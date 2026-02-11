Манипулирани ли са записите от хижа "Петрохан"

Честни избори или политически капан? Буря от реакции след избора на Андрей Гюров за премиер

З аради обществените съмнения, че записите от охранителни камери край хижа „Петрохан”, представени от разследващите са манипулирани, NOVA потърси киберексперта Християн Даскалов. Той откри разлики в метаданните на някои от файловете, но обясни, че част от тях са преминали обработка.

„Следователно „липсващите метаданни“ не следва да се интерпретират автоматично като индикатор за манипулация на съдържанието. При повторно кодиране, качване през платформи за споделяне или генериране на версия със субтитри метаданни често се губят или се презаписват, а параметри като резолюция и компресия се променят“, обясни Даскалов.

За това NOVA попита откъде МВР от къде идва разминаването.

„В съдържанието на видеоматериала на второто видео е добавен текст под формата на субтитри за по-пълна яснота на записания звук, което е довело до промяна в оригиналните метаданни при презаписването на файла. Оригиналният запис с оригиналните метаданни и без субтитрите е обект на експертизи и се съхранява по съответния законов ред”, излязоха с позиция от МВР.

„Няма основание да се потвърди по безспорен начин твърдение за цифрово премахване на превозното средство или на снежната покривка около него. Понижаването на резолюцията и повторното кодиране могат да изгладят фини текстури и релеф в снега, създавайки визуално впечатление за „по-еднакъв“ обем спрямо по-детайлен сутрешен запис”, установи киберекспертът Даскалов.