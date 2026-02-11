България

Манипулирани ли са записите от хижа "Петрохан"

В съдържанието на видеоматериала на второто видео е добавен текст

11 февруари 2026, 19:40
По случая

По случая "Петрохан" се води дело срещу бивш държавник
МОН проверява училище във връзка със случая

МОН проверява училище във връзка със случая "Петрохан"
Румен Радев коментира избора на Илияна Йотова за служебен премиер

Румен Радев коментира избора на Илияна Йотова за служебен премиер
Откриха голяма сума фалшиви евро у мъж в Златна Панега

Откриха голяма сума фалшиви евро у мъж в Златна Панега
Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, които ограничават гласуването в чужбина

Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, които ограничават гласуването в чужбина
„Петрохан“: Най-заплетеният случай в историята на българската криминалистика

„Петрохан“: Най-заплетеният случай в историята на българската криминалистика
Честни избори или политически капан? Буря от реакции след избора на Андрей Гюров за премиер

Честни избори или политически капан? Буря от реакции след избора на Андрей Гюров за премиер
ИТН: Андрей Гюров няма право да стане служебен премиер

ИТН: Андрей Гюров няма право да стане служебен премиер

З аради обществените съмнения, че записите от охранителни камери край хижа „Петрохан”, представени от разследващите са манипулирани, NOVA потърси киберексперта Християн Даскалов. Той откри разлики в метаданните на някои от файловете, но обясни, че част от тях са преминали обработка.

„Следователно „липсващите метаданни“ не следва да се интерпретират автоматично като индикатор за манипулация на съдържанието. При повторно кодиране, качване през платформи за споделяне или генериране на версия със субтитри метаданни често се губят или се презаписват, а параметри като резолюция и компресия се променят“, обясни Даскалов.

МОН с разкрития за училище - връзка със случая "Петрохан"

За това NOVA попита откъде МВР от къде идва разминаването.

„В съдържанието на видеоматериала на второто видео е добавен текст под формата на субтитри за по-пълна яснота на записания звук, което е довело до промяна в оригиналните метаданни при презаписването на файла. Оригиналният запис с оригиналните метаданни и без субтитрите е обект на експертизи и се съхранява по съответния законов ред”, излязоха с позиция от МВР.

„Петрохан“: Най-заплетеният случай в историята на българската криминалистика

„Няма основание да се потвърди по безспорен начин твърдение за цифрово премахване на превозното средство или на снежната покривка около него. Понижаването на резолюцията и повторното кодиране могат да изгладят фини текстури и релеф в снега, създавайки визуално впечатление за „по-еднакъв“ обем спрямо по-детайлен сутрешен запис”, установи киберекспертът Даскалов.

Източник: NOVA    
охранителни камери Хижа Петрохан
Последвайте ни
ЕС одобри 3,3 млрд. евро за отбраната на България

ЕС одобри 3,3 млрд. евро за отбраната на България

По случая

По случая "Петрохан" се води дело срещу бивш държавник

Зеленски: Всичко се плаща от парите, които Русия ще трябва да възстанови

Зеленски: Всичко се плаща от парите, които Русия ще трябва да възстанови

Манипулирани ли са записите от хижа

Манипулирани ли са записите от хижа "Петрохан"

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Колко дълго кучето може да задържи вниманието си

Колко дълго кучето може да задържи вниманието си

dogsandcats.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 4 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 4 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 3 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Директорът на „Столичен автотранспорт“ отказва да подаде оставка

Директорът на „Столичен автотранспорт“ отказва да подаде оставка

България Преди 36 минути

Човек загина при инцидент с влак между Бели извор и Враца

Човек загина при инцидент с влак между Бели извор и Враца

България Преди 1 час

Отменени бяха пътническите влакове по направленията Мездра – Монтана и Берковица – Мездра

.

