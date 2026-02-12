ПП-ДБ иска оставката на шефа на ДАНС Деньо Денев заради трагедията „Петрохан“

Автомобилът на Тодор Живков и още ретро експонати на изложение в София

П арламентарната група на „Продължаваме Промяната - Демократична България“ призова за незабавната оставка на шефа на Държавна агенция „Национална сигурност“ Деньо Денев. Повод за искането е поведението на ръководството на Агенцията по време на изслушване в Народното събрание относно трагедията в хижа „Петрохан“, както и предишни действия на Денев, свързани с изборния процес. Това обявиха представители на формацията.

Депутатът Ивайло Мирчев съобщи, че по време на изслушването шефът на ДАНС е отказал да даде информация в откритата част на заседанието на въпрос дали лица, свързани с трагедията, са били агенти или сътрудници на службата.

„След като заседанието беше закрито, шефът на ДАНС заяви, че не знае нищо и няма никаква представа. Преди това обаче наш сътрудник засне как той провежда консултация с депутата от ГЕРБ и бивш министър Терзийски“, посочи Мирчев.

Според него данни от различни източници сочат, че поне две от лицата в хижата са имали взаимодействие с ДАНС или са били вербувани, но това не е било споменато от ръководството на Агенцията.

Атанас Атанасов мотивира искането за оставка на Деньо Денев с две основни обстоятелства.

„Първото е демонстрираното явно неуважение към парламента като висш орган на държавната власт. В откритата част той каза, че не може да сподели информация, а в закритата - че няма да ни каже“, заяви Атанасов, цитиран от NOVA.

Като втори мотив той припомни случай от местните избори, при който доклад, подписан от Денев, е довел до премахването на машинния вот на първия тур. Това, по думите му, засегнало 500 000 невалидни бюлетини.

Асен Василев изрази сериозна тревога относно ролята на ДАНС в случая „Петрохан“.

„От изявление на МВР стана ясно, че групата е наблюдаваната повече от 12 месеца и в нея имало внедрени агенти на ДАНС. Ако Агенцията е позволила да се случат тези ужаси, докато имала хора вътре, това означава, че те не са само наблюдатели, а може би и организатори“, коментира Василев.

Той допълни, че това е знак за „опънат чадър“ над престъпна дейност от страна на държавата в лицето на Деньо Денев.

От ПП-ДБ са поискали и пълно разсекретяване на всички документи по случая.

A Божидар Божанов отхвърли обвиненията, че групата му е искала закриване на публичния регистър за педофили.

„Напротив, направихме всичко възможно той да заработи максимално бързо и настояваме данните за осъдени лица да бъдат отворени, за да не могат те да заемат длъжности, свързани с работа с деца“, подчерта той.