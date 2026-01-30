Израел отново ще отвори граничния пункт "Рафах" в неделя

И зраел отново ще отвори граничния пункт "Рафах" между ивицата Газа и Египет в неделя, предаде Ройтерс, като се позова на службата КОГАТ (COGAT) към израелското министерство на отбраната, която отговаря за гражданското управление в палестинските територии.

"Ще бъде разрешено връщането на жители на ивицата Газа от Египет", пише още в изявлението, като се уточнява, че това ще важи единствено за хора, които са напуснали палестинската територия по време на войната и са преминали през предварителна проверка, извършена от Израел.

“The world celebrated the release of one Israeli body as a triumph while two million Palestinians remain hostages in their own land.”



Израел затвори граничния пункт "Рафах" през май 2024 г., около 9 месеца след началото на войната в Газа, и отварянето му е важно изискване в рамките на първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за спиране на огъня между израелската армия и "Хамас".

Израел заяви, че ще отвори "Рафах", след като получи тялото на последния израелски заложник, държан от "Хамас". Тленните останки на последния похитен от палестинската групировка израелец, останал в Газа, бяха открити във вторник от израелски военнослужещи.