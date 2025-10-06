България

Криза с боклука в София: Общината поема отпадъците на 300 000 столичани

Инспектори ще следят за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци

6 октомври 2025, 09:23
О т неделя отпадъците на домакинствата с над 300 хиляди столичани се събират временно от общинското предприятие за третиране на отпадъци. Причината – изтекъл договор с досегашната фирма и наличие само на един кандидат на новия конкурс, който предлага двойна цена, съобщава NOVA.

Нова организация на сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село"

Боклукът ще се събира за две седмици, включително в специални контейнери за строителни отпадъци в кварталите „Люлин” и „Красно село”. За „Люлин” пунктовете са общо осем, а за „Красно село” – три.

От Столичния инспекторат призоваха гражданите да събират отпадъците си разделно, тъй като сметоизвозването на боклука от цветните контейнери не е нарушено. На терен от днес ще има доброволци, които ще помагат на хората.

Инспектори ще следят за нерегламентирано изхвърляне на боклуци от страна на недобросъвестни търговци.

Отпадъци София Сметоизвозване Общинско предприятие Разделно събиране Строителни отпадъци Изтекъл договор Двойна цена
"30 години бяхме опитните зайчета на Франция"