Случаят „Петрохан“: Баба и дядо подали сигнал за риск, после го оттеглили

България Преди 4 часа

ДАЗД извършила проверка в хижата, въпреки че сигналът бил оттеглен още същия ден

Костадинов нападна грубо Йотова заради ветото

Костадинов нападна грубо Йотова заради ветото

България Преди 4 часа

Той я нарече „секретарка“ на президента Румен Радев

Разкриха причината за смъртта на звездата от „Страшен филм“ Джейн Трка

Разкриха причината за смъртта на звездата от „Страшен филм“ Джейн Трка

Свят Преди 4 часа

През декември 2025 г. стана ясно, че Трка е била открита в безпомощно състояние в дома си в Сан Диего

„Тя го плени“: Истинската любовна история на Джон Кенеди-младши и Каролин Бесет

„Тя го плени“: Истинската любовна история на Джон Кенеди-младши и Каролин Бесет

Любопитно Преди 5 часа

Почти три десетилетия след трагичната им смърт историята им продължава да вълнува, да разделя мнения и да напомня колко разрушителна може да бъде славата, когато се намеси в най-интимното

<p>Орбан взриви ЕС: Планът за Украйна е обявяване на война срещу Унгария</p>

Орбан: Планът на ЕС за членството на Украйна е обявяване на война срещу Унгария

Свят Преди 5 часа

Унгарският премиер атакува Брюксел и Киев за ускореното членство на Украйна и предупреди, че искат да свалят правителството му преди ключовите избори през април

Ученик откри стрелба в техникум в Русия, жертва и ранени

Ученик откри стрелба в техникум в Русия, жертва и ранени

Свят Преди 5 часа

Мотивът за действията на задържания се разследва

Започна мисията "Арктически страж" на НАТО срещу Русия

Започна мисията "Арктически страж" на НАТО срещу Русия

Свят Преди 5 часа

Тя ще координира увеличаващото се военно присъствие на съюзниците

Белият дом изтри публикация на вицепрезидента Ванс за арменския геноцид

Белият дом изтри публикация на вицепрезидента Ванс за арменския геноцид

Свят Преди 5 часа

Публикацията за признаване на масовото избиване от 1915 г. предизвика критики и бе определена като "отрицателен акт" от Арменския национален комитет на Америка

Ново разследване поставя под въпрос версията за смъртта на Кърт Кобейн

Ново разследване поставя под въпрос версията за смъртта на Кърт Кобейн

Свят Преди 6 часа

Фронтменът на Nirvana почина на 5 април 1994 г. в дома си в Сиатъл, на 27-годишна възраст, след самонанесена огнестрелна рана

Лили Иванова бе удостоена със „Златна лаврова клонка“ на МВнР

Лили Иванова бе удостоена със „Златна лаврова клонка“ на МВнР

България Преди 6 часа

Почетният знак е най-високото отличие на МВнР

Норвегия с тревожно предупреждение: Не изключваме руска инвазия

Норвегия с тревожно предупреждение: Не изключваме руска инвазия

Свят Преди 6 часа

Изненадващи данни за еврото и инфлацията в България

Изненадващи данни за еврото и инфлацията в България

България Преди 6 часа

За последните 5 години инфлацията в над 40%

Медицинска сестра: „Преди смъртта си всички пациенти казват едно и също“

Медицинска сестра: „Преди смъртта си всички пациенти казват едно и също“

Свят Преди 6 часа

Според медицинската сестра няма значение какво лекарство се дава, какви предпазни мерки се предприемат или какви процедури се извършват

<p>Европа одобри нов заем от 90 млрд. евро за Украйна</p>

Европа одобри нов заем от 90 млрд. евро за Украйна

Свят Преди 6 часа

Заемът за Украйна беше одобрен с 458 гласа „за“, „против“ гласуваха 140 евродепутати, а 44 се въздържаха

Всичко от днес

От мрежата

Опасната грешка, която вероятно правите с купата за храна на кучето си

dogsandcats.bg

Трябва ли да се тревожим, ако кучето ни уринира по-често?

dogsandcats.bg
1

Най-страшните създания във вярванията на гренландците

sinoptik.bg
1

Могат ли животните да са моногамни

sinoptik.bg

На 16 и с ботокс: Историята на edna тийнейджърка за „превантивна красота“

Edna.bg

Учени алармират за ефекта на екраните: Поколението Z – първото с по-ниско IQ от родителите си?

Edna.bg

Веласкес: Бяхме по-добри, разликата в бюджетите с Лудогорец е много голяма

Gong.bg

"Беззъбата" атака проваля Левски срещу големите отбори (статистика)

Gong.bg

Земетресение край Хасково

Nova.bg

Заради случая „Петрохан”: Образувано е дело срещу бивш висш държавник

Nova.bg