми позволи да го победя": Новак Джокович сломи фаворита Яник Синер

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Нови 681 патрулки за КАТ, в какво ще се возят полицаите

Нови 681 патрулки за КАТ, в какво ще се возят полицаите

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 4 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 4 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 4 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Берлин използва "пингвинът нихилист", за да насърчи европейската солидарност

Берлин използва "пингвинът нихилист", за да насърчи европейската солидарност

Свят Преди 15 минути

Германският външен министър публикува в своя акаунт в Инстаграм генерирано чрез изкуствен интелект видео с любимата на интернет меланхолична птица

<p>Борисов: ЕС спешно да изгради отбранителни способности до 2030 г.</p>

Борисов пред Манфред Вебер: ЕС спешно да изгради отбранителни способности до 2030 г.

България Преди 23 минути

Борисов е в хърватската столица Загреб за участие в Срещата на върха на ЕНП

Бивш водещ на CNN е арестуван за нахлуване в църква в Минесота

Бивш водещ на CNN е арестуван за нахлуване в църква в Минесота

Свят Преди 1 час

59-годишният Дон Лемън е бил част от група от няколко десетки протестиращи, които са прекъснали неделното богослужение в църквата

<p>Дванадесет държави предупредиха за риск от ядрена авария</p>

Дванадесет държави предупредиха МААЕ за риск от ядрена авария в Украйна

Свят Преди 1 час

Смята се, че атаките срещу подстанции и все по-сериозните щети по електропреносната мрежа представляват заплаха за ядрената сигурност

Зазидаха живо коте в стена в Бургас, спасиха го след 9 дни

Зазидаха живо коте в стена в Бургас, спасиха го след 9 дни

България Преди 1 час

Случаят може да се бъде разглеждан и като престъпление

"Искам да влияя чрез музиката" – Danbie откровено за новия си път

"Искам да влияя чрез музиката" – Danbie откровено за новия си път

Любопитно Преди 1 час

В епизод 2 от третия сезон на The Voice Cast е Дани Балевска, известна в мрежите като Danbie

<p>Коя е номинацията на Тръмп за председател на Федералния резерв</p>

Тръмп номинира Кевин Уорш за председател на Федералния резерв

Свят Преди 2 часа

Той никога няма да ви разочарова, каза американският президент

Зеленски предизвика Путин: Каня го в Киев, ако посмее

Зеленски предизвика Путин: Каня го в Киев, ако посмее

Свят Преди 2 часа

Той подчерта, че иска да сключи конструктивно споразумение, което да сложи край на войната

<p>Ким Кардашиян разкри истината за изтритите снимки с Хари и Меган</p>

Ким Кардашиян разкри истината за изтритите снимки с Хари и Меган от партито на майка ѝ

Любопитно Преди 2 часа

Ким Кардашиян разкри, че изтриването на снимките ѝ с принц Хари и Меган Маркъл от Instagram е било невинно решение, свързано с Деня на възпоменанието, а не резултат от скандал

Коктейл с течен азот спука стомаха на мъж

Коктейл с течен азот спука стомаха на мъж

Свят Преди 2 часа

Експерти съветват хората, които консумират такива коктейли, да изчакат „димът“ от течния азот да се разпръсне напълно, преди да отпият

МВР и Агенция "Митници" с рекорден ръст на иззети наркотици през 2025 година

МВР и Агенция "Митници" с рекорден ръст на иззети наркотици през 2025 година

България Преди 2 часа

Проверени са близо 22 хиляди питейни и увеселителни заведения и близо 20 хиляди наркосборища

Обрат при доходите: България напусна последното място по реален стандарт в ЕС

Обрат при доходите: България напусна последното място по реален стандарт в ЕС

България Преди 2 часа

Вече не сме в „червената зона“: Минималната ни заплата прескочи психологическата граница от 1000 единици. Но най-високата минимална заплата в Съюза е точно 4,4 пъти по-голяма от нашата

В Русе ще строят център за бежанци с европейски средства

В Русе ще строят център за бежанци с европейски средства

България Преди 2 часа

Средствата за бъдещия бежански център са осигурени от Европейската комисия и са в размер на 7,7 милиона евро

Прокуратурата разследва побой пред дискотека във Видин

Прокуратурата разследва побой пред дискотека във Видин

България Преди 3 часа

Двама души са с телесни повреди след инцидент на публично място, започва досъдебно производство

Урсула фон дер Лайен покани Кристалина Георгиева на ключов семинар

Урсула фон дер Лайен покани Кристалина Георгиева на ключов семинар

Свят Преди 3 часа

Семинарът ще предостави възможност за стратегическа дискусия за укрепването на конкурентната позиция на ЕС

Срещу 8000 евро: Съдът пусна на свобода шофьора, причинил фаталната катастрофа край Телиш

Срещу 8000 евро: Съдът пусна на свобода шофьора, причинил фаталната катастрофа край Телиш

България Преди 3 часа

Прокуратурата настояваше Димитров да остане в ареста, защото може да се укрие или да извърши ново престъпление

Всичко от днес

От мрежата

Как да защитим лапите на кучето си през зимата

dogsandcats.bg

Колко породи кучета има в света?

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Вера Шандел представя „Животът на Едит Пиаф“ през март

Edna.bg

Reformer Pilates: Тренировката, която трансформира тялото ти

Edna.bg

Ботев Пловдив прати трети играч под наем в Спартак Варна

Gong.bg

Ноле: Чувството е сякаш вече съм спечелил 25-ия си турнир от Големия шлем

Gong.bg

Линдзи Вон падна в Кран-Монтана, откараха я с хеликоптер в болница

Nova.bg

Всички от ръководството на Сметната палата са съгласни да оглавят служебния кабинет

Nova.bg