По случая "Петрохан" се води дело срещу бивш държавник

Това съобщи пред парламента и.ф. председател на ДАНС Деньо Денев

11 февруари 2026, 18:45
И ма активно наказателно производство във връзка със случая "Петрохан" срещу длъжностни лица, сред които такова, заемало висша публична длъжност към онзи момент, за престъпление по служба.

Това съобщи пред парламента и.ф. председател на ДАНС Деньо Денев.

Убийството край "Петрохан": Проверяват сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии"

„Резултатите от проверката на ДАНС са обобщени в документ с гриф за сигурност и към настоящия момент не мога да предоставя такава информация“, каза Денев.

През юни 2024 г. в Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) са получени сигнали срещу неправителствената организация, свързана със случая "Петрохан", каза Денев от парламентарната трибуна. 

На 13 юни 2024 г. в ДАНС е получен сигнал от граждани срещу неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии". На 15 юни 2024 г. на официалната електронна поща на ДАНС е постъпил втори сигнал от същите лица. Двата сигнала са с адресат Държавна агенция за закрила на детето, Министерството на вътрешните работи, Прокуратурата на Република България и ДАНС, поясни Денев.

Сарафов с нова информация за случая "Петрохан": Шокира ме

На 17 юни 2024 г. на официалната електронна поща на ДАНС постъпва нотариално заверена декларация от подателите, че оттеглят сигналите си. Независимо от това органите на ДАНС са предприели действия по проверка на твърденията в сигналите, а резултатите са изпратени през февруари 2025 г. на Софийска градска прокуратура по компетентност, посочи Денев.

Във връзка със смъртните случаи на хижа "Петрохан" и под връх Околчица към настоящия момент се води разследване под ръководството на прокуратурата. И към момента Агенцията оказва пълно съдействие на разследващите органи, включително чрез предоставяне на информация, поясни Денев.

"По повод спекулациите в общественото пространство подчертавам, че служители на ДАНС не са присъствали по време на проведения първоначален оглед на местопрестъплението в района на хижа "Петрохан", допълни Денев.

След това заседанието на Народното събрание (НС) беше закрито до изчерпване на втория кръг въпроси от изслушването на компетентните органи по случая „Петрохан“. Искането, направено от парламентарната група „Има такъв народ“ (ИТН), беше подкрепено от 171 народни представители.

Председателят на групата Тошко Йорданов обясни, че искането за закриване на заседанието е, защото държи да получи отговор дали в телата на убитите в кемпера е открита семенна течност, дали се разпитват деца, които са били в хижата, и дали там са ходили политици.

Председателстващата заседанието Николета Кузманова даде и 15-минутна почивка, за да се приспособи залата към процедурата.

Преди това залата отхвърли предложението на Йордан Иванов от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) за закриване на заседанието само за отговора на въпроса му към и.д. председателя на ДАНС Деньо Денев дали лица от сдружението "Национална агенция за контрол на защитените територии" под каквато и да е форма са сътрудничили на ДАНС.

Източник: БТА, Нелли Желева    
